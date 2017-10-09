Çekiyorsanız öpücem

Çünkü bu öpüşme:

◊ Bir tanıdığın yoldan geçerken sana rastlayıp zoraki “N’aber nasılsın” demesi gibi...

◊ “Bir an önce gitmem gerek, oyalama beni” der gibi...

◊ “İçimi baydın, ama hatırın için katlanıyorum” duygusunun zirveye çıkmış hali gibi...

◊ “Paparazziler öpüşürken bizi çekiyor değil mi?” şeklindeki göz ucuyla kontrolün pek fena bir yansıması gibi...

Nitekim en kötüsü sonuncusu zaten.

Hepsi mi berbat

İtiraflar dönemine mi girdik nedir?

Erhan Çelik’in “kartpostal” itirafından sonra Ozan Çolakoğlu da Twitter hesabından şu itirafı yapıverdi:

“Popüler müzik adına her şey ‘yersen’. Yıllardır Türk pop müziği adına en berbat dönemdeyiz.”

Ozan bu itirafın ardından bu yıl beğendiği işleri de sıraladı:

Jabbar ve Deeperise’ın Raf’ı...

Yüzyüzeyken Konuşuruz’un Ne Fark Eder’i...

Mabel Matiz’in Ya Bu İşler Ne şarkısı...

Ozan’ın “berbat” itirafından

anladığımız üzere

o da aslında kendi yaptığı işlerden pek hoşnut değil.

Ne son yaptığı Tarkan albümünden ne de Aleyna Tilki’nin “Sen Olsan Bari” şarkısına yaptığı düzenlemeden...

Yoksa yanlış mı anlıyoruz?

Gülben Ergen-Erhan Çelik savaşı

Kaç sezon “The Affair” dizisi seyrettim ama orada bile bu kadar fırtınalı hadise peş peşe olmamıştı.

◊ Murat Boz’a gül gönderen Aslı Enver

Erkekler de artık sevgililerinden hediye olarak ansızın bir çiçek buketi almaya başlar mı? Olur mu olur. Eğer bu trend coşarsa çiçekçilerin işinde patlama olur.

◊ Sinem Kobal-Birkan Sokullu ikilisi

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in geçmiş zaman tünellerinde kalmış o eski Mr. and Mrs Smith hallerine özenmeleri tutar mı? Çekirdek çitleyerek göreceğiz...

Ama yırtmaçlı elbisesiyle erkekleri bir güzel patakladığı sahneler gösteriyor ki, Kobal çoktan Jolie ruhuna bürünmüş bile...

◊ Hande Erçel- Mehmet Dinçerler- Ekin Mert Daymaz üçlüsü

27 Eylül’de “Çember ilişkiler” diye yazmıştım ya.

Bakınız bu üçlü “çember ilişkiler”in son güncel örneği.

Çok bilinmeyenli denklemi açalım: Mehmet Dinçerler ve Ekin Mert Daymaz yakın arkadaşmış.

Hande Erçel’le Ekin Mert Daymaz ise eski sevgili.

Erçel şimdi de Mehmet Dinçerler’le berabermiş.