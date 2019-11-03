En yeni Soho House neden orada açıldı

Soho House’un davetlisi olarak farklı ülkelerden gazetecilerle grubun en yeni ve farklı üyesi olan Los Angeles’taki Soho Warehouse’daydım. Warehouse’un ruhu, konuşlandığı Downtown dolayısıyla farklı: Çünkü bölge yeni yükseliyor ve etrafta L.A. enerjisinden ziyade asi bir New York enerjisi var.
Los Angeles’ın pek de Los Angeles gibi durmayan bir bölgesinde, Downtown’daki Santa Fe Avenue civarında tıklım tıklım dolu bir restoranda akşam yemeğindeyim: Bestia’da.
Evet pek de L.A. gibi durmuyor burası.
Daha çok New York’taki Williamsburg’ü andırıyor.
Sadece Bestia’daki enerji değil, civardaki tüm enerji öyle hissettiriyor.
O enerjinin en önemli ateşleyicisi ise galerilerin ve türlü konsept mağazaların peş peşe sıralandığı ’Arts District’.
Şimdi buna ek olarak bir de Soho Warehouse açılmış durumda.
Soho House grubunun en yeni üyesi.
Ve belki de grubun en farklısı.
Çünkü Soho Warehouse’un açıldığı yere ilk başta baktığınızda şaşırıyor, hatta “Burada neden açmışlar acaba?” diyorsunuz.
Warehouse’un etrafındaki depoyu andıran endüstriyel binalara, hemen dibindeki striptiz kulübüne ve filmlerdeki gibi ıssız duran benzin istasyonuna şöyle bir bakınca...
Civarı sokak sokak arşınlayınca ise Soho Warehouse’un neden burada açıldığını anlıyorsunuz.
Hemen dibindeki Bestia’nın cool popülerliği, ‘Arts District’in varlığı, başka restoran ve otellerin hızla buraya açılması büyük resmi netleştiriyor:
L.A. Downtown artık yükselen bölge...
Warehouse da bu yükselişi tamamlayan en büyük parçalardan biri.
ESKİDEN YÜRÜNMÜYORDU, ŞİMDİ İSE...
Bu yükselişin altını çizen aslında ben değil, Los Angeles’ta yaşayanlar.
Mesela son altı yıldır burada yaşayan Nalan Apa:
“Çevremdeki birçok insan artık bu tarafa taşınıyor. Çok güzel ve geniş ‘loft’ların olması önemli bir neden. Ayrıca burada peş peşe çok cool restoran ve oteller açılıyor.”
Aynı zamanda şu söylem de sıkça L.A.’lilerın dilinde, atlamayalım: “Altı-yedi yıl önce Downtown’da pek yürünmüyordu bile. Şimdi durum öyle değil.”
Öte yandan evsizler hâlâ Downtown’ın simgelerinden biri.
En son sekiz yıl önce geldiğimde şehrin merkezinde bu kadar çok evsizin bir arada oluşuna şaşırmıştım.
Durum şimdi de farklı değil. Hatta sanki sayıları daha çok artmış gibi.
Downtown’daki değişim onları yerinden eder mi, sistem onları mecburi olarak başka bir tarafa kaydırır mı, bilinmez.
Ama şu bile olabilir: Turistik bir gözlem hadisesine dönüşebilir evsizlerin nasıl yaşadığını görmek.
Tıpkı Rio’daki favelalarda insanların nasıl yaşadığını görmeye meraklı olmak gibi...
NERELERE GİTMELİ?
Peki Downtown’da nereleri görmeli, nerelere uğramalı?
İşte, yolu düşecek olanlara kısa bir rehber:
◊ ‘Arts District’ sonrası mutlaka The Broad görülmeli. 2015’te açılan bu modern sanat müzesinde 2 bini aşkın sanat eseri sergileniyor.
Andy Warhol, Roy Lichtenstein ve Jeff Koons gibi hayli popüler isimlerin işleri var müzede.
