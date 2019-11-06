Fazla uyumlu sevgililere son örnek

Doğruya doğru, herkes sevgilisiyle çok çok iyi vakit geçirmez.
Hatta kimisi için sevgiliyle geçirilen kaliteli zaman pek azdır.
Geriye kalan şey çoğunlukla kavga gürültü ve “Neredeydin, ne yaptın, kime baktın” kıskançlığıdır.
Bu yüzden birbiriyle her daim uyumlu, uzaktan bakıldığında birbirinin “oyun arkadaşı” gibi duran sevgililere gıptayla bakılır, “Biz niye böyle olamıyoruz ki?” diye hayıflanılır.
Çünkü bu fazla uyumlu sevgililer -kabul edelim- dış mihrak gözler için had safhada gıcık bir şeydir.
O tencere kapak halleri, aralarından bir saniye eksik olmayan über enerji dalgası öyle bir hissedilir ki; yanlarında beş saniye dursan bazen seni duymaz/görmez/kapsama alanına dahi almazlar.
Popüler kültür aleminin son uyumlu çifti, yani “Brangelina”sı da malum:
Sıla ve sevgilisi Hazer Amani.
Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Derneği’nin Ankara’daki Cumhuriyet Balosu’na katılmış.
Haliyle uyumları göz kamaştırmış.
Uyumlu uyumlu bakan gözlerine göz değmiş...
Hayır, ikisinin de siyah ve şık hallerinden öte rastalı (yer yer örgülü) saçlarının “birlik ve beraberliğine” takıldım ben.
Fazla uyumlu çiftleri bekleyen en büyük tehlike bu değil midir?
Bir noktadan sonra birbirine benzemeye başlamak...
Sıla ve Hazer çiftinde de bu başlamış gibi.
Saçlar dolayısıyla.
Resmen birbirlerine benzemişler...
Saçını durmadan değiştirmeyi seven Sıla epeydir bu yeni/rastalı saç stiliyle limana yanaşmış, durulmuş durumda.
Meğer sebebi Hazer’miş. Onun saçı da öyleymiş. Ya da Hazer ona uymuş, bilinmez.
Bir noktadan sonra fark etmiyor işte fazla uyumlu çiftlerde.
Kim kime uydu, hangi noktada uyum füzesi fırlatıldı, bilemiyorsun.
Olay esasen o tatlı Zuhal Olcay şarkısındaki gibi diyelim ve uyumlu çiftlere selam edelim:
“Sen bana fazla iyisin, fazla!”
Şehir Atlası
◊ KÜÇÜK MEKAN AMA DİLLERDE
Emirgan’daki Shake&Toast bu aralar pek meşhur. Bu küçük mekan kahvaltısı ve kadayıflı muhallebisiyle olduğu kadar müdavim kitlesiyle de popüler. Yolunuz düşerse Emirgan tarafına, bir deneyin derim.
◊ MİNİ FESTİVAL HAVASI
6-9 Kasım arasına yayılan Fizy İstanbul Müzik Haftası’nın ana üssü Volkswagen Arena. Onun dışında Kayıkhane ve If Performance Hall gibi mekanlarda da irili ufaklı performanslar var. Peki etkinlikte kimler sahne alıyor? Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben ve Gaye Su Akyol gibi isimler...
◊ İLHAM VERİCİ KONUŞMALAR
İletişim ve pazarlama dünyasının her yıl beklediği etkinliklerden biri oldu Brand Week İstanbul. Etkinlik pazartesi başladı, cumaya kadar da sürüyor. Mekanı Zorlu PSM. Tema ise “Geleceği Tasarlamak”. Bugün Jon Alexander ve Emma Sulkowicz’in konuşmaları kaçmaz, benden söylemesi...
Fazla uyumlu sevgililere son örnek
Doğruya doğru, herkes sevgilisiyle çok çok iyi vakit geçirmez.
Hatta kimisi için sevgiliyle geçirilen kaliteli zaman pek azdır.
Geriye kalan şey çoğunlukla kavga gürültü ve “Neredeydin, ne yaptın, kime baktın” kıskançlığıdır.
Bu yüzden birbiriyle her daim uyumlu, uzaktan bakıldığında birbirinin “oyun arkadaşı” gibi duran sevgililere gıptayla bakılır, “Biz niye böyle olamıyoruz ki?” diye hayıflanılır.
Çünkü bu fazla uyumlu sevgililer -kabul edelim- dış mihrak gözler için had safhada gıcık bir şeydir.
O tencere kapak halleri, aralarından bir saniye eksik olmayan über enerji dalgası öyle bir hissedilir ki; yanlarında beş saniye dursan bazen seni duymaz/görmez/kapsama alanına dahi almazlar.
Popüler kültür aleminin son uyumlu çifti, yani “Brangelina”sı da malum:
Sıla ve sevgilisi Hazer Amani.
Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Derneği’nin Ankara’daki Cumhuriyet Balosu’na katılmış.
Haliyle uyumları göz kamaştırmış.
Uyumlu uyumlu bakan gözlerine göz değmiş...
Hayır, ikisinin de siyah ve şık hallerinden öte rastalı (yer yer örgülü) saçlarının “birlik ve beraberliğine” takıldım ben.
Fazla uyumlu çiftleri bekleyen en büyük tehlike bu değil midir?
Bir noktadan sonra birbirine benzemeye başlamak...
Sıla ve Hazer çiftinde de bu başlamış gibi.
Saçlar dolayısıyla.
Resmen birbirlerine benzemişler...
Saçını durmadan değiştirmeyi seven Sıla epeydir bu yeni/rastalı saç stiliyle limana yanaşmış, durulmuş durumda.
Meğer sebebi Hazer’miş. Onun saçı da öyleymiş. Ya da Hazer ona uymuş, bilinmez.
Bir noktadan sonra fark etmiyor işte fazla uyumlu çiftlerde.
Kim kime uydu, hangi noktada uyum füzesi fırlatıldı, bilemiyorsun.
Olay esasen o tatlı Zuhal Olcay şarkısındaki gibi diyelim ve uyumlu çiftlere selam edelim:
“Sen bana fazla iyisin, fazla!”
Şehir Atlası
◊ KÜÇÜK MEKAN AMA DİLLERDE
Emirgan’daki Shake&Toast bu aralar pek meşhur. Bu küçük mekan kahvaltısı ve kadayıflı muhallebisiyle olduğu kadar müdavim kitlesiyle de popüler. Yolunuz düşerse Emirgan tarafına, bir deneyin derim.
◊ MİNİ FESTİVAL HAVASI
6-9 Kasım arasına yayılan Fizy İstanbul Müzik Haftası’nın ana üssü Volkswagen Arena. Onun dışında Kayıkhane ve If Performance Hall gibi mekanlarda da irili ufaklı performanslar var. Peki etkinlikte kimler sahne alıyor? Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben ve Gaye Su Akyol gibi isimler...
◊ İLHAM VERİCİ KONUŞMALAR
İletişim ve pazarlama dünyasının her yıl beklediği etkinliklerden biri oldu Brand Week İstanbul. Etkinlik pazartesi başladı, cumaya kadar da sürüyor. Mekanı Zorlu PSM. Tema ise “Geleceği Tasarlamak”. Bugün Jon Alexander ve Emma Sulkowicz’in konuşmaları kaçmaz, benden söylemesi...