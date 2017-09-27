Dön dolaş ‘çember’ ilişkiler



Hafta sonu gittiği kulüpte ise Özge Ulusoy’la yakınlaşmış.

“Sevgili” aşamasına geldiler mi henüz belli değilmiş, ama iddia trafiği o yönde yeşil ışık yakıyormuş.

Bu arada Özge Ulusoy’un eski aşklarından biri olan Hakan Baş ise Arda Turan’ın sıkı dostlarından biriymiş.

Öte yandan Beran Benan’la evlilik aşamasındayken ayrılan Eliz Sakuçoğlu’nun yeni sevgilisinin de Hakan Sabancı olduğu konuşuluyormuş.

Tüm bu ilişki trafiğinde benim dikkatimi çeken A kişisi ya da B kişisi değil, aşkların/ilişkilerin/duygu temaslarının hep aynı çember içinde dönüp durması.

Tamam, böyle olması bir noktaya kadar normal.

Herkes bir çembere dahil ve o çember içinde sosyalleşiyor, haliyle sevgilisini de o çemberden buluyor.

Ama İstanbul’daki çember diğer metropollere göre o kadar dar ki ya da daraldı ki...

Aşk yaşamaları imkansız sandığın C kişisiyle D kişisi bile sırf aynı çemberde oldukları için eninde sonunda sevgili olabilir!

Çemberin dışına çıkamamak

İstanbul’daki bir popüler mekana gidildiğinde en çok çemkirilen şey genelde şudur: “Burada hiç tanıdık yok, kim bu insanlar?”

Yani illa kendi çemberinden tanıdık birileri olsun istenir etrafta.

İyi de gece dışarı çıkıyor olmanın güzelliklerinden biri de yeni insanlar tanımak, onlarla sosyalleşmek değil midir?

Ne yazık ki bizde pek öyle değil.

Kimse kimsenin çemberini de sevmiyor ayrıca.

Geçen bir arkadaşım, “Burası çok Akyaka bohemi” diye geldiğimiz mekanı anında terk etti. Ben de başka bir arkadaşla gittiğim yeri, “Burası çok kokoş” diyerek...

Zor yani, çemberlerin kesişme yaşaması...

Bu pazarın sürprizi

Hafta sonu şehirde Kahve Festivali vardı, çok ilgi gördü.

Bu pazar günü ise ilk kez yapılacak olan Kokteyl Festivali var.

Mekan yine Küçükçiftlik Parkı.

Öğleden sonra başlayacak mini festival gece 24’e dek sürecekmiş.

Gün boyu şehrin en iyi kokteyl barlarının kokteyllerini tatmak ve yanı sıra Bora Uzer, Jabbar, Flapper Swing dinlemek etkinlik sevdalısı bünyelere iyi gelebilir.

Dahası bu tür etkinliklerde çemberler daha fazla birbiriyle kesişiyor, eğlencesi de bol olabilir.

N’olmuş?

◊ Demet Akalın çok istediği 33 bin liralık çizmelerine Amerika’da kavuşmuş. Pek güzel, ama çizmeleriyle daha iddialı bir poz verebilirdi. O çizmeler böyle sıradan bir pozla etkisini yitiriyor.

◊ Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası filan gibi memleketin üzerinde bugünlerde bir “kızlar savaşı” dalgası var. Yeşim-Seren-Gülben’in yanı sıra Güzide Duran ve Ayşe Hatun Önal arasında da varmış bir cereyanlı durum.

Kız savaşları tehlikelidir, çünkü birbirleri hakkındaki tüm bilgileri günü gelince ortaya dökmek üzere belleklerinde depolarlar.

Erkeklerde böyle bir durum yaşanmaz, çünkü hiçbir erkek o kadar detaycı ve planlı olamaz.