Dijital magazinin son kurbanları: Aleyna ve Danla

Dijital magazin acımasız ve “Çamur at, izi kalsın” kafasında.
Durup dururken bir hesap ortaya bir şey atıyor, sonrası zincirleme trafik kazası gibi:
Sosyal medya o iddiayla, o gizli saklı görüntüyle çalkalanıyor...
Önceki günlerde de öyle oldu.
Danla Biliç ve Aleyna Tilki’li bir iddia ortalığa saçıldı, gerisi toz duman.
İkili hakkında fotoğraf ve video Google’lanmış durmadan.
Birçok site de böyle şeyleri kullanıyor.
“Görüntüler kalkmadan tıklayın, link burada” diye.
Hack’lenmenin kibar yolu yani.
Harry ve Meghan! Artık bizdensiniz...
Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın unvanlarından feragat etmesi, “The Crown” dizisiyle beraber İngiliz Kraliyet’ini daha yakından tanıyan biz asil olmayan faniler için über şok şok bir durum oldu.
Peki Harry ve Meghan’ı bundan sonra neler bekliyor?
◊ Kesin “influencer” olacaklar! Para kazanmalarının en kestirme yollarından biri bu.
◊ Unvansız hayatları daha çok merak edilecek.
◊ Kararları çok “yeni nesil”, çevreye zarar vermemek için uçağa dahi binmeyen Greta gibi çok radikal olduğu için itibarları/değerleri daha da yükselecek.
◊ Bu karar sayesinde monarşi daha da yıpranacak.
Sistemin ayakta durması için harcanan paralar daha çok sorgulanacak. Olan “kalan sağlar” ve Elizabeth’e olacak yani...
Uçak yolculuğu görgüsü
Önceki gün bir yurtdışı uçuşu...
Üçlü ekonomi koltuklardan pencere tarafındayım.
Koridorda bir başka yolcu.
Ne tatlı bir durum ki orta koltukta yolcu yok, rahatız yani.
Ama o da ne?
Koridordaki yolcu rahatlığı abartıyor.
Ayakkabılarını çıkarıyor. Ortadaki koltuğa ve koltuğun önündeki cep kısmına ayaklarını bir güzel uzatıyor, yayılıyor.
Şaşkınlıkla ayaklara bakıyorum.
Sonra da çoraplara takılıp kalıyorum!
Yetişkin bir kadının çizgi film karakterli çocuksu bir çorap giymesi mi daha fena, yoksa burnumun dibine girmek üzere olan ayakları mı?
Ya da uçak yolculuğu görgüsünün hiç olmaması mı?
Bu sınavda seçeneğim belli: E şıkkı, hepsi!
Düğün bu pazartesi
Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı’ndaki Alancha’da yapacakları düğünle evleniyor.
Düğüne sadece çiftin yakınları davetli.
Şehir Atlası
◊ İYİ BİR GİRİŞİM
Dorock XL öncülüğünde 80 tane mekan çok iyi bir girişime imza attı:
Mutfaklarını her gün belli sayıdaki üniversite öğrencisine açtılar.
Öğrenciler kimlik kartlarını göstererek Dorock XL ve girişime destek veren diğer mekanlarda ücretsiz yemek yiyebilecek.
Destek olan mekanlar arasında şunlar yer alıyor: Moda Kayıkhane, Ayı Pub, Eskişehir No:46, Çanakkale’den Fil ve Duvar Cafe, Marina Mezze, Adana’dan 6:45.
◊ AMBİYANS DİZİDEN, MÜZİK ELLER HAVAYA
Hafta sonu Etiler’de yeni bir kulüp açılıyor: Shelby. Ambiyans ilhamını “Peaky Blinders” dizisinden alan mekanda bol canlı müzik olayı var.
◊ YENİ BİR MEKAN DAHA
Arnavutköy’e bu hafta sonu yeni bir mekan daha açılıyor. Kapanan Hudson’ın yerine konuşlanan Angelo Grande. Mekanın ortakları Ozan Balaban ve Cafer Palamut.
◊ AVM OTOPARKINDA PARTİ
Emaar Square bir ‘ilk’e imza atıp otoparkında parti serisine başlıyor. Under Square isimli ilk partinin star DJ’i Claptone. İlk parti haftaya cumartesi gecesi. Otoparkta parti nasıl olur diye meraktan bir uğrayacağım.
◊ FENIX TARİH OLUYOR
Fenix bu ay sonu yeni bir kimlikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Angie’nin bir uzantısı olacak yeni mekanın konsepti kabare. Bu yüzden mekan daraltılıyor, başka bir hale getiriliyor.
