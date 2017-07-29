Gökten kurbağa da yağarsa tam olacak

Hem de öyle böyle değil, sağanak halinde, patır patır!

Hepsi de hayatlarında ayrı ayrı açmazlara sürüklenmiş filmin karakterleri bu kurbağa yağmuruna biraz şaşırır ama aslında çok da yadırgamaz.

“O kadar içimi kararttım ki, sonunda bu da oldu!” der gibi bakarlar olaya.

Ama gökten gelen bu tuhaf mesajı özümsemeyi de ihmal etmezler:

“Hayatta her zaman ikinci bir umut vardır, bir daha düşün”

Önceki gün İstanbul’da kopan o müthiş fırtınanın tam ortasında, taksicinin “Abi şimdi de dolu geliyormuş, ne yapsak?” feryadı eşliğinde güç bela trafikte ilerlerken bu film aklıma geldi.

“Dolunun üstüne kurbağa da yağsa tam olacak” diye düşündüm.

Çünkü filmdeki karakterler gibi şahane bir açmazdayız.

Her şeyin farkındayız ama ne yapacağımızı bilmiyoruz.

O gün taksici de söyledi, “Her yer bina, beton; olacağı buydu. Doğa intikam alıyor abi”.

Mecburen meteoroloji okuyucusu olduk

Hürriyet.com.tr’de fırtına haberlerini okurken Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun şu sözleri dikkatimi çekti: “Dünyanın her tarafında meteoroloji radarını vatandaş takip eder.

Ona göre dışarı çıkayım mı diye plan yapar. Ancak bizim ülkemizde maalesef meteorolojik okuryazarlığı çok düşük. Bunu yükseltmek gerekiyor.”

Kadıoğlu haklı mı haksız mı bilemem.

Ama kendimden örnek vereyim.

En güvendiğim aplikasyonlardan AccuWeather’a sık sık bakıyorum mesela.

Hatta çevremde rüzgar durumunu gösteren aplikasyonlara bakan bile var.

Fırtınanın olduğu gün Accu’ya yine bakmıştım.

Ama fırtınayı bir-iki saat sonra gösteriyordu.

Yani bazen tahminler tam tutmuyor da...

Tam taksiye bindiğimde Accu’dan gelen ani uyarı ise şuursuz bir Türk olarak asla beni yolumdan geri döndürmedi tabii:

“Dikkat! Tehlikeli fırtına ve sağanak yağmur.”

İstanbul’da bu kadar turist var mıymış

Fırtınanın bitiminde Karaköy-Kabataş arası yollar kilit, yollar göl olduğu için artık tabana kuvvet yürüdüm.

Ağaç yapraklarının ve çamurun hakim olduğu kaldırımlarda yürüyenlerin çoğu turistti.

Elbette Arap turist ağırlıktaydı.

Ama uzun süredir görmediğim kadar Avrupalı ve Japon turist de gördüm ve ilk kez turist görmüş gibi sevindim bata çıka yürürken...

Mekanlar yaşadı

Eğer evinden uzaksan fırtınada ilk sığınacağın yer neresi olur?

Tabii ki civardaki en yakın kafe.

Önceki gün bizzat gördüm, kafeler kalabalıktan yıkılıyordu.

Fırtınanın ve trafiğin etkisini geçmesini bekleyenler saatlerce kafelerde vakit geçirdi.

Yani mekanlar bu durumdan kazançlı çıktı.

Yarına kaldı

Dün Mikonos’la ilgili şeyler anonsladım filan ama araya fırtına girdi arkadaşlar, o yüzden yarın bekliyorum köşe topraklarına...

Popüler Mekan Top 5

ALAÇATI

1. Yek

2. Kapha

3. Before Sunset

4. Single Fin

5. Madeo/Dusk

BODRUM

1. Xuma Village

2. Fenix

3. Hazine

4. Maça Kızı

5. Off Gümüşlük

İSTANBUL

1. Lucca

2. Backyard

3. Klein Garten

4. Teras Emirgan/Gizli Kalsın

5. Must