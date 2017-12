Emina’nın askerleriyiz

Çünkü son günlerdeki ayrılık haberleriyle beraber öğrendim ki Emina Hanım da dekorasyon delisiymiş.

Öyle ki dekorasyona fazla para harcıyor diye Mustafa Bey’le arası bozulmuş.

Ama işte dekorasyon tutkusu böyle çılgın bir şeydir.

Bir kere kanına girdi mi, asla kendini durduramazsın.

Nasıl mı? Kendimden biliyorum!

Sürekli kafamda ev tasarımları uçuşuyor.

Pinterest’in kölesi oldum mesela, oradan sürekli dekorasyon fotoğrafı bakıyor ve hayal kuruyorum. Şöyle mi olsun böyle mi diye...

Dahası yurtdışına gittiğimde ilk iş dekorasyon mağazalarına hücum etmek oluyor.

Çünkü hâlâ Türkiye’de yeterli sayıda mağaza yok.

Dolayısıyla Emina’yı anlıyor ve “Yürü be!” diyorum.

Tekrar: Üzgünüm Mustafa Sandal, hem de çok...

Ebru Gündeş gezegeninde son durum

Ülkenin en çok merak edilen ‘kapalı kutu’su Ebru Gündeş cephesinde neler mi olup bitiyor?

Duyduğuma göre asla boşanmayı düşünmüyor.

Öyle bir şey gündeminde dahi yok.

Yalıdan taşınmadığı da zaten geçen günlerde bizim gazetede haber oldu.

Perdelerin kapalı olduğu günler diğer evine vakit geçirmeye gidiyormuş sadece.

Bir şey daha var: Ebru Gündeş’in şu an tek düşündüğü şey kızı Alara’ymış.

Alara’nın kullandığı tüm teknolojik aletlerde internet bağlantısı kesilmiş.

Olan bitenden haberi olmasın diye...

Anlık fenomenler

Instagram ve YouTube fenomenlerini geçtik, şimdi bir de “anlık fenomenler” var.

Son örneği Çatlak Şanzel’le sesi güzel olan mandalinacı.

Bu anlık fenomenlere birkaç gün kapılıyor, sonra onlardan da sıkılıyoruz.

Peki anlık fenomenlerde aradığımız özellik ne?

◊ Normal olmasınlar. N’olur biraz deli dolu davransınlar ki, neşemizi bulalım.

◊ Beklenmedik bir özellikleri olsun.

◊ Yetenekli olmaları gerekmiyor. Yeter ki kendilerine özgü olsunlar.

◊ Ve tabii bir kez tuttular diye hep aynı şeyi tekrarlayıp durmasınlar...

Yılbaşı süsü raporu

Birkaç ana cadde hariç (mesela Beşiktaş Dolmabahçe tarafı) İstanbul’un en iyi yılbaşı aydınlatması, süslemeleri yine AVM’lerde. Vaktimizin çoğu AVM’lerde geçtiğine göre buyurun onların yılbaşı süsü raporuna:

◊ Zorlu Center: Sadece AVM’nin meydan kısmını değil, neredeyse çevredeki tüm ağaçları aydınlattılar. Her yeri ışıl ışıl yaptılar. Valla bravo! Bunun yanı sıra bir de yılbaşı köyü kurdular.

◊ Kanyon: Eskimoların ‘iglo’larını hem girişe hem de AVM içine kondurdular. Görsel açıdan çok hoş görüntüler çıkıyor ortaya, orası kesin.

◊ Emaar Square Mall: Açık alana kurulan dev atlı karıncaları şahane. Ayrıca farklı köşelere konulan rengarenk yemek kamyonları dikkat çekici. Benim favorim İngiltere’den gelen Made Of Dough adlı ödüllü pizzacı. Gerçekten pizzaları şahane, deneyin derim.

◊ İstinye Park: AVM içinde bir hayli yılbaşı süsü var. Resmen donatmışlar etrafı.

2017 magazini toplumun aynası

Yarınki Magazin Konseyi’nde uzun uzun tartışacağız 2017’nin en çok konuşulan magazin olaylarını.

Benim dikkat çekmek istediğim nokta ise şu:

Bu yılki magazin haberleri/olayları aslında toplumun bir aynası gibiydi.

Bir kere önceki yıllarda olduğu gibi değildi haberler. Daha sertti.

