Düğün ekonomisi der ki: Şık evlen, hızla boşan!

Yaz demek aynı zamanda düğün mevsimi demek...
Özellikle eylüle doğru düğünlerin sayısı hızla artacak.
“Bu yaz altı düğüne davetliyim, hepsi de başka başka yerlerde, ne yapacağımı şaşırdım” diyen bir tanıdık, kara mizah gibi yaşanmış bir hikayeyi anlattı daha sonra:
“İnsanların o bir gecelik seremoni için neler yaptığına inanamazsın.
Bir şirkette çalışan orta düzey yönetici bir arkadaşım vardı.
İyi bir otelde gösterişli bir düğün yapmak istiyordu. Yaptı da.
Ama sonuçta maaşı belli. Düğün için bankadan yüklü bir kredi çekti.
Evlendikten sonra borcunu ödeyemeyince karısından habersiz düğündeki takıları satıp borcu kapatmaya çalıştı. Karısı bunu öğrenince de boşandılar!”
Ufaktan ufaktan 5G
İki yıl önce Barselona’da katıldığım mobil teknolojileri fuarında şoförsüz kullanılan araçları görmüştüm.
Bu araçları elimizdeki telefonla kullanmamızı sağlayacak olan sır ise belliydi:
5G teknolojisi.
5G ile verilerin bin kat daha hızlı aktarılacağı, bu yüzden de teknolojide başka bir seviyeye geçileceği söyleniyordu.
Ve işte 5G nihayet gelmiş. Almanya’nın Bonn ve Berlin şehirlerine.
Bir GSM firması bu şehirlerde 5G’yi kullanıma açmış.
2020’de diğer Almanya şehirlerine de geliyormuş 5G.
Hadi bakalım, oradan ufak ufak da buralara gelir...
Heyecanla Arter’i bekliyorum
Her önünden geçtiğimde bir aşama daha kaydedildiğini görüyordum.
Sonunda bitti Dolapdere’deki Arter binası.
Eylülde açılmaya hazırlanıyor.
2010’da Vehbi Koç Vakfı’na bağlı bir kurum olarak Beyoğlu’nda açılan Arter Galeri, Dolapdere’deki yeni yerinde artık dev bir modern sanat alanı.
Altı kata yayılan altı galeri alanı ve terasıyla...
İngiliz mimarlık ofisi Grimshaw’un imzasını taşıyan mimarisi ise ayrıca hayranlık verici.
Dolapdere’nin esas değişimi bu eylülden sonra başlayacak gibi.
Halihazırda orada olan galerilerle (Dirimart, Pilevneli) Arter’in gelişi buranın yeni bir mahalle olmasına yol açacak. Tıpkı Bomonti gibi...
İki parlak iş
◊ Türkçe popun ana akımında sözler hep atarlı giderli sözlere teslimdir ya.
Derya Uluğ’un son şarkısı “Ah Zaman” bunun tam aksi olmuş.
Şarkının tamamı, çok da derinlere düşmeden, bu kez zaman denen şeye atarlanıyor.
“Kaderi sana bağladım da dünümü kim değiştirecek” diyor Uluğ şarkıda.
Uluğ şarkının sözlerini yazarken Interstellar filan mı izliyordu acaba?
◊ Netflix Türkiye bir anda Alman dizisi Dark’a yüklendi ve Erol Evginli bir tanıtım filmi yayınladı.
Evgin’in 33 yıl önceki haliyle sonraki hali yan yana geliyor filmde.
Tatlı ve zekice. Bu arada Erol Evgin gerçekten de hiç değişmiyor.
Dark’ın esas Jonas’ı o bence!
Enis Arıkan’ın YouTube kanalı
YouTube’a çadır kurup kanal açan son ünlü Enis Arıkan oldu.
Henüz iki videosu var. Ama ikisi de sıkıcı değil, gayet içten ve komik.
Popüler TV ünlüleri halihazırda dijital platform dizilerine ve şimdi de YouTube’a kayıyor ama Enis Arıkan YouTube’da yaptıklarıyla yakında bir TV kanalında talk şov yapmaya başlar bence.
Tersine transfer yani...
Bu arada YouTube kanalı açması gereken bir ünlü daha var: Gonca Vuslateri.
Onun doğaçlama komik hikayelerinin hayranıyım.
Keşke bize anlattıklarını herkes dinlese...
