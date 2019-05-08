Bu gece çok “camp” gördüm sizi

Diyarın öteki ucunda, New York’taki MET Gala’da, önceki gece gayet şenlikli bir ‘camp’ dalgası vardı. Abartılı, iddialı, uçuk kaçık kostümleri izlemekten başımız döndü; ama eğlendik mi eğlendik hani...
