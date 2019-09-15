En iyi ikili kimdi, peki ya en çok şaşırtan

Bu yıl da gelenek bozulmadı. Maça Kızı’nın sahibi, koleksiyoner Sahir Erozan’ın Kuzguncuk’taki denize nazır evinde Contemporary İstanbul için verdiği parti yine şehrin en çok konuşulanları arasında bir numaraya oturdu. Şimdi, pazar günü izlemelik bir Netflix dizisi niyetine o partiye ışınlıyorum sizi...
Bu bir Contemporary İstanbul haftası geleneği: İş insanı ve koleksiyoner Selman Bilal’ın Arnavutköy sırtlarına konuşlanmış, Han Tümertekin imzalı evindeki zarif davetinden sonra Four Seasons Oteli’ne doğru gidilir.
Otelden kalkan teknelere binerek karşıya, Kuzguncuk’a geçilir.
Sahir Erozan’ın evindeki partiye doğru...
Bu yıl da gelenek bozulmadı.
Fuarın davetlileri Selman Bilal’ın evinden çıkar çıkmaz soluğu teknelerde aldı.
Öyle ki, saatler 22.00’yi gösterdiğinde bile Sahir Erozan’ın evinin giriş katı ve denize bakan bahçesi tıklım tıklımdı.
Geçen yıla göre daha çok sayıda davetli akın etmişti partiye.
Peki kimler vardı, neler olup bitti, kim kimle konuşmadı ya da kimler çok konuşuldu?
Olaylar, durumlar, coşanlar taşanlarıyla her şeyi bir çırpıda özetleyelim o halde...
MERT ALAŞ ŞAŞIRTTI...
◊ EN STİL: Açık ara Serdar Gülgün. Öyle güzel dans ediyordu ki, rahatsız edip pembe takımının fotoğrafını çekmedim ama şıklıkla ilgili söylediği şu lafları parantez açıp buraya almalıyım mutlaka, kulaklara küpe kategorisinden:
“İyi giyinmenin sırrı nedir? O noktada şunu söylemek istiyorum: Ya bir alışverişe gitmeyin de bir nefes alın! Bir-iki müzeye gidin, güzel bir-iki kitap okuyun, güzel birkaç film izleyin, güzel müzik dinleyin, bir çift enteresan insanla sohbet edin.
Kafanızın içi şık olduğu noktada eliniz otomatik olarak şık şeylere gidecek. Bana öyle geliyor ki, içten dışa gitmesi gereken bir formül bu.”
◊ EN ÇOK ŞAŞIRTAN: Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş. Instagram’ında paylaştığı iddialı fit fotoğrafları zihinlere fazlasıyla kazındığı için Alaş’ın partideki hiç de fit olmayan kilolu hali çok şaşırttı. Hatta “Gerçekten o mu?” konuşmalarına neden oldu.
PSİKOLOJİK GERİLİM...
◊ EN “VAY BE!” DEDİRTEN: Esin Maraşlıoğlu.
53 yaşındaki Maraşlıoğlu bizim buraların Demi Moore’u adeta. Onu en son yıllar önce görmüştüm. Valla hâlâ bıraktığım gibi! Dahası,
5 yaşında çocuğu var.
Kendine iyi bakmanın heykelini dikseler, Maraşlıoğlu ilk sırada yerini alır.
◊ EN BİR ARAYA GELMEMESİ GEREKEN: Tuba Ünsal ve Elisabeth Mas.
İki kadın arasındaki olaylar malum. Günlerdir konuşuluyor, günlerdir manşet manşetler. Ama partide ikisi de vardı. Elisabeth daha erken geldi, Tuba ise ilerleyen saatlerde.
Ayrı ayrı noktalarda takıldılar. Bir ara Tuba’yla konuştum, “Yazılanlar yalan. Gelip boğazıma yapışan o” diyordu. Caner Karaloğlu ise partide yoktu. Bir de o gelseydi, Kuzguncuk Kuzguncuk olalı böyle bir psikolojik gerilim görmemiş olacaktı.
VE MİRO VE ECE VE CÜNEYT...
◊ EN İYİ İKİLİ: Ece Sükan ve Cüneyt Akeroğlu.
İki yakın arkadaş gece boyu dans edip sohbet ettiler. Akeroğlu meğer bir yıllığına İstanbul’daymış. Bir sanat projesi için çalışacakmış. Dolayısıyla bu ikiliyi de sık sık mekanlarda, partilerde görebiliriz.
