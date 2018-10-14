Gece hayatından yaylalara dikey geçiş

Instagram sağ olsun, geçen kış trenle Kars’a gitmek herkesin paylaşıp durduğu fotoğraflar sayesinde moda olmuştu. Son iki aydır da Karadeniz yaylalarından fotoğraf paylaşan paylaşana... Dedim ki, “Neyim eksik? Sezon sonuna doğru yaklaşsan da kalk git.” İyi ki gitmişim, iyi ki gece hayatından sıyrılıp oksijeni içime çekip serseme dönmüşüm. Buyurun Karadeniz yaylası notlarına...
RENKLİ YAĞMURLUK!
◊ Bölgede birçok şelale var. Ama Palovit’e gitmeden, şelalenin dibinde ıslana ıslana fotoğraf çektirmeden olmaz!
◊ Yanına renkli bir yağmurluk almayı unutma! Çünkü o zaman fotoğraflar çok daha şahane çıkıyor! Sarı çok popüler ama kırmızı yahut mavi giyen de var. Benim yanımda mavi bir tane vardı. Bol bol onunla kare çektirdim.
YAMAÇTA GEZİNMEK İÇİN İZİN AL
◊ Çat Köyü’ne çık. Ama köye vardığında yamaçlarda gezinmek için köylülerden izin al. Çünkü turistlerin otların üzerinde gezinmesini pek istemiyorlar. Hayvanlar otladığı için. Ama izin isteyince de reddetmiyorlar.
◊ Şimşir ormanlarına git. Şimşirlerin çoğu kuruduğu için şu anki görüntü korku filmlerinden fırlamış gibi. İddia ve söylenti o ki, Batum’daki botanik parka dünyanın dört bir yanından getirilen ağaçlardan yayılan böceklerden dolayı şimşirler kurumaya başlamış.
O SUCUKLU YUMURTA VAR YA, NEFİS...
◊ Sabah Sal Yaylası’na çık ve Pilunç Çay Evi’nde kahvaltı yap. Çünkü sucuklu yumurtaları şa-ha-ne! Keza reçelleri, sütleri ve peynirleri de.
◊ Sal Yaylası’dan Pokut’a doğru yürü. Pokut’a varınca Doğa Konut Evi’ne tırmanıp oranın terasında manzaraya karşı kahve iç. Şanslıysan buradan Kaçkarlar’ın zirvesini de görebilirsin.
O MEŞHUR SALINCAK...
◊ Hüser Yaylası’na çık, oranın meşhur salıncağında sislere doğru sallan. Hava durumuna bağlı olarak bulut denizini gör. Hatta günbatımını izle, kendinden geç.
◊ Çaymakçur Yaylası’ndan iki saat tırman ve Büyük Karadeniz Gölü’nü (Cornovit) gör.
◊ Bölgedeki kemer taş köprülerin çoğu şahane, onları fotoğrafla.
Hepsi romantik, Instagram’lık. En güzelleri Çinçiva ve Goboş.
◊ Ayder’i bölge rehberleri fazla turistik buluyor, orayı çoğu zaman es geçiyorlar, unutma...
PERİ TOZUNU AL
◊ Şenyuva’daki Peri Dükkanı’na uğra ve 21 baharattan oluşan peri tozunu al. Yemeklerin üzerine serpince şahane oluyormuş.
◊ Peri Dükkanı’nın yanındaki Zua Coffee’ye uğra. Dışarısı Karadeniz’se buranın içerisi bayağı Nişantaşı kafesi gibi. Ben bu yazıyı da orada yazdım zaten!
BUZUL GÖLÜ’NÜ GÖR
◊ Avusor Yaylası’na çık ve oradaki buzul gölünü gör. Tek kelimeyle nefis.
◊ Gito ve Badara Yaylasını da unutma!
NORDIC’TE BARIŞ VE GUPSE
◊ Ben bölgenin en cool butik oteli Nordic’te kaldım. Benim kaldığım günlerde Barış Arduç ve Gupse Özay çifti de oradaydı.
Onlarla hem otelde hem de bölgeyi gezerken birçok yerde karşılaştık.