En başta Murat Başoğlu hadisesi.

Yakın akrabayla yasak ilişki yaşayan evli bir adam.

Buna rağmen eşini affeden bir kadın...

Aslına bakarsanız toplumun geneli kadının tavrını onaylar ve onun gibi davranırdı.

Yaşanan her şeyi halının altına süpürüp görmezden gelmek yaptığımız en iyi şey çünkü.

Vatan Şaşmaz cinayetine gelelim...

Geride kalan hamile bir eş.

Neden öldürüldüğü hakkında bin türlü komplo teorisi üretilen ama herkesin çok sevip saydığı “kapalı kutu” bir adam.

Ve cinayeti işleyen, hayatının tamamı eski Yeşilçam filmlerine taş çıkaracak denli iniş çıkışlı bir kadın.

“Ne ararsan var” türünden bir olay...

Bir de ayrılıp ayrılmadıkları şu günlerde çok sık konuşulan Adriana Lima-Metin Hara çifti var tabii.

Bu olayda da “reklamlarda gördüğümüz Amerikalı rüya kız”la “bizim mahalledeki sıradan oğlanın” aşkının asla gerçek olamayacağını tartıştık durduk.

Böyle bir olayın olma ihtimaline bile şans vermedik.

Çünkü en başta kendimizi o seviyede, o şansta görmüyoruz.

Metin Hara’yı neden görelim ki?

Genel duygu buydu. Nitekim bu da bir eziklik aslında.

Toplumdaki ruh halinin bir magazin olayına yansıması...

Kısacası bu yıl en çok bu magazin haberlerini konuştuk ama konuştuğumuz asıl şey aslında kendi hallerimiz, duygularımızdı.

Yani magazin deyip geçmeyiniz, küçümsemeyiniz...

2017’yi uğurlarken...

◊ Yeni yıl kararları alıp durma! Geçen yıl bu zamanlar aldın da ne oldu?

Ocak ayı başlayınca hepsini unuttun. En iyisi mantıklı ol, hemen gerçekleştireceğin kararları al ve illa 1 Ocak’ı bekleme, hemen yarın kararını uygula...

◊ Bu yıl başına gelen iyi şeyleri hatırla. Kötü şeyleri hatırlayıp kendini bir kez daha üzme. İnsanların “iyi şeyler” kategorisinde en çok hatırladığı şey seyahatleri oluyormuş. O zaman 2018 için şimdiden yol planları yap!

◊ Hâlâ keşfetmediysen geçen yılın çok konuşulanlarını keşfet:

Türkçe müziğin yenilikçi solist ve gruplarını dinle.

Mesela Son Feci Bisiklet’i, Yüz Yüzeyken Konuşuruz’u...

Çok popüler olmuş yabancı dizilerden birini seyret.

Mesela “The Handmaid’s Tale”i ya da “The Young Pope”u...

◊ İlginç bir şey yap. Mesela 2018’in aralık ayındaki “sen”e bir mektup yaz.

O gün kendini nasıl görmek istiyorsan, onları kağıda bir bir dök.

Ve o güne kadar yazdıklarını unut. Bakalım evren seni duyacak mı?

2018’de bunlarla daha çok ilgilen...

1. Kendinle!

Şaka değil, 2018 “kendisiyle ilgilenen”lerin zirve yaptığı bir yıl olabilir.

Ama kendin için sadece diyet peşinde koşup spor yapma.

Daha içsel yolculuklara çık, kendin için daha çok plan yap, “Kendim için yaptım” diyeceğin şeylerin sayısını artır.

2. Güncel sanatla!

Modern sanat fuarları, genç sanatçıların açtığı sergiler ve bunlarla beraber gelen sosyalleşme...

Sanat hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı! 2018’de bu daha da zirve yapacak. Her şeyin içine bir tutamdan daha fazla sanat girecek. O yüzden güncel sanatı takip et, işin içinde ol, güncel kal.

3. Aşkla!

Her ne kadar hepimiz “Aşklar eskisi gibi değil” diye çemkirsek de aşk denizinde sular çekilmiyor işte.

Sadece sosyal medya nedeniyle aşk seçeneklerimizin çoğaldığını görüyoruz ve bu bizi şımartıyor. Bol seçeceğin mutluluk getirmediğini gör ve tek birinde karar kıl.