◊ EN YAKIŞIKLI: Miro Gerede Erkaya. Bennu Gerede ve Koray Erkaya’nın oğlu Miro son zamanlarda tüm etkinliklerin gözdesi. Her yerde karşılaşıyoruz ve “Çok yakışıklısın” diye gelip onu övenlere hep aynı mütevazı haliyle teşekkür ediyor.
◊ EN SEKSİ: Saba Tümer. O eski magazin tabiriyle “derin göğüs dekolteli” elbisesiyle bir yürüdü; dönüp dönüp tekrar bakıldı kendisine.
◊ EN ‘ART’ POLEMİK: Eskişehir’deki OMM mi yoksa Arter mi daha iyi müze polemiği. Konuşmalara kulak kabartınca durum açık ara şu: Arter “Müze gibi müze” yorumlarıyla taçlandırılıyor, OMM ise “Çok kişisel” bulunuyor.
Gülşen başlattı, devamı gelir mi?
Ne Amerika’ya gidip çocuk doğurmak ne de belli bir yaştan sonra çocuğunu yurtdışında okumaya göndermek...
Maddi gücü yetengillerin son trendlemesini Gülşen net bir şekilde ortaya koydu:
Çocuğu 2 yaşında yurtdışında okula yazdırmak.
Bakınız: Ünlü şarkıcı oğlu Azur’un eğitim hayatını Londra’da başlattığını bir Instagram paylaşımıyla eşe dosta duyurdu.
Kısacası artık çocuğu lisede, üniversitede Londra’lara göndermek out. Böyle biline.
Peki bu hafta neler olacak
Contemporary İstanbul’du, Bienal açılışıydı, bunlara paralel bin tane yemek daveti ve partiydi derken geçen hafta yoğun geçti. Contemporary İstanbul’du, Bienal açılışıydı, bunlara paralel bin tane yemek daveti ve partiydi derken geçen hafta yoğun geçti. Peki İstanbul sosyal hayatında bu hafta ne olacak? Cuma ve cumartesi günü Soho House’u Mykonos’un ünlü mekanı Scorpios ele geçirecek. Scorpios şefleri, DJ’leri ve barmenleriyle Soho House’a çıkarma yapacak. Parti ve yemeklere çok ilgi olacağı kesin. Bir de Mavi’nin yine yeniden bir partisi var. Bildiniz, yine Kıvanç Tatlıtuğ’lu.
En iyi ikili kimdi, peki ya en çok şaşırtan
Bu yıl da gelenek bozulmadı. Maça Kızı’nın sahibi, koleksiyoner Sahir Erozan’ın Kuzguncuk’taki denize nazır evinde Contemporary İstanbul için verdiği parti yine şehrin en çok konuşulanları arasında bir numaraya oturdu. Şimdi, pazar günü izlemelik bir Netflix dizisi niyetine o partiye ışınlıyorum sizi...
Bu bir Contemporary İstanbul haftası geleneği: İş insanı ve koleksiyoner Selman Bilal’ın Arnavutköy sırtlarına konuşlanmış, Han Tümertekin imzalı evindeki zarif davetinden sonra Four Seasons Oteli’ne doğru gidilir.
Otelden kalkan teknelere binerek karşıya, Kuzguncuk’a geçilir.
Sahir Erozan’ın evindeki partiye doğru...
Bu yıl da gelenek bozulmadı.
Fuarın davetlileri Selman Bilal’ın evinden çıkar çıkmaz soluğu teknelerde aldı.
Öyle ki, saatler 22.00’yi gösterdiğinde bile Sahir Erozan’ın evinin giriş katı ve denize bakan bahçesi tıklım tıklımdı.
Geçen yıla göre daha çok sayıda davetli akın etmişti partiye.
Peki kimler vardı, neler olup bitti, kim kimle konuşmadı ya da kimler çok konuşuldu?
Olaylar, durumlar, coşanlar taşanlarıyla her şeyi bir çırpıda özetleyelim o halde...
MERT ALAŞ ŞAŞIRTTI...
◊ EN STİL: Açık ara Serdar Gülgün. Öyle güzel dans ediyordu ki, rahatsız edip pembe takımının fotoğrafını çekmedim ama şıklıkla ilgili söylediği şu lafları parantez açıp buraya almalıyım mutlaka, kulaklara küpe kategorisinden:
“İyi giyinmenin sırrı nedir? O noktada şunu söylemek istiyorum: Ya bir alışverişe gitmeyin de bir nefes alın! Bir-iki müzeye gidin, güzel bir-iki kitap okuyun, güzel birkaç film izleyin, güzel müzik dinleyin, bir çift enteresan insanla sohbet edin.
