Bu yazın ‘gizemli lüks’ü neresi

Bodrum’un dünyaca bilinen markası Maça Kızı’nın bu yaz ilginç ve hayli lüks bir sürprizi var: Villa Maça Kızı.
Cennet Koyu’ndaki 10 odalı Il Riccio Beach House’un yerine konuşlanacak Villa Maça Kızı’nda Sahir Erozan ünlü şef Carlo Bernardini ile beraber işletme ortağı.
Peki Villa Maça Kızı nasıl bir yer olacak?
Öğrendiğime göre burası bir otel değil. Dışarıya açık bir restoranı da olamayacak.
Sadece kiralanabilecek. Hem de 10 odası birden!
Ama kiralayan kişiye/kişilere de tüm servis en iyi şekilde yapılacak.
Erozan, “Bildiğim kadarıyla dünyada bunun pek bir örneği yok” diyor.
Peki bu yaz Villa Maça Kızı’nda kimleri konaklarken görebiliriz?
Sahir Erozan “Henüz netleşen isimler yok, anlaşmalar yapılmak üzere” dedi ama ben kendi duyduğum bir ismi yazayım: George Clooney...
Kate Moss’un da Villa Maça Kızı’nda kalmak için sıraya girdiği söyleniyor.
Gel gör ki Kate Moss detoks yapmak için gide gele neredeyse Bodrumlu oldu artık, o pek heyecan verici değil.
Sonuçta görünen o ki başka ünlü sürpriz isimler de bu yaz oraya kapanacak gibi.
Cennet Koyu nostaljisi
Il Riccio olmadan çok önce Cennet Koyu’ndaki o cennet köşede Atami diye mütevazı bir otel vardı.
80’lerden kalma hali, tavrı ve dekorasyonuyla yıllarca sessiz sedasız müdavimlerini ağırlayan Atami bir aile işletmesiydi.
Ama iskelesine teknesiyle gelip demirleyen ünlü isimler burada akşam yemeği yemeyi severdi.
Sibel Can’lar, İhsan Kalkavan’lar...
Ne zaman ki Atami 2015’te Il Riccio Beach House’a dönüştü, Cennet Koyu’ndaki bu sessiz köşe bir anda bambaşka bir lüks seyrin içine girdi.
Şimdi İl Riccio Beach House aynı lüks rotayı Villa Maça Kızı’na devretmiş oldu.
Bir yandan da bir yabancı markayı daha Bodrum’a dayanamayıp kapanmış oldu.
Orası ayrı bir acı gerçek...
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz
Bu yaz için -bu kez herkesin ulaşabileceği türden- güzel bir haber daha: En son 2015’te yapılan One Love Festivali geri dönüyor.
Tarih 20 Temmuz Cumartesi.
Bu kez festivalin iki farklı mekanı var.
Gündüz Park Orman, gece ise Volkswagen Arena.
Henüz festivalde sahne alacak isimlerle ilgili bir açıklama yok (mayıs ortası belli olacakmış) ama One Love’ın geri dönüyor olması bile heyecan verici.
“Öptüm” albümünde Sezen Aksu’nun verdiği umut dolu mesajı yineleyelim o halde:
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz...
Billboard ödül töreni sayıklamaları
◊ Taylor Swift’in Me! şovunda renk, cümbüş, sirk ortamı, coşku, müthiş bir koreografi... Her şeyden bir tutam vardı. “Şov budur” dedirtti.
◊ Madonna
&Maluma şovunda ekrana yansıyan video mapping ürünü diğer Madonna’ların sahnede cirit attığı anlar, şovun kendisinden daha etkileyiciydi.
Yarın
◊ Ayşe Boyner’in yeni markası...
◊ Tomtom Kırmızı’daki Sophisticages neyin nesiydi?
◊ Şehrin yenilerinden Kun.
Bu yazın ‘gizemli lüks’ü neresi
Bodrum’un dünyaca bilinen markası Maça Kızı’nın bu yaz ilginç ve hayli lüks bir sürprizi var: Villa Maça Kızı.
Cennet Koyu’ndaki 10 odalı Il Riccio Beach House’un yerine konuşlanacak Villa Maça Kızı’nda Sahir Erozan ünlü şef Carlo Bernardini ile beraber işletme ortağı.
Peki Villa Maça Kızı nasıl bir yer olacak?
Öğrendiğime göre burası bir otel değil. Dışarıya açık bir restoranı da olamayacak.
Sadece kiralanabilecek. Hem de 10 odası birden!
Ama kiralayan kişiye/kişilere de tüm servis en iyi şekilde yapılacak.
Erozan, “Bildiğim kadarıyla dünyada bunun pek bir örneği yok” diyor.
Peki bu yaz Villa Maça Kızı’nda kimleri konaklarken görebiliriz?
Sahir Erozan “Henüz netleşen isimler yok, anlaşmalar yapılmak üzere” dedi ama ben kendi duyduğum bir ismi yazayım: George Clooney...
Kate Moss’un da Villa Maça Kızı’nda kalmak için sıraya girdiği söyleniyor.
Gel gör ki Kate Moss detoks yapmak için gide gele neredeyse Bodrumlu oldu artık, o pek heyecan verici değil.
Sonuçta görünen o ki başka ünlü sürpriz isimler de bu yaz oraya kapanacak gibi.
Cennet Koyu nostaljisi
Il Riccio olmadan çok önce Cennet Koyu’ndaki o cennet köşede Atami diye mütevazı bir otel vardı.
80’lerden kalma hali, tavrı ve dekorasyonuyla yıllarca sessiz sedasız müdavimlerini ağırlayan Atami bir aile işletmesiydi.
Ama iskelesine teknesiyle gelip demirleyen ünlü isimler burada akşam yemeği yemeyi severdi.
Sibel Can’lar, İhsan Kalkavan’lar...
Ne zaman ki Atami 2015’te Il Riccio Beach House’a dönüştü, Cennet Koyu’ndaki bu sessiz köşe bir anda bambaşka bir lüks seyrin içine girdi.
Şimdi İl Riccio Beach House aynı lüks rotayı Villa Maça Kızı’na devretmiş oldu.
Bir yandan da bir yabancı markayı daha Bodrum’a dayanamayıp kapanmış oldu.
Orası ayrı bir acı gerçek...
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz
Bu yaz için -bu kez herkesin ulaşabileceği türden- güzel bir haber daha: En son 2015’te yapılan One Love Festivali geri dönüyor.
Tarih 20 Temmuz Cumartesi.
Bu kez festivalin iki farklı mekanı var.
Gündüz Park Orman, gece ise Volkswagen Arena.
Henüz festivalde sahne alacak isimlerle ilgili bir açıklama yok (mayıs ortası belli olacakmış) ama One Love’ın geri dönüyor olması bile heyecan verici.
“Öptüm” albümünde Sezen Aksu’nun verdiği umut dolu mesajı yineleyelim o halde:
Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz...
Billboard ödül töreni sayıklamaları
◊ Taylor Swift’in Me! şovunda renk, cümbüş, sirk ortamı, coşku, müthiş bir koreografi... Her şeyden bir tutam vardı. “Şov budur” dedirtti.
◊ Madonna
&Maluma şovunda ekrana yansıyan video mapping ürünü diğer Madonna’ların sahnede cirit attığı anlar, şovun kendisinden daha etkileyiciydi.
Yarın
◊ Ayşe Boyner’in yeni markası...
◊ Tomtom Kırmızı’daki Sophisticages neyin nesiydi?
◊ Şehrin yenilerinden Kun.