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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Defne Samyeli’nin üzerindeki bakışlar

8 Temmuz 2019

Cumartesi gecesi Bodrum’daki Kai Beach’te sahne aldı Defne Samyeli.

Defne Samyeli’nin üzerindeki bakışlar

İşte o geceden notlar:

Mekandaki tüm kadınlar Defne’yi performansı boyunca büyük bir hayranlıkla baştan aşağı süzdü. Hatta bir kadın arkadaşımın şöyle dediğini duydum: “Valla bu kadın benim idolüm, 47 yaşında ve taş gibi!”

Defne Samyeli de o kıskançlıkla karışık bakışların farkında. İşi hayli zor aslında.

Normalde mekanlarda canlı performans yapan solistler bu denli pür dikkat izlenmez. Ama Defne Samyeli sahnesinde durum değişiyor işte. Herkes onu gözlerini bir saniye ayırmadan izliyor. İlginç bir durum.

Son zamanlarda sevgilisi Cem Yılmaz’ın sahnesinde sık sık görünmesi galiba şöyle bir algıya da neden olmuş. İkisinin beraber sahne aldığı filan sanılıyor. Şöyle diyeni duydum çünkü: “Ee, Cem Yılmaz neden hâlâ çıkmadı?”

◊ Bir yandan Defne Samyeli sahnesini geliştirmiş: Araya konulan Fransızca şarkılar, yorumlaması zor şarkıların gayet profesyonelce üstesinden gelme... 

Boş mu dolu mu

Bodrum’da konuşulan tek bir şey var, o da çok klasik bir mesele:

“Bodrum bu sezon boş.”

Kimisi diyor ki, artan fiyatlardan dolayı insanlar artık evinden çok az çıkıyor.

Kimisi de hâlâ umutlu: “Daha erken, bu hafta dolmaya başlar Bodrum.”

Mehmet Öz yanlış anlamış olmasın

Mehmet Öz, Hürriyet Pazar’a verdiği röportajda şöyle demiş:

“Türkçenin en tehlikeli lafı şu: Kendine dikkat et. Ne demek bu? Yerinde dur. Hareketsiz ol. İnsanların vücutları dikkat etmek için yaratılmadı.”

Valla tuhaf.

“Kendine dikkat et” nasıl hareketsizlik anlamı içeriyor olabilir ki?

“Kendine dikkat et” ya da onun yerine daha çok kullanılan “Kendine iyi bak” kalıbını aslında sağlıkla ilgili kullanıyoruz.

Sağlığına dikkat et anlamında...

Hareketsiz ol, yerinde dur demiyoruz yani birbirimize.

Mehmet Öz nasıl bu çıkarıma varmış, ilginç.

Sattı mı satmadı mı

Şeyma Subaşı’nın kitabı 40 bin sattı mı satmadı mı?

Hafta sonu konuşulan konulardan biriydi.

Elbette o kadar satmamıştır.

Sadece dağıtım rakamıdır o.

Yayınevleri kitapların dağıtım adetlerini satış diye vermeye bayılır.

Bu arada Şeyma Subaşı’nın kitabını ti’ye alıp eğlenmek de sıkıcı bir durum değil mi artık?

Şeyma -eskisi kadar olmasa da- hâlâ ne yaptığı merak edilen bir popüler figür. Takipçileri için bir kitap çıkarmış. Bu da gayet doğal bir durum.

 

 

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