Ayrıca dönemsel büyük sergiler de oluyor. Ben gittiğimde İranlı sanatçı Shirin Neshat’ın bir sergisi vardı. İlgi büyüktü.
Unutmadan, Los Angeles’ta yaşayan İranlı sayısı hayli fazla...
◊ Bestia’yı zaten söyledim. Müthiş bir İtalyan lokantası. Yemekleri kadar içerdeki çılgın enerjisi de insanı kendine çekiyor.
Günler öncesinden rezervasyon yapmak gerekiyor. Yer bulmak hayli zor. Bestia dışında Everson Royce Bar, Spire 73, Resident, Sugarfish ve Perch görülmesi gereken mekanlar arasında...
◊ ROW ise bölgenin ofis, mağaza ve kafelerini bir araya getiren merkezi. O da uğranması gerekenlerden.
◊ Bölgenin en nostaljik mekanı ise her türlü eski kitabın ve plağın bulunabileceği The Last Bookstore.
◊ Son olarak, La La Land filmindeki romantik aşıkların yemek yediği yerlerden biri olan Grand Central Market da Downtown’ın tatlı yerlerinden biri.
Rakamlarla Soho: 89 bin üyesi var
◊ İlk kez 1995’te Londra’da açılan Soho House’un şu an dünya üzerindeki tüm kulüplerinde -geçen yıl sonu açıklanan rakama göre- 89 bin üyesi var.
◊ 1916’da inşa edilmiş bir binanın restore edilerek kulübe çevrilmiş hali olan Warehouse’un ise 48 odası mevcut.
◊ Warehouse’dan bir ay önce Hong Kong’ta bir kulüp açan Soho House grubunun önümüzdeki dönem içindeki yeni şehirleri ise şöyle:
Paris, Roma, Tel Aviv, Brighton, Austin ve Nashville...
◊ Berlin’den sonra Avrupa’da açılan ilk Soho House’un ise İstanbul’daki kulüp olduğunu (2015’te) hatırlatalım...
En yeni Soho House neden orada açıldı
Soho House’un davetlisi olarak farklı ülkelerden gazetecilerle grubun en yeni ve farklı üyesi olan Los Angeles’taki Soho Warehouse’daydım. Warehouse’un ruhu, konuşlandığı Downtown dolayısıyla farklı: Çünkü bölge yeni yükseliyor ve etrafta L.A. enerjisinden ziyade asi bir New York enerjisi var.
Los Angeles’ın pek de Los Angeles gibi durmayan bir bölgesinde, Downtown’daki Santa Fe Avenue civarında tıklım tıklım dolu bir restoranda akşam yemeğindeyim: Bestia’da.
Evet pek de L.A. gibi durmuyor burası.
Daha çok New York’taki Williamsburg’ü andırıyor.
Sadece Bestia’daki enerji değil, civardaki tüm enerji öyle hissettiriyor.
O enerjinin en önemli ateşleyicisi ise galerilerin ve türlü konsept mağazaların peş peşe sıralandığı ’Arts District’.
Şimdi buna ek olarak bir de Soho Warehouse açılmış durumda.
Soho House grubunun en yeni üyesi.
Ve belki de grubun en farklısı.
Çünkü Soho Warehouse’un açıldığı yere ilk başta baktığınızda şaşırıyor, hatta “Burada neden açmışlar acaba?” diyorsunuz.
Warehouse’un etrafındaki depoyu andıran endüstriyel binalara, hemen dibindeki striptiz kulübüne ve filmlerdeki gibi ıssız duran benzin istasyonuna şöyle bir bakınca...
Civarı sokak sokak arşınlayınca ise Soho Warehouse’un neden burada açıldığını anlıyorsunuz.
Hemen dibindeki Bestia’nın cool popülerliği, ‘Arts District’in varlığı, başka restoran ve otellerin hızla buraya açılması büyük resmi netleştiriyor:
L.A. Downtown artık yükselen bölge...
