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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Erkekler erkekler için kas yapıyor

12 Haziran 2019

Can Yaman’ın sürekli kaslı, çıplak halini paylaşıyor olmasına bin tane yorum yapılıyor.


Yaman kadar olmasa da azıcık kas yapan her ünlünün de öyle...
Oysa Instagram’la birlikte yeni normal, yeni tatmin şimdilerde bu:
Her kesimden her yaştan erkeğin yeni rüyası artık kaslı olmak.
Ve giderek şekillenen vücudunu günbegün Instagram diyarında ortaya saçmak...
Peki bunca kasın esas motivasyonu ne?
Piyasa yapmak mı?
Eh o da var, ama aslında erkekler erkekler için kas yapıyor.
Durumun özeti şu:
Kadınlar da aslında daha çok hemcinsleri beğensin, onay versin diye giyinir, süslenir ya. Çünkü kadınlar yine bir kadının zevkine güvenir.
Erkeklerin kas yarışı da o hesap.
Hepsi kendi kasına hemcinsi “Çok iyi büyümüşsün” dediğinde mutlu oluyor, o zaman başarmış hissediyor.
Erkeklerin spor salonundan çıkmamaya başlaması ve iki erkeğin muhabbetlerinin cümlenin sonunda ‘biceps’lere, ‘triceps’lere bağlanması bu sebepten...

Bodrum davetlerinde neler oldu

EDITION’DA

Her pazar öğleden sonra Perulu şefi Diego Munoz sayesinde meşhur İspanyol lezzeti ‘paella’nın noodle’lı versiyonu ‘fideua’yı yapmaya başlamıştı Bodrum Edition.
Koca bir çanak içinde pişirilen uzun fideua seanslarına geçtiğimiz pazar Ayşe Sicimoğlu ve orkestrası da nefis şarkılarıyla eşlik etti.
Akşamüstüne doğru ise olay küçük bir partiye dönüştü.
Bodrum’da olan kim varsa Edition’a akın etti:
Bee Goddess markasının yaratıcısı Ece Şirin, motoruyla Route 66 turunu yeni tamamlayıp dönmüş gibi duran sevgilisi Cemil Dinçmen, Vogue Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, uzun zamandır görmediğim Özlem Önal ve Ömer Karacan...

VİLLA MAÇA KIZI’NDA...

Cennet Koyu’ndaki Il Riccio bu sezon itibariyle tarih oldu.
Doğruya doğru, yazık da oldu.
Onun yerine geçen Villa Maça Kızı ise görünen o ki bu yaz sık sık özel davetlere ev sahipliği yapacak.
Bayram tatili sırasında da yine böyle bir partiye ev sahipliği yaptı Villa Maça Kızı.
Bir değişiklik var mı diye gittim. Pek yok. Bina aynı görkemiyle duruyor. Sadece çok küçük ayrıntılara
dokunmuşlar.

Bodrum’un en havalı kadınıydı

Geçen hafta Bodrum’un altını üstüne getirdim. O abartılı köşeci klişesiyle: Gitmediğim yer kalmadı...
Peki onca gezme tozmadan aklımda kalan kim oldu?
Birçok özel davette rastladığım Ece Sükan.
Neden?
“Çünkü”sü bol:
◊ Çünkü Ece laf olsun diye değil, gerçekten kendine özgü.
◊ Çünkü davetlerin belli giyim kurallarına göre hareket etmiyor, kendi stili var.
Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi!
Gece davetinde mayo üzerine kaftan... Daha ne olsun? Çok cesur ve şık değil mi?
◊ Çünkü eğleniyor Ece. Tipik Türk ünlüsü gibi kasmıyor. Kardeşi Arslan’la da şahane bir ikili olmuşlar. Beraber gidiyorlar davetlere.
◊ En son “çünkü”yü sona sakladım: Ece nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşıyor.

Erkekler erkekler için kas yapıyor

Teklif yağıyor, yağabilir

Ünlüler sık sık basın danışmanları aracılığıyla şöyle basın bültenleri yayınlar:
◊ Reklam ve dizi teklifi yağıyor.
◊ O kadar çok teklif var ki, hangisini seçeceğimizi bilemiyoruz.
◊ Bu kadar çok teklife biz de şaşırdık.
◊ Bu sezon teklifleri değerlendirmeden evvel bir Amerika seyahati düşünüyorum.
Bu bültenlerin özeti aslında şudur:
Aslında ortada teklif filan yok, gelmesini çok istiyoruz.

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