Düğün ekonomisi der ki: Şık evlen, hızla boşan!
Yaz demek aynı zamanda düğün mevsimi demek...
Özellikle eylüle doğru düğünlerin sayısı hızla artacak.
“Bu yaz altı düğüne davetliyim, hepsi de başka başka yerlerde, ne yapacağımı şaşırdım” diyen bir tanıdık, kara mizah gibi yaşanmış bir hikayeyi anlattı daha sonra:
“İnsanların o bir gecelik seremoni için neler yaptığına inanamazsın.
Bir şirkette çalışan orta düzey yönetici bir arkadaşım vardı.
İyi bir otelde gösterişli bir düğün yapmak istiyordu. Yaptı da.
Ama sonuçta maaşı belli. Düğün için bankadan yüklü bir kredi çekti.
Evlendikten sonra borcunu ödeyemeyince karısından habersiz düğündeki takıları satıp borcu kapatmaya çalıştı. Karısı bunu öğrenince de boşandılar!”
Ufaktan ufaktan 5G
İki yıl önce Barselona’da katıldığım mobil teknolojileri fuarında şoförsüz kullanılan araçları görmüştüm.
Bu araçları elimizdeki telefonla kullanmamızı sağlayacak olan sır ise belliydi:
5G teknolojisi.
5G ile verilerin bin kat daha hızlı aktarılacağı, bu yüzden de teknolojide başka bir seviyeye geçileceği söyleniyordu.
Ve işte 5G nihayet gelmiş. Almanya’nın Bonn ve Berlin şehirlerine.
Bir GSM firması bu şehirlerde 5G’yi kullanıma açmış.
2020’de diğer Almanya şehirlerine de geliyormuş 5G.
Hadi bakalım, oradan ufak ufak da buralara gelir...
Heyecanla Arter’i bekliyorum
Her önünden geçtiğimde bir aşama daha kaydedildiğini görüyordum.
Sonunda bitti Dolapdere’deki Arter binası.
Eylülde açılmaya hazırlanıyor.
2010’da Vehbi Koç Vakfı’na bağlı bir kurum olarak Beyoğlu’nda açılan Arter Galeri, Dolapdere’deki yeni yerinde artık dev bir modern sanat alanı.
Altı kata yayılan altı galeri alanı ve terasıyla...
İngiliz mimarlık ofisi Grimshaw’un imzasını taşıyan mimarisi ise ayrıca hayranlık verici.
Dolapdere’nin esas değişimi bu eylülden sonra başlayacak gibi.
Halihazırda orada olan galerilerle (Dirimart, Pilevneli) Arter’in gelişi buranın yeni bir mahalle olmasına yol açacak. Tıpkı Bomonti gibi...
İki parlak iş
◊ Türkçe popun ana akımında sözler hep atarlı giderli sözlere teslimdir ya.
Derya Uluğ’un son şarkısı “Ah Zaman” bunun tam aksi olmuş.
Şarkının tamamı, çok da derinlere düşmeden, bu kez zaman denen şeye atarlanıyor.
“Kaderi sana bağladım da dünümü kim değiştirecek” diyor Uluğ şarkıda.
Uluğ şarkının sözlerini yazarken Interstellar filan mı izliyordu acaba?
◊ Netflix Türkiye bir anda Alman dizisi Dark’a yüklendi ve Erol Evginli bir tanıtım filmi yayınladı.
Evgin’in 33 yıl önceki haliyle sonraki hali yan yana geliyor filmde.
Tatlı ve zekice. Bu arada Erol Evgin gerçekten de hiç değişmiyor.
Dark’ın esas Jonas’ı o bence!
Enis Arıkan’ın YouTube kanalı
YouTube’a çadır kurup kanal açan son ünlü Enis Arıkan oldu.
Henüz iki videosu var. Ama ikisi de sıkıcı değil, gayet içten ve komik.
Popüler TV ünlüleri halihazırda dijital platform dizilerine ve şimdi de YouTube’a kayıyor ama Enis Arıkan YouTube’da yaptıklarıyla yakında bir TV kanalında talk şov yapmaya başlar bence.
Tersine transfer yani...
Bu arada YouTube kanalı açması gereken bir ünlü daha var: Gonca Vuslateri.
Onun doğaçlama komik hikayelerinin hayranıyım.
Keşke bize anlattıklarını herkes dinlese...