Etiler’deki mekan hareketliliği

Yeni mekanın pek açılmadığı Etiler’de bugünlerde hareketlilik var.
Cumartesi gecesi mesela sürpriz bir mekan açıldı: Şeşbeş Etiler.
Alaçatı’da da şubesi olan mekan üç katlı.
İkinci katı tam Şamdan havasında.
Çalan müzikler ve içerideki kitleden dolayı.
Zaten mekanın sahibesi Selma Şeşbeş’in de bir Şamdan geçmişi var.
Şamdan ruhu arayanlar gönül rahatlığıyla mekanın ikinci katında eğlenebilir yani.
Şeşbeş Etiler’in tek sorunu giriş katı.
Biraz otel lobisi soğukluğunda. Ya da eski tarz resim galerileri kıvamında.
Bu arada mekanın en alt katını elektronik müzik çalan kulüp yapmışlar.
Onun adını da Sin (Günah) koymuşlar.
Bu kulüp zaten bir süredir açıkmış.
Etiler’deki coşma bununla bitmiyor tabii...
Semte yakın zamanda iki mekan daha geliyor.
İlki, Rusty Fork adlı restoran.
Mutfak danışmanı deneyimli bir isim Murat Bozok.
Diğer mekan ise Mandarin Otel’deki Kai Beach ekibinin açacağı yeni restoran.
Ama onun daha zamanı var. Sonbahara açmayı düşünüyorlar.
Kai Beach demişken, onun da başına yakın zamanda Spago’dan ayrılan Deniz Zengin geçti.
Deniz Zengin Kai Beach’i yenilemeyi ve Yalıkavak Marina içine bu yaz yeni bir mekan daha açmayı hedefliyor.
Nasıl geçti habersiz hafta sonu
Morini’deki akşamüstü partisinde Gonca Vuslateri’yi gördüm.
Hemen “Yeni dizi yok mu?” diye sordum.
Yeni sezonda iddialı bir projesi varmış. Medyapım’la anlaşmış.
Ama karakteri hakkında sır küpüydü, fazla bir şey söylemedi.
Bakalım, merakla bekliyorum yeni projesini.
Yeni nesil kahvecilere oturup çalışmak en sevdiğim şeylerden biri.
Hafta sonu onlardan birindeydim.
Sahibi bir ara gelip dedi ki, “Eskiden daha yoğun oluyorduk. İnsanlar artık daha az gelmeye başladı. Fiyatlar artınca kahveden de kısmaya başladılar”.
Nişantaşı Topağacı’na yeni bir mekan açılmış: Heavenly.
İki Azeri kız kardeşin açtığı mekanda sağlıklı atıştırmalıklar ve burgerler ön planda.
Müştemilat’ta bir gece yarısı... Mekanın iki ortağından Engin Öztürk bir köşede, Barış Arduç ise ayrı bir köşede eğleniyor. Hayır küs filan değiller.
Ama Engin hep öyle, tek başına takılmayı seviyor.
İlerleyen dakikalarda Arduç’un Yunan bir kadın hayranı yanıma geliyor.
Benim sayemde haberdar olmuş mekandan ve tabii Barış Arduç’un buraya sık sık geldiğinden...
Arduç’la aynı gece orada olmaktan çok mutluydu.
Sziget’e sürpriz çıkarma
Bu yaz Sziget Festivali’nde Türkiye’den bir sürpriz var.
7-13 Ağustos arası Budapeşte’deki özgürlük adası Obudai’de yapılacak festivale dijitalde yayınlanan GZone dergisi prideORIENTAL adlı etkinliğiyle onur konuğu olarak katılıyor.
8 Ağustos’ta yapılacak etkinlik için GZone’cular şöyle konuşuyor:
“Sadece müziklerle değil, görsel olarak da doğu ve batının keyifli bir sentezine imza atacağız”.
Etiler’deki mekan hareketliliği
Yeni mekanın pek açılmadığı Etiler’de bugünlerde hareketlilik var.
Cumartesi gecesi mesela sürpriz bir mekan açıldı: Şeşbeş Etiler.
Alaçatı’da da şubesi olan mekan üç katlı.
İkinci katı tam Şamdan havasında.
Çalan müzikler ve içerideki kitleden dolayı.
Zaten mekanın sahibesi Selma Şeşbeş’in de bir Şamdan geçmişi var.
Şamdan ruhu arayanlar gönül rahatlığıyla mekanın ikinci katında eğlenebilir yani.
Şeşbeş Etiler’in tek sorunu giriş katı.
Biraz otel lobisi soğukluğunda. Ya da eski tarz resim galerileri kıvamında.
Bu arada mekanın en alt katını elektronik müzik çalan kulüp yapmışlar.
Onun adını da Sin (Günah) koymuşlar.
Bu kulüp zaten bir süredir açıkmış.
Etiler’deki coşma bununla bitmiyor tabii...
Semte yakın zamanda iki mekan daha geliyor.
İlki, Rusty Fork adlı restoran.
Mutfak danışmanı deneyimli bir isim Murat Bozok.
Diğer mekan ise Mandarin Otel’deki Kai Beach ekibinin açacağı yeni restoran.
Ama onun daha zamanı var. Sonbahara açmayı düşünüyorlar.
Kai Beach demişken, onun da başına yakın zamanda Spago’dan ayrılan Deniz Zengin geçti.
Deniz Zengin Kai Beach’i yenilemeyi ve Yalıkavak Marina içine bu yaz yeni bir mekan daha açmayı hedefliyor.
Nasıl geçti habersiz hafta sonu
Morini’deki akşamüstü partisinde Gonca Vuslateri’yi gördüm.
Hemen “Yeni dizi yok mu?” diye sordum.
Yeni sezonda iddialı bir projesi varmış. Medyapım’la anlaşmış.
Ama karakteri hakkında sır küpüydü, fazla bir şey söylemedi.
Bakalım, merakla bekliyorum yeni projesini.
Yeni nesil kahvecilere oturup çalışmak en sevdiğim şeylerden biri.
Hafta sonu onlardan birindeydim.
Sahibi bir ara gelip dedi ki, “Eskiden daha yoğun oluyorduk. İnsanlar artık daha az gelmeye başladı. Fiyatlar artınca kahveden de kısmaya başladılar”.
Nişantaşı Topağacı’na yeni bir mekan açılmış: Heavenly.
İki Azeri kız kardeşin açtığı mekanda sağlıklı atıştırmalıklar ve burgerler ön planda.
Müştemilat’ta bir gece yarısı... Mekanın iki ortağından Engin Öztürk bir köşede, Barış Arduç ise ayrı bir köşede eğleniyor. Hayır küs filan değiller.
Ama Engin hep öyle, tek başına takılmayı seviyor.
İlerleyen dakikalarda Arduç’un Yunan bir kadın hayranı yanıma geliyor.
Benim sayemde haberdar olmuş mekandan ve tabii Barış Arduç’un buraya sık sık geldiğinden...
Arduç’la aynı gece orada olmaktan çok mutluydu.
Sziget’e sürpriz çıkarma
Bu yaz Sziget Festivali’nde Türkiye’den bir sürpriz var.
7-13 Ağustos arası Budapeşte’deki özgürlük adası Obudai’de yapılacak festivale dijitalde yayınlanan GZone dergisi prideORIENTAL adlı etkinliğiyle onur konuğu olarak katılıyor.
8 Ağustos’ta yapılacak etkinlik için GZone’cular şöyle konuşuyor:
“Sadece müziklerle değil, görsel olarak da doğu ve batının keyifli bir sentezine imza atacağız”.