◊ Nordic eskiden bir ilkokulmuş. İki sene önce otele dönüştürülmüş. Odaları da geceleri kendiliğinden oluşan yemekli muhabbet ortamı da nefis.
O TELEFERİK AZICIK ÜRKÜTÜCÜ
◊ Pokut’a çıkarken bir tane teleferik var. Karşı yamaçta evi olan bir amca yaptırmış. Şimdilerde o teleferikle karşı tepeye geçip geri dönmek pek popüler. Çünkü hayli yüksektesin ve dahası teleferiğin her yeri açık! Kapalı filan değil. Adrenalin diz boyu yani. Ben binmedim, sadece uzaktan baktım. Ama Barış ve Gupse binmişler mesela. “Karşıya geçmek bir dakika sürdü, ama bayağı yüksekti, o kadar beklemiyorduk” dediler.
REHBER ÖNEMLİ
◊ Beni ve arkadaşımı gezdiren rehber Muhammet Civelek (kısaca ona “Mami” diyorlar) oyuncu Engin Öztürk’ün ikiz kardeşi gibi. Çok kafa biri. İyi rehber olunca buralar daha zevkli geziliyor, unutmayın.
HAVALAR NASIL OLURSA OLSUN...
◊ Hava buralarda çok değişken. Bir güneş açıyor, birden yağmur yağıyor, derken sis basıyor. Ama gitmeyi düşünürseniz hala ekim sonuna kadar vakit var. Yoksa bahar aylarına doğru program yapın derim.
Geçen haftanın popüler mekanı
Geçen haftanın en çok konuşulan mekanlarından biri Chicki Boom’du.
Salı gecesi Based İstanbul dergisinin partisiyle açılış yapan mekan iki katlı, küçücük bir yer.
O gece uzun bir süredir dans etmediğim kadar dans ettim mekanda.
Çünkü 80’ler, 90’lar yabancı pop çalıyordu.
Türkçe yoktu, canlı müzik de. “Oh be!” dedim.
Bu arada mekanın duvarlarındaki resimler mekanın sahibi Umut Evirgen’in sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün elinden çıkma.
Chicki Boom, Levent’teki La Boucherie’nin hemen yan sokağında...
Gece hayatından yaylalara dikey geçiş
Instagram sağ olsun, geçen kış trenle Kars’a gitmek herkesin paylaşıp durduğu fotoğraflar sayesinde moda olmuştu. Son iki aydır da Karadeniz yaylalarından fotoğraf paylaşan paylaşana... Dedim ki, “Neyim eksik? Sezon sonuna doğru yaklaşsan da kalk git.” İyi ki gitmişim, iyi ki gece hayatından sıyrılıp oksijeni içime çekip serseme dönmüşüm. Buyurun Karadeniz yaylası notlarına...
RENKLİ YAĞMURLUK!
◊ Bölgede birçok şelale var. Ama Palovit’e gitmeden, şelalenin dibinde ıslana ıslana fotoğraf çektirmeden olmaz!
◊ Yanına renkli bir yağmurluk almayı unutma! Çünkü o zaman fotoğraflar çok daha şahane çıkıyor! Sarı çok popüler ama kırmızı yahut mavi giyen de var. Benim yanımda mavi bir tane vardı. Bol bol onunla kare çektirdim.
YAMAÇTA GEZİNMEK İÇİN İZİN AL
◊ Çat Köyü’ne çık. Ama köye vardığında yamaçlarda gezinmek için köylülerden izin al. Çünkü turistlerin otların üzerinde gezinmesini pek istemiyorlar. Hayvanlar otladığı için. Ama izin isteyince de reddetmiyorlar.
◊ Şimşir ormanlarına git. Şimşirlerin çoğu kuruduğu için şu anki görüntü korku filmlerinden fırlamış gibi. İddia ve söylenti o ki, Batum’daki botanik parka dünyanın dört bir yanından getirilen ağaçlardan yayılan böceklerden dolayı şimşirler kurumaya başlamış.
O SUCUKLU YUMURTA VAR YA, NEFİS...
◊ Sabah Sal Yaylası’na çık ve Pilunç Çay Evi’nde kahvaltı yap. Çünkü sucuklu yumurtaları şa-ha-ne! Keza reçelleri, sütleri ve peynirleri de.