Warehouse da bu yükselişi tamamlayan en büyük parçalardan biri.
ESKİDEN YÜRÜNMÜYORDU, ŞİMDİ İSE...
Bu yükselişin altını çizen aslında ben değil, Los Angeles’ta yaşayanlar.
Mesela son altı yıldır burada yaşayan Nalan Apa:
“Çevremdeki birçok insan artık bu tarafa taşınıyor. Çok güzel ve geniş ‘loft’ların olması önemli bir neden. Ayrıca burada peş peşe çok cool restoran ve oteller açılıyor.”
Aynı zamanda şu söylem de sıkça L.A.’lilerın dilinde, atlamayalım: “Altı-yedi yıl önce Downtown’da pek yürünmüyordu bile. Şimdi durum öyle değil.”
Öte yandan evsizler hâlâ Downtown’ın simgelerinden biri.
En son sekiz yıl önce geldiğimde şehrin merkezinde bu kadar çok evsizin bir arada oluşuna şaşırmıştım.
Durum şimdi de farklı değil. Hatta sanki sayıları daha çok artmış gibi.
Downtown’daki değişim onları yerinden eder mi, sistem onları mecburi olarak başka bir tarafa kaydırır mı, bilinmez.
Ama şu bile olabilir: Turistik bir gözlem hadisesine dönüşebilir evsizlerin nasıl yaşadığını görmek.
Tıpkı Rio’daki favelalarda insanların nasıl yaşadığını görmeye meraklı olmak gibi...
NERELERE GİTMELİ?
Peki Downtown’da nereleri görmeli, nerelere uğramalı?
İşte, yolu düşecek olanlara kısa bir rehber:
◊ ‘Arts District’ sonrası mutlaka The Broad görülmeli. 2015’te açılan bu modern sanat müzesinde 2 bini aşkın sanat eseri sergileniyor.
Andy Warhol, Roy Lichtenstein ve Jeff Koons gibi hayli popüler isimlerin işleri var müzede.
Ayrıca dönemsel büyük sergiler de oluyor. Ben gittiğimde İranlı sanatçı Shirin Neshat’ın bir sergisi vardı. İlgi büyüktü.
Unutmadan, Los Angeles’ta yaşayan İranlı sayısı hayli fazla...
◊ Bestia’yı zaten söyledim. Müthiş bir İtalyan lokantası. Yemekleri kadar içerdeki çılgın enerjisi de insanı kendine çekiyor.
Günler öncesinden rezervasyon yapmak gerekiyor. Yer bulmak hayli zor. Bestia dışında Everson Royce Bar, Spire 73, Resident, Sugarfish ve Perch görülmesi gereken mekanlar arasında...
◊ ROW ise bölgenin ofis, mağaza ve kafelerini bir araya getiren merkezi. O da uğranması gerekenlerden.
◊ Bölgenin en nostaljik mekanı ise her türlü eski kitabın ve plağın bulunabileceği The Last Bookstore.
◊ Son olarak, La La Land filmindeki romantik aşıkların yemek yediği yerlerden biri olan Grand Central Market da Downtown’ın tatlı yerlerinden biri.
Rakamlarla Soho: 89 bin üyesi var
◊ İlk kez 1995’te Londra’da açılan Soho House’un şu an dünya üzerindeki tüm kulüplerinde -geçen yıl sonu açıklanan rakama göre- 89 bin üyesi var.
◊ 1916’da inşa edilmiş bir binanın restore edilerek kulübe çevrilmiş hali olan Warehouse’un ise 48 odası mevcut.
◊ Warehouse’dan bir ay önce Hong Kong’ta bir kulüp açan Soho House grubunun önümüzdeki dönem içindeki yeni şehirleri ise şöyle:
Paris, Roma, Tel Aviv, Brighton, Austin ve Nashville...
◊ Berlin’den sonra Avrupa’da açılan ilk Soho House’un ise İstanbul’daki kulüp olduğunu (2015’te) hatırlatalım...