Kafanızın içi şık olduğu noktada eliniz otomatik olarak şık şeylere gidecek. Bana öyle geliyor ki, içten dışa gitmesi gereken bir formül bu.”
◊ EN ÇOK ŞAŞIRTAN: Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş. Instagram’ında paylaştığı iddialı fit fotoğrafları zihinlere fazlasıyla kazındığı için Alaş’ın partideki hiç de fit olmayan kilolu hali çok şaşırttı. Hatta “Gerçekten o mu?” konuşmalarına neden oldu.
PSİKOLOJİK GERİLİM...
◊ EN “VAY BE!” DEDİRTEN: Esin Maraşlıoğlu.
53 yaşındaki Maraşlıoğlu bizim buraların Demi Moore’u adeta. Onu en son yıllar önce görmüştüm. Valla hâlâ bıraktığım gibi! Dahası,
5 yaşında çocuğu var.
Kendine iyi bakmanın heykelini dikseler, Maraşlıoğlu ilk sırada yerini alır.
◊ EN BİR ARAYA GELMEMESİ GEREKEN: Tuba Ünsal ve Elisabeth Mas.
İki kadın arasındaki olaylar malum. Günlerdir konuşuluyor, günlerdir manşet manşetler. Ama partide ikisi de vardı. Elisabeth daha erken geldi, Tuba ise ilerleyen saatlerde.
Ayrı ayrı noktalarda takıldılar. Bir ara Tuba’yla konuştum, “Yazılanlar yalan. Gelip boğazıma yapışan o” diyordu. Caner Karaloğlu ise partide yoktu. Bir de o gelseydi, Kuzguncuk Kuzguncuk olalı böyle bir psikolojik gerilim görmemiş olacaktı.
VE MİRO VE ECE VE CÜNEYT...
◊ EN İYİ İKİLİ: Ece Sükan ve Cüneyt Akeroğlu.
İki yakın arkadaş gece boyu dans edip sohbet ettiler. Akeroğlu meğer bir yıllığına İstanbul’daymış. Bir sanat projesi için çalışacakmış. Dolayısıyla bu ikiliyi de sık sık mekanlarda, partilerde görebiliriz.
◊ EN YAKIŞIKLI: Miro Gerede Erkaya. Bennu Gerede ve Koray Erkaya’nın oğlu Miro son zamanlarda tüm etkinliklerin gözdesi. Her yerde karşılaşıyoruz ve “Çok yakışıklısın” diye gelip onu övenlere hep aynı mütevazı haliyle teşekkür ediyor.
◊ EN SEKSİ: Saba Tümer. O eski magazin tabiriyle “derin göğüs dekolteli” elbisesiyle bir yürüdü; dönüp dönüp tekrar bakıldı kendisine.
◊ EN ‘ART’ POLEMİK: Eskişehir’deki OMM mi yoksa Arter mi daha iyi müze polemiği. Konuşmalara kulak kabartınca durum açık ara şu: Arter “Müze gibi müze” yorumlarıyla taçlandırılıyor, OMM ise “Çok kişisel” bulunuyor.
Gülşen başlattı, devamı gelir mi?
Ne Amerika’ya gidip çocuk doğurmak ne de belli bir yaştan sonra çocuğunu yurtdışında okumaya göndermek...
Maddi gücü yetengillerin son trendlemesini Gülşen net bir şekilde ortaya koydu:
Çocuğu 2 yaşında yurtdışında okula yazdırmak.
Bakınız: Ünlü şarkıcı oğlu Azur’un eğitim hayatını Londra’da başlattığını bir Instagram paylaşımıyla eşe dosta duyurdu.
Kısacası artık çocuğu lisede, üniversitede Londra’lara göndermek out. Böyle biline.
Peki bu hafta neler olacak
Contemporary İstanbul’du, Bienal açılışıydı, bunlara paralel bin tane yemek daveti ve partiydi derken geçen hafta yoğun geçti. Contemporary İstanbul’du, Bienal açılışıydı, bunlara paralel bin tane yemek daveti ve partiydi derken geçen hafta yoğun geçti. Peki İstanbul sosyal hayatında bu hafta ne olacak? Cuma ve cumartesi günü Soho House’u Mykonos’un ünlü mekanı Scorpios ele geçirecek. Scorpios şefleri, DJ’leri ve barmenleriyle Soho House’a çıkarma yapacak. Parti ve yemeklere çok ilgi olacağı kesin. Bir de Mavi’nin yine yeniden bir partisi var. Bildiniz, yine Kıvanç Tatlıtuğ’lu.