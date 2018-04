Burcu Esmersoy: İlk buluşmada hesabı erkek öder, bu bir görgü kuralı

Videonun başlığı aslında gayet Cosmopolitan gayet masum:

“İlk buluşmada çantamda neler olmalı?”

Burcu videoda tatlı tatlı anlatıyor. Nemlendirici mutlaka alın diyor, sonra ruj ve rimel.

Ardından cüzdanı eline alıp şöyle diyor: “Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir. Ama ben nolur nolmazcıyım, yanıma almaya çalışıyorum ya da bir kart.”

İşte bu sözler sosyal medyada bir anda fırtına kopardı.

“Nerede kadın-erkek eşitliği?” denildi, yorum üstüne yorum yazıldı. Burcu’yu aradım sordum, “Ne diyorsun?” diye.

Şaşkındı, “Gerçekten anlamıyorum, ama takılmıyorum da” diyerek söze başladı ve şöyle konuştu:

“O bir ilk buluşma videosu. İlk buluşmada hesabı erkek öder, bu bir görgü kuralıdır. Dünyanın her yerinde böyle. Bunun kadın-erkek eşitliğiyle ne ilgisi var?”

Peki Burcu haklı mı haksız mı?

Bir sonraki yazılara geçelim...

Fiyatsız menü kadına fiyatlı menü erkeğe

Burcu bir yanıyla haklı.

Bir keresinde yurtdışında yemek yediğimiz restoranda garson fiyat yazan menüyü bana fiyat yazmayanı ise kadın arkadaşıma getirmişti.

Hatta bunun epey geyiğini yaptığımızı anımsıyorum, çünkü biz sadece arkadaştık!

Bu uygulama bizde geçen yıl bir tek Kuruçeşme’deki Toi’de vardı.

Mekanın şefi/sahibi İsmet Saz’a açıp sordum.

“Bu sene ikili menüyü kaldırdık. Genelde ‘date’ eden masalara o şekilde menüleri veriyorduk. Ama evet, bu bazı ülkelerde olan bir uygulama. Ülkenin, şehrin durumuna göre değişiyor. Özellikle İsviçre, Fransa gibi. New York’ta mesela asla böyle bir şey yoktur.”

Esas nedeni

Burcu’nun sözlerinin bombalanmasının esas nedeni ise şu: Tüm buluşmalarda, yemeklerde hesabın her zaman erkek arkadaş tarafından ödenecekmiş gibi algılanması...

Erkek eşittir cüzdan gibi bir sonuca varılması... Neyse, bir cosmopolitan videodan nerelere geldik.

Hayat işte... Peki kadın okuruma sormak isterim. Siz ilk buluşmada hesabı kimin ödemesi taraftarısınız?

Olan oldu, hatta fazlası bile oldu

Pazar yazısında demiştim, “La Casa de Papel’in tanıtım videosunu hazırlayanlar deli risk almışlar, dizinin konusuna vakıf olmayanlar şimdi dalmasın diziye” diye...

Bakınız olan oldu. Hatta fazlası bile oldu. Melih Gökçek başta olmak üzere dizinin kendisine ve tanıtım videosuna dair bin tane komplo teorisi üreten çıktı bir anda.

Diziyi izlemeyenlerin inanmasının yüksek olduğu komplo teorileri hem de... Hani Rihanna’nın, Beyonce’nin, Lady Gaga’nın videoları hakkında da uzun uzun illuminati teorileri üretilir ya internette.

Ona benzer bir vaka diyelim geçelim. Eğlenelim.

Hafta sonu Adana’da

◊ Çılgın bir Portakal Çiçeği Karnavalı olduğu kadar çılgın bir trafik de vardı. İstanbul’u

aratmadı.

◊ Adana Büyükşehir’in Twitter’dan bir videoyla paylaştığı kanalda at arabası sürenler ortada yoktu ama at yarışlarını büyük bir hevesle dinleyen taksici abinin heyecanına ortak oldum trafik esnasında.

◊ Bu sene Portakal Çiçeği’nin altıncısıydı. İlkine de katılmış biri olarak söyleyeyim... İlk sene küçük bir etkinlikti, bu sene ise bütün şehre yayıldığını, çok benimsendiğini gördüm.

◊ Festivale gelen İstanbullularla Next Republic’te karşılaştım: Kalben, Redd, Mehmet Turgut, Şafak Ongan.

◊ Peki Adana bir rock şehri olma yolunda mı? Oradayken öğrendim: 10-13 Mayıs tarihleri arasında Çukurova Rock Festivali yapılıyormuş. Selda Bağcan’lı, Hayko Cepkin’li...

◊ Adana’ya gidemeyenlere de hafta sonu Adana Kanyon Escale’e geliyor. Meşhur Onbaşılar Kebap cumartesi-pazar yemeklerini oraya taşıyor.

Ağaç sevmiyoruz, net

Ağaç sevmiyoruz, kesin bilgi.

Dün öğrendim. Ayşe Kucuroğlu’nun da ortak olduğu Bebek’in orta yerindeki art ve dizayn mekanı Alice’in arka bahçesindeki ağaçları yan komşuları bir güzel kesip doğramış.

Neden? Belli değil. Ağacın ne zararı olabilir ki? Aklıma gelen ilk neden şu: Manzara kapandı diye. Böyle tuhaf bir anlayış var: Ağacı manzaradan saymıyoruz. Önümüzü kapatıyor diye bakıyoruz!