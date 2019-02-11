Tıpkı 2006’da yayınlanmış “Apayrı” albümü zamanları gibi. Hande Yener yeni teklisi “Aşk Tohumu” ile işte o nefis, akıcı elektro pop günlerine dönmüş. Ya da o günlerine selam çakmış. Bir seferlik bir dönüş mü yoksa devamı gelir mi bilinmez, ama en azından hopla zıpla hadi eller havaya şarkılarına ara vermiş gibi görünüyor Yener.
“Beni Sev” şarkısı da bu molanın bir habercisiydi aslında.
“Aşk Tohumu” ise hep hatırlanacak şarkılardan biri olmuş. Tabii bunda şarkının sahibi İlyas Yalçıntaş kadar düzenlemeyi yapıp şarkıyı bin fersah yukarıya taşıyan Ümit Kuzer’in de payı büyük.
Vay Gökçe Bahadır!
Gerçekten vay!
Gökçe Bahadır’ın 10 şarkılık albümündeki ilk video “Sana Doğru”ya çekilmiş.
Bahadır’ın hem sesi hem de videodaki enerjisi etkileyici.
O gazla albümdeki diğer şarkılara da baktım.
Kimisi çok kimisi az bilinen eski şarkıları yorumlamış Bahadır.
Ajda Pekkan’ın “Sana Doğru”su, “Hayırdır İnşallah”ı...
Sezen Aksu’nun “İçime Sinmiyor”u, “Neye Yarar”ı...
Nilüfer’in “Of Aman Aman”ı...
Bülent Ortaçgil’in “Sensiz Olmaz”ı...
Gökçe Bahadır albümünün yapımı Aykut Gürel’e ait.
Tıpkı Bergüzar Korel albümünde olduğu gibi Aykut Gürel yine popüler bir oyuncuyla çıkmış yola.
Ama sanırım Gökçe Bahadır’ın müzik kariyeri Korel’den daha hızlı dallanıp budaklanacak.
Çünkü Bahadır o enerjiyle çıkmış yola.
Sesinden bize geçen bu...
Onursuz olabilir aşk
Bugün müzikten ilerledim, bari öyle bitireyim...
Son çıkan isimlerden biri de Okay Barış.
Rubato grubunun çellist ve aynı zamanda solisti Özer Arkun gibi dumanlı bir sesi var Okay Barış’ın.
Yer yer Mehmet Erdem’i de hatırlatıyor sesi. Okay Barış’ın Sezen Aksu’ya ait çıkış şarkısı “Onursuz Olabilir Aşk”ın hikayesini ise iki yıl önce yazmıştım.
Levent Yüksel’in 26 yıl önce seslendirdiği “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk”a gönderme yapıyor bu şarkıyla Aksu.
“Yeter ki onursuz olmasın aşk diye saydırıyordum, dillerim kopaydı benim kutsalım sensin” diyerek...
Hande Yener dönmüş
Tıpkı 2006’da yayınlanmış “Apayrı” albümü zamanları gibi. Hande Yener yeni teklisi “Aşk Tohumu” ile işte o nefis, akıcı elektro pop günlerine dönmüş. Ya da o günlerine selam çakmış. Bir seferlik bir dönüş mü yoksa devamı gelir mi bilinmez, ama en azından hopla zıpla hadi eller havaya şarkılarına ara vermiş gibi görünüyor Yener.
“Beni Sev” şarkısı da bu molanın bir habercisiydi aslında.
“Aşk Tohumu” ise hep hatırlanacak şarkılardan biri olmuş. Tabii bunda şarkının sahibi İlyas Yalçıntaş kadar düzenlemeyi yapıp şarkıyı bin fersah yukarıya taşıyan Ümit Kuzer’in de payı büyük.
Vay Gökçe Bahadır!
Gerçekten vay!
Gökçe Bahadır’ın 10 şarkılık albümündeki ilk video “Sana Doğru”ya çekilmiş.
Bahadır’ın hem sesi hem de videodaki enerjisi etkileyici.
O gazla albümdeki diğer şarkılara da baktım.
Kimisi çok kimisi az bilinen eski şarkıları yorumlamış Bahadır.
Ajda Pekkan’ın “Sana Doğru”su, “Hayırdır İnşallah”ı...
Sezen Aksu’nun “İçime Sinmiyor”u, “Neye Yarar”ı...
Nilüfer’in “Of Aman Aman”ı...
Bülent Ortaçgil’in “Sensiz Olmaz”ı...
Gökçe Bahadır albümünün yapımı Aykut Gürel’e ait.
Tıpkı Bergüzar Korel albümünde olduğu gibi Aykut Gürel yine popüler bir oyuncuyla çıkmış yola.
Ama sanırım Gökçe Bahadır’ın müzik kariyeri Korel’den daha hızlı dallanıp budaklanacak.
Çünkü Bahadır o enerjiyle çıkmış yola.
Sesinden bize geçen bu...
Onursuz olabilir aşk
Bugün müzikten ilerledim, bari öyle bitireyim...
Son çıkan isimlerden biri de Okay Barış.
Rubato grubunun çellist ve aynı zamanda solisti Özer Arkun gibi dumanlı bir sesi var Okay Barış’ın.
Yer yer Mehmet Erdem’i de hatırlatıyor sesi. Okay Barış’ın Sezen Aksu’ya ait çıkış şarkısı “Onursuz Olabilir Aşk”ın hikayesini ise iki yıl önce yazmıştım.
Levent Yüksel’in 26 yıl önce seslendirdiği “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk”a gönderme yapıyor bu şarkıyla Aksu.
“Yeter ki onursuz olmasın aşk diye saydırıyordum, dillerim kopaydı benim kutsalım sensin” diyerek...