Dijital magazinin son kurbanları: Aleyna ve Danla
Dijital magazin acımasız ve “Çamur at, izi kalsın” kafasında.
Durup dururken bir hesap ortaya bir şey atıyor, sonrası zincirleme trafik kazası gibi:
Sosyal medya o iddiayla, o gizli saklı görüntüyle çalkalanıyor...
Önceki günlerde de öyle oldu.
Danla Biliç ve Aleyna Tilki’li bir iddia ortalığa saçıldı, gerisi toz duman.
İkili hakkında fotoğraf ve video Google’lanmış durmadan.
Birçok site de böyle şeyleri kullanıyor.
“Görüntüler kalkmadan tıklayın, link burada” diye.
Hack’lenmenin kibar yolu yani.
Harry ve Meghan! Artık bizdensiniz...
Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın unvanlarından feragat etmesi, “The Crown” dizisiyle beraber İngiliz Kraliyet’ini daha yakından tanıyan biz asil olmayan faniler için über şok şok bir durum oldu.
Peki Harry ve Meghan’ı bundan sonra neler bekliyor?
◊ Kesin “influencer” olacaklar! Para kazanmalarının en kestirme yollarından biri bu.
◊ Unvansız hayatları daha çok merak edilecek.
◊ Kararları çok “yeni nesil”, çevreye zarar vermemek için uçağa dahi binmeyen Greta gibi çok radikal olduğu için itibarları/değerleri daha da yükselecek.
◊ Bu karar sayesinde monarşi daha da yıpranacak.
Sistemin ayakta durması için harcanan paralar daha çok sorgulanacak. Olan “kalan sağlar” ve Elizabeth’e olacak yani...
Uçak yolculuğu görgüsü
Önceki gün bir yurtdışı uçuşu...
Üçlü ekonomi koltuklardan pencere tarafındayım.
Koridorda bir başka yolcu.
Ne tatlı bir durum ki orta koltukta yolcu yok, rahatız yani.
Ama o da ne?
Koridordaki yolcu rahatlığı abartıyor.
Ayakkabılarını çıkarıyor. Ortadaki koltuğa ve koltuğun önündeki cep kısmına ayaklarını bir güzel uzatıyor, yayılıyor.
Şaşkınlıkla ayaklara bakıyorum.
Sonra da çoraplara takılıp kalıyorum!
Yetişkin bir kadının çizgi film karakterli çocuksu bir çorap giymesi mi daha fena, yoksa burnumun dibine girmek üzere olan ayakları mı?
Ya da uçak yolculuğu görgüsünün hiç olmaması mı?
Bu sınavda seçeneğim belli: E şıkkı, hepsi!
Düğün bu pazartesi
Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı’ndaki Alancha’da yapacakları düğünle evleniyor.
Düğüne sadece çiftin yakınları davetli.
Şehir Atlası
◊ İYİ BİR GİRİŞİM
Dorock XL öncülüğünde 80 tane mekan çok iyi bir girişime imza attı:
Mutfaklarını her gün belli sayıdaki üniversite öğrencisine açtılar.
Öğrenciler kimlik kartlarını göstererek Dorock XL ve girişime destek veren diğer mekanlarda ücretsiz yemek yiyebilecek.
Destek olan mekanlar arasında şunlar yer alıyor: Moda Kayıkhane, Ayı Pub, Eskişehir No:46, Çanakkale’den Fil ve Duvar Cafe, Marina Mezze, Adana’dan 6:45.
◊ AMBİYANS DİZİDEN, MÜZİK ELLER HAVAYA
Hafta sonu Etiler’de yeni bir kulüp açılıyor: Shelby. Ambiyans ilhamını “Peaky Blinders” dizisinden alan mekanda bol canlı müzik olayı var.
◊ YENİ BİR MEKAN DAHA
Arnavutköy’e bu hafta sonu yeni bir mekan daha açılıyor. Kapanan Hudson’ın yerine konuşlanan Angelo Grande. Mekanın ortakları Ozan Balaban ve Cafer Palamut.
◊ AVM OTOPARKINDA PARTİ
Emaar Square bir ‘ilk’e imza atıp otoparkında parti serisine başlıyor. Under Square isimli ilk partinin star DJ’i Claptone. İlk parti haftaya cumartesi gecesi. Otoparkta parti nasıl olur diye meraktan bir uğrayacağım.
◊ FENIX TARİH OLUYOR
Fenix bu ay sonu yeni bir kimlikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Angie’nin bir uzantısı olacak yeni mekanın konsepti kabare. Bu yüzden mekan daraltılıyor, başka bir hale getiriliyor.