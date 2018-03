Gecikmeleri, partisi ve dedikodusuyla... Moda Haftası’nda neler oldu?

◊ YABANCI MEDYA NEREDEYDİ

Moda Haftası’na yabancı basın davet edilmiş ama ilk gün defilelerinde pek ortada yoklardı.

Sonunda hepsini toplu halde perşembe gecesi Cantinery’de yapılan Vogue partisinde gördüm.

Meğer onlar için yapılan program çoğunlukla İstanbul’u gezmek üzerineymiş.

Ayasofya’sıydı, Çukurcuma’sıydı; öyle dolu dolu bir İstanbul tanıtım programı yani. Hatta GQ İspanya editörü Niyazi Erdoğan’ın defilesine gitmek istemiş, ama son anda vazgeçip Çukurcuma’da dolaşmayı tercih etmiş.

Onlar da haklı.

Yapılan programın başrolüne İstanbul’un kendisini koyarsan, defileler haliyle geri planda kalır.

Bir yerde yanlış var, ama nerede...

◊ GECİKMELER GÜNDEM OLDU

Moda Haftası’nda herkesin en büyük şikayeti defilelerin geç başlamasıydı.

Tamam, yarım saatlik gecikmeye bünyeler alışık.

Ama Brand Who defilesi bir buçuk saat,

Tuvana Büyükçınar’ın defilesi de bir saat gecikince en önemli gündem maddesi bu gecikmeler oldu. Tuvana’nın defilesi çok gecikince ben de Cantinery’deki Vogue partisine çıktım ve Moda Haftası’nı buradan takip edeyim dedim.

Baktım yabancı basın da aynısını yapıyor. Uzun ince bir global bir yoldaydım yani...





◊ BU İŞİN SUYU ÇIKMIŞ

Bizim defilelerde şöyle bir gelenek oluştu: Eşi dostu tanıdığı ya da ünlü zat-ı muhteremi renk olsun, medyada haber olsun diye podyuma çıkarmak...

Kusura bakmayın ama bu işin suyu çıkmış.

Tasarımcıların amacını anlıyorum, dikkat çekmek istiyorlar. Ama bu şekilde yaptıkları iş geri planda kalıyor.

Ya tasarımlarına güvenmiyorlar ya da düzen böyle deyip teslim oluyorlar.

Sonuç her iki seçenekte de aynı: Kimsenin aklında koleksiyon kalmıyor!

◊ KİME YARADI?

Sanırım Zorlu PSM’de yapılan Moda Haftası en çok oradaki mekanlara yaradı.

Cantinery, Morini ve Parle’de oturacak yer bulmak zordu.

Hatta Tom’s Kitchen bile

doluydu.

◊ İTİŞMEYİN ARKADAŞLAR, Bİ SAKİN

Defilenin yapılacağı alana girerken itişip kakışmak bu sezon yine modaydı.

Misal: Nihan Buruk’un defilesine ilk sırada oturanları öncelikli olarak içeri alıyorlardı. Toplasan 30-40 kişi filandık. Ama herkes nasıl manasız bir şekilde birbirini iterek içeri giriyordu anlatamam.

Yahu bebekler, acele edilecek bir şey yok ki.

Oturacağımız yerler zaten numaralı, bi sakin...

Kabalık her yerde. Moda Haftası’nda bile.

NOT: Moda haftası kulis fotoğrafları vogue.com.tr’den alınma...

Şehir Atlası

◊ DANS EDENLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM

Anadolu’nun büyük şehirleri İstanbul sosyal hayatındaki mekanlara özeniyor ve çok da başarılı işler çıkarıyorlar.

Bunun son örneğini Adana’daki Next Republic’te

gördüm. Şehrin iki yıllık mekanı şık dekorasyonuyla hayli göz alıcıydı. İçine girince şaşırdım, saatler ilerleyip de yükselen müzikle beraber dans edenleri görünce daha çok şaşırdım.

İstanbul’da kimse dans etmiyor ya, o bakımdan...

Herkes kasılıyor İstanbul’da, en fazla çekingen bir tavırla salınıyor.

O yüzden: Şahanesiniz

Adana.

◊ ‘ZENGİN İŞİ’Nİ SEVDİM

Adanalı genç kitle kokteyl sevdiği için Next Republic kokteyllerine çok önem vermiş.

Sayfa sayfa kokteyl vardı; seç beğen al. Benim en beğendiğim kokteyl, esprili ismiyle ‘Zengin İşi’ oldu mesela...

Bu arada mekan sahibi Engin Elçi’nin söylediğine göre Adana’da sosyal hayat çok hızlı ilerliyor, sürekli yeni kafe ve restoran açılıyormuş.

Valla ne güzel, umarım böyle devam eder.

◊ MAKİ, HAYAL KAHVESİ VE DİĞERLERİ...

Adana’nın diğer popüler mekanlarını da gezdim tozdum tabii.

İki şubeli Maki’yi, gençler arasında hayli popüler olan Hayal Kahvesi’ni, The North Shield ve yanı başındaki Cosecha’yı... Bence şunların içselleşmesi şahane:

Sosyalleşmek, yeni mekan keşfetmek ve bir yerin müdavimi olmak.

◊ ALAÇATI’NIN YENİ OLAYI

Ot Festivali aldı yürüdü. Ama sanki çabuk tüketildi, nefesi

tükendi.

Alaçatı’nın yeni olayı/heyecanı ise mayısta ilki yapılacak Tasting Alaçatı.

11-13 Mayıs tarihlerinde yapılacak Tasting Alaçatı’da başrolde iyi yemek var.

Sonra atölyeler ve sergiler geliyor. Tüm programlara rezervasyon yapmak gerekiyormuş, bunu özellikle belirtiyorlar.

Alaçatı’da aynı hafta sonu bir de gastronomi üzerine konuşmaların ağırlıkta olduğu Peak Talks konferansı var.

Kısacası Ege’de de hareket var. Bu da çok güzel.

◊ MİAMİLİ KONSEPT

Adana, Alaçatı derken bugün gerçekleşecek bir İstanbul haberi de var Şehir Atlası menüsünde. Hemen meraklısına söyleyeyim:

Miamili parti konsepti ve kulübü “Do Not Sit On The Furniture” bu gece Klein’a konuk oluyor. Konsept yaratıcısı Behrouz bizzat mekanda olacak ve açılışı yapacakmış.