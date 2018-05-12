Derin’in partisinde neler oldu



Peki partide neler olup bitti? Buyurunuz notlara...

◊ Partiye gittiğimde kalabalık Soho’nun bahçesine taşmıştı. Bahçede ilk önce Şebnem-Celal Çapa çiftiyle karşılaştım ve tabii onlarla bol bol seyahat konuştuk.

Onların yaptığı seyahatleri takip etmeye bayılıyorum.

Hele yılbaşında yaptıkları Avustralya seyahati gerçekten şahaneydi.

◊ Bahçeden sonra aşağıya, balo salonuna inildi ve Derin’in yeni koleksiyon partisi orada devam etti.

◊ Sahnede Zeynep Bastık vardı. Gece hayatının deneyimli solistlerinden.

Zeynep o gece yırtmaçlı elbisesi ve performansıyla göz kamaştırdı.

◊ Selhan Aloğlu ve arkadaşları en çok eğlenenler arasındaydı.

◊ Derin yakında marka için erkek koleksiyonu da yapacakmış. Onu müjdeledi.

◊ Elif Boyner ve sevgilisi Fırat Özgöçer gecenin en cool çiftlerinden biriydi.

Şehir atlası

◊ HAFTA SONUNA ÖZEL...

Lucca sadece bu hafta sonuna özel, içinde sadece taco’ların olduğu ‘pop-up’ bir menü hazırlamış.

Maslak’taki Taco Department’la beraber hazırlanan menüden favorimi söyleyeyim: Crunchy Tex-Mex Taco.



◊ ZORLU’DA BİR POP-UP... Bir pop-up, yani geçici süreliğine yapılan bir iş daha. Nişantaşı’nda yeri bulunan meşhur marka RB Living Zorlu Center’da bir aylığına pop-up mağaza açmış.



◊ DÜNYA DÜZ MÜ? Valla İstanbul’da irili ufaklı o kadar çok etkinlik var ki... Artık olay şuna dönüştü: Eğer mahallene yakın bir yerde ise yapılan aktiviteye katılıyorsun. Yoksa çok zor...

Bakınız bomontiada’da başlayan ve bu hafta sonu da sürecek olan “A Corner in the World” festivali. Uluslararası sahne sanatları diye tanımlanan ve bu yılki teması “Dünya düz?” olan festivalde meraklısına çeşit çeşit performans var.



◊ KORÇAN’IN KONUŞMASI...

Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği, kurucularından Bahar Korçan’ın şu anlamlı konuşmasıyla açıldı: “Kendi alanımızı yaratmazsak nefes alamayacağız. O yüzden hepimiz çok önemliyiz. Birlikte olduğumuz için...”