◊ Sal Yaylası’dan Pokut’a doğru yürü. Pokut’a varınca Doğa Konut Evi’ne tırmanıp oranın terasında manzaraya karşı kahve iç. Şanslıysan buradan Kaçkarlar’ın zirvesini de görebilirsin.
O MEŞHUR SALINCAK...
◊ Hüser Yaylası’na çık, oranın meşhur salıncağında sislere doğru sallan. Hava durumuna bağlı olarak bulut denizini gör. Hatta günbatımını izle, kendinden geç.
◊ Çaymakçur Yaylası’ndan iki saat tırman ve Büyük Karadeniz Gölü’nü (Cornovit) gör.
◊ Bölgedeki kemer taş köprülerin çoğu şahane, onları fotoğrafla.
Hepsi romantik, Instagram’lık. En güzelleri Çinçiva ve Goboş.
◊ Ayder’i bölge rehberleri fazla turistik buluyor, orayı çoğu zaman es geçiyorlar, unutma...
PERİ TOZUNU AL
◊ Şenyuva’daki Peri Dükkanı’na uğra ve 21 baharattan oluşan peri tozunu al. Yemeklerin üzerine serpince şahane oluyormuş.
◊ Peri Dükkanı’nın yanındaki Zua Coffee’ye uğra. Dışarısı Karadeniz’se buranın içerisi bayağı Nişantaşı kafesi gibi. Ben bu yazıyı da orada yazdım zaten!
BUZUL GÖLÜ’NÜ GÖR
◊ Avusor Yaylası’na çık ve oradaki buzul gölünü gör. Tek kelimeyle nefis.
◊ Gito ve Badara Yaylasını da unutma!
NORDIC’TE BARIŞ VE GUPSE
◊ Ben bölgenin en cool butik oteli Nordic’te kaldım. Benim kaldığım günlerde Barış Arduç ve Gupse Özay çifti de oradaydı.
Onlarla hem otelde hem de bölgeyi gezerken birçok yerde karşılaştık.
◊ Nordic eskiden bir ilkokulmuş. İki sene önce otele dönüştürülmüş. Odaları da geceleri kendiliğinden oluşan yemekli muhabbet ortamı da nefis.
O TELEFERİK AZICIK ÜRKÜTÜCÜ
◊ Pokut’a çıkarken bir tane teleferik var. Karşı yamaçta evi olan bir amca yaptırmış. Şimdilerde o teleferikle karşı tepeye geçip geri dönmek pek popüler. Çünkü hayli yüksektesin ve dahası teleferiğin her yeri açık! Kapalı filan değil. Adrenalin diz boyu yani. Ben binmedim, sadece uzaktan baktım. Ama Barış ve Gupse binmişler mesela. “Karşıya geçmek bir dakika sürdü, ama bayağı yüksekti, o kadar beklemiyorduk” dediler.
REHBER ÖNEMLİ
◊ Beni ve arkadaşımı gezdiren rehber Muhammet Civelek (kısaca ona “Mami” diyorlar) oyuncu Engin Öztürk’ün ikiz kardeşi gibi. Çok kafa biri. İyi rehber olunca buralar daha zevkli geziliyor, unutmayın.
HAVALAR NASIL OLURSA OLSUN...
◊ Hava buralarda çok değişken. Bir güneş açıyor, birden yağmur yağıyor, derken sis basıyor. Ama gitmeyi düşünürseniz hala ekim sonuna kadar vakit var. Yoksa bahar aylarına doğru program yapın derim.
Geçen haftanın popüler mekanı
Geçen haftanın en çok konuşulan mekanlarından biri Chicki Boom’du.
Salı gecesi Based İstanbul dergisinin partisiyle açılış yapan mekan iki katlı, küçücük bir yer.
O gece uzun bir süredir dans etmediğim kadar dans ettim mekanda.
Çünkü 80’ler, 90’lar yabancı pop çalıyordu.
Türkçe yoktu, canlı müzik de. “Oh be!” dedim.
Bu arada mekanın duvarlarındaki resimler mekanın sahibi Umut Evirgen’in sevgilisi Tuba Büyüküstün’ün elinden çıkma.
Chicki Boom, Levent’teki La Boucherie’nin hemen yan sokağında...