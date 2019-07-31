Hadise’nin dansı

Reynmen’in Ela şarkısıyla salınıp duvarlara yapıştığı bir video çekti Hadise.
Herkes neden böyle bir şey yaptığını sorgulayıp duruyor ama sonuç net:
Akıllıca bir şey yaptı Hadise.
Şu sıra popüler olan bir şarkıyla dans edip kendisi hakkında konuşturdu, daha ne olsun?
Çünkü ortada yeni bir şarkısı yok ve 10 Ağustos’ta da Harbiye Açıkhava konseri var.
Konser öncesi bu videoyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ve anlaşılan o ki konsere kadar bu videoların devamı gelecek.
Yapacak bir şey yok
Peki Hadise’nin videosundaki dansı/tavrı o kadar kötü mü?
Hiç değil.
O şarkıyla ancak o kadar olur zaten.
Yapacak bir şey yok.
En eğlenceli Bodrum barı
Gündoğan’da küçücük bir bar.
Adı Sail Loft.
Etrafındaki mekanlarda hiçbir hareket olmuyor.
Bir tek burası kaynıyor, insanlar sokağa taşıyor.
Ünlüsü de çeşitli. Geçen yazlarda mesela Cem Yılmaz çok gelirdi. Ahu Yağtu hâlâ müdavimlerinden.
Mekanın sırrı, samimi olması.
İçeride kimse kasmıyor, kafasına göre dans ediyor. Özlenen hadise yani.
Mekanın sahibi Arda Önen’in de etkisi var.
Özellikle o plak çalmaya başladığında ortam coşuyor.
Jabbar’ın sahne aldığı pazar geceleri de Sail Loft’un artık bir klasiği.
Nitekim pazar gecesi oradaydım ve gayet karma bir kitle vardı.
Sosyetiğinden Bodrum yazlıkçısına kadar...
Benim gördüğüm o ki, bu yaz havalı mekanların yazı pek değil.
Küçük, salaş, samimi mekanların yazı.
İnsanlar havalı mekanların kurallarından, kasıntılığından ve tabii pahalı fiyatlarından sıkılmış durumda.
Azıcık dağıtmak, kendileri gibi olmak istiyorlar.
Sail Loft gibi yerler de kendiliğinden bunu sağlıyor.
Gazino gibi festival
Bir festivalde aynı anda hem rock’çı hem rap’çi hem de popçuyu izlemek ilginç olsa gerek.
Ya da Türkiye’ye özgü bir gazino psikolojisi.
Bakınız, 30 Ağustos’ta başlayacak Azmak Müzik Festivali’nin programında Haluk Levent ve Gripin de var. Norm Ender ve Ben Fero da.
Ayrıca Edis ve Kalben de...
Festivalin nasıl geçeceğini merak ettiğim kadar farklı kitlelerin nasıl kaynaşacağını da çok merak ettim şimdiden...
Hayaller ve gerçekler
Bu arada festivalin programında yer alan Norm Ender ve Bern Fero farklı günlerde sahneye çıkacak.
Norm Ender ilk gece, Ben Fero son gece.
Karşılaşmasınlar diye böyle bir çözüm bulundu herhalde.
Ama keşke karşılaşsalar ve hatta beraber sahne alsalar!
Hatta Demet Akalın ve Hande Yener sahneye çıkıp onları barıştırsa.
Tamam tamam, manasız hayaller kuruyorum işte...
Hadise’nin dansı
Reynmen’in Ela şarkısıyla salınıp duvarlara yapıştığı bir video çekti Hadise.
Herkes neden böyle bir şey yaptığını sorgulayıp duruyor ama sonuç net:
Akıllıca bir şey yaptı Hadise.
Şu sıra popüler olan bir şarkıyla dans edip kendisi hakkında konuşturdu, daha ne olsun?
Çünkü ortada yeni bir şarkısı yok ve 10 Ağustos’ta da Harbiye Açıkhava konseri var.
Konser öncesi bu videoyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ve anlaşılan o ki konsere kadar bu videoların devamı gelecek.
Yapacak bir şey yok
Peki Hadise’nin videosundaki dansı/tavrı o kadar kötü mü?
Hiç değil.
O şarkıyla ancak o kadar olur zaten.
Yapacak bir şey yok.
En eğlenceli Bodrum barı
Gündoğan’da küçücük bir bar.
Adı Sail Loft.
Etrafındaki mekanlarda hiçbir hareket olmuyor.
Bir tek burası kaynıyor, insanlar sokağa taşıyor.
Ünlüsü de çeşitli. Geçen yazlarda mesela Cem Yılmaz çok gelirdi. Ahu Yağtu hâlâ müdavimlerinden.
Mekanın sırrı, samimi olması.
İçeride kimse kasmıyor, kafasına göre dans ediyor. Özlenen hadise yani.
Mekanın sahibi Arda Önen’in de etkisi var.
Özellikle o plak çalmaya başladığında ortam coşuyor.
Jabbar’ın sahne aldığı pazar geceleri de Sail Loft’un artık bir klasiği.
Nitekim pazar gecesi oradaydım ve gayet karma bir kitle vardı.
Sosyetiğinden Bodrum yazlıkçısına kadar...
Benim gördüğüm o ki, bu yaz havalı mekanların yazı pek değil.
Küçük, salaş, samimi mekanların yazı.
İnsanlar havalı mekanların kurallarından, kasıntılığından ve tabii pahalı fiyatlarından sıkılmış durumda.
Azıcık dağıtmak, kendileri gibi olmak istiyorlar.
Sail Loft gibi yerler de kendiliğinden bunu sağlıyor.
Gazino gibi festival
Bir festivalde aynı anda hem rock’çı hem rap’çi hem de popçuyu izlemek ilginç olsa gerek.
Ya da Türkiye’ye özgü bir gazino psikolojisi.
Bakınız, 30 Ağustos’ta başlayacak Azmak Müzik Festivali’nin programında Haluk Levent ve Gripin de var. Norm Ender ve Ben Fero da.
Ayrıca Edis ve Kalben de...
Festivalin nasıl geçeceğini merak ettiğim kadar farklı kitlelerin nasıl kaynaşacağını da çok merak ettim şimdiden...
Hayaller ve gerçekler
Bu arada festivalin programında yer alan Norm Ender ve Bern Fero farklı günlerde sahneye çıkacak.
Norm Ender ilk gece, Ben Fero son gece.
Karşılaşmasınlar diye böyle bir çözüm bulundu herhalde.
Ama keşke karşılaşsalar ve hatta beraber sahne alsalar!
Hatta Demet Akalın ve Hande Yener sahneye çıkıp onları barıştırsa.
Tamam tamam, manasız hayaller kuruyorum işte...