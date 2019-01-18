Dün “10 yıl önceki size” usulca dokunup “like” ettim

Nasıl anneler ve babalar günü vesilesiyle Instagram’daki tüm kullanıcıların ebeveyniyle isteğimiz dışında tanışıyorsak, önceki gün de herkesin 10 yıl önceki haliyle yüz göz olduk maalesef.
Çünkü #10yearchallenge hashtag’i aldı yürüdü, eski fotoğraflar havai fişek misali bir bir evrene saçıldı.
Birçok Instagram kullanıcısı açısından ego tatmini tabii:
“Ay hiç değişmemişsin, hâlâ dünkü bebeksin” yorumlarının yazılması.
Bir de tam aksi vardı. Eskiden kilolu olup sonra aşırı forma girenler.
Onların da gönlünü okşadık:
“Aman tanrım, o eski şişme bebek halinden eser yok şimdi, bravo”.
Misal, ünlülerden Mert Alaş.
Alaş kariyerine
10 yıl önceki gibi kilolu devam etse bu kadar Instagram seveni olur muydu, orası dipsiz
kara delik.
Bu hashtag’in nedenine dair komplo teorileri de var tabii.
Hakkımızda veri topluyor uluslararası lobiler, vesaire.
Ama esas büyük resim şu galiba:
Hepimizi daha güzel, daha estetikli, daha yakışıklı, daha zayıf, daha kaslı olmaya zorlamak...
Olmayanı da çember dışında bırakmak.
NOT: Yazının başlığı Leman Sam’ın
“Anladım ki hiç
kimse, hiç kimse sen değil” diye devam eden şahane şarkısından ilham almıştır.
Yeri gelmişken şarkıyı da dinleyiverin. 27 yıl önce yayınlanmış.
Toparlanman lazım Sıla
Biliyorum, hepimiz biliyoruz.
Çok aşıktın.
Sırılsıklam aşık olduğun adamın beklenmedik hareketiyle çok sarsıldın.
Darbe üstüne darbe aldın.
Ama artık toparlanman lazım.
Hem de bir an önce.
Çünkü şef Hazer Amani’yle beraber arabada sızmış halde çekilen görüntülerin fenaydı.
Yaraları sarmak yerine açık yara şeklinde dolaşıp kendini savurmak bunun adı.
Yapma etme, şarkılarına sarıl, kendine tutun.
Bir an önce.
En klişe kalıpların en abartılı hali
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra çiftini sosyal medyadan takip ediyorum.
Önceki gün de evlenme teklifi törenini naklen yayınladılar.
Gökhan, Selin’i gözleri bağlı bir şekilde getiriyor mekana.
Sonra bağları açıyor ve diz çöküp herkesin önünde evlenme teklifi ediyor.
Selin’in parmağına takılan yüzük de bin kilometre öteden ışıldıyor:
180 bin lira değerinde 5.5 karatlık bir tektaş.
Gökhan Çıra verdiği röportajlarda yaşadıkları zorluklardan bahsetmişti.
Bir trans bireyle ilişki yaşamaya başladığı için bazı arkadaşlarının bu durumu kabullenmek istemediğini, ama hepsine kapıyı gösterdiğini...
Tüm bu zorluklardan sonra ikili evliliğe dair en klişe kalıpları ultra abartılı şekilde kullanarak bu ilişkiye burun kıvıranlara, bıyık altından gülenlere nanik yapma derdinde sanırım.
Şehirde en son ne oldu
◊ Bomonti’de yeni bir mekan: Isola.
◊ Maslak’taki Zaxi’nin yemekleri.
◊ Yeniköy’ün yükselişi.
◊ Kapanan/açılan mekanlar, yeni projeler.
◊ Ve diğer olup bitenler bir cumartesi klasiği olarak yarın burada...
Dün “10 yıl önceki size” usulca dokunup “like” ettim
Nasıl anneler ve babalar günü vesilesiyle Instagram’daki tüm kullanıcıların ebeveyniyle isteğimiz dışında tanışıyorsak, önceki gün de herkesin 10 yıl önceki haliyle yüz göz olduk maalesef.
Çünkü #10yearchallenge hashtag’i aldı yürüdü, eski fotoğraflar havai fişek misali bir bir evrene saçıldı.
Birçok Instagram kullanıcısı açısından ego tatmini tabii:
“Ay hiç değişmemişsin, hâlâ dünkü bebeksin” yorumlarının yazılması.
Bir de tam aksi vardı. Eskiden kilolu olup sonra aşırı forma girenler.
Onların da gönlünü okşadık:
“Aman tanrım, o eski şişme bebek halinden eser yok şimdi, bravo”.
Misal, ünlülerden Mert Alaş.
Alaş kariyerine
10 yıl önceki gibi kilolu devam etse bu kadar Instagram seveni olur muydu, orası dipsiz
kara delik.
Bu hashtag’in nedenine dair komplo teorileri de var tabii.
Hakkımızda veri topluyor uluslararası lobiler, vesaire.
Ama esas büyük resim şu galiba:
Hepimizi daha güzel, daha estetikli, daha yakışıklı, daha zayıf, daha kaslı olmaya zorlamak...
Olmayanı da çember dışında bırakmak.
NOT: Yazının başlığı Leman Sam’ın
“Anladım ki hiç
kimse, hiç kimse sen değil” diye devam eden şahane şarkısından ilham almıştır.
Yeri gelmişken şarkıyı da dinleyiverin. 27 yıl önce yayınlanmış.
Toparlanman lazım Sıla
Biliyorum, hepimiz biliyoruz.
Çok aşıktın.
Sırılsıklam aşık olduğun adamın beklenmedik hareketiyle çok sarsıldın.
Darbe üstüne darbe aldın.
Ama artık toparlanman lazım.
Hem de bir an önce.
Çünkü şef Hazer Amani’yle beraber arabada sızmış halde çekilen görüntülerin fenaydı.
Yaraları sarmak yerine açık yara şeklinde dolaşıp kendini savurmak bunun adı.
Yapma etme, şarkılarına sarıl, kendine tutun.
Bir an önce.
En klişe kalıpların en abartılı hali
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra çiftini sosyal medyadan takip ediyorum.
Önceki gün de evlenme teklifi törenini naklen yayınladılar.
Gökhan, Selin’i gözleri bağlı bir şekilde getiriyor mekana.
Sonra bağları açıyor ve diz çöküp herkesin önünde evlenme teklifi ediyor.
Selin’in parmağına takılan yüzük de bin kilometre öteden ışıldıyor:
180 bin lira değerinde 5.5 karatlık bir tektaş.
Gökhan Çıra verdiği röportajlarda yaşadıkları zorluklardan bahsetmişti.
Bir trans bireyle ilişki yaşamaya başladığı için bazı arkadaşlarının bu durumu kabullenmek istemediğini, ama hepsine kapıyı gösterdiğini...
Tüm bu zorluklardan sonra ikili evliliğe dair en klişe kalıpları ultra abartılı şekilde kullanarak bu ilişkiye burun kıvıranlara, bıyık altından gülenlere nanik yapma derdinde sanırım.
Şehirde en son ne oldu
◊ Bomonti’de yeni bir mekan: Isola.
◊ Maslak’taki Zaxi’nin yemekleri.
◊ Yeniköy’ün yükselişi.
◊ Kapanan/açılan mekanlar, yeni projeler.
◊ Ve diğer olup bitenler bir cumartesi klasiği olarak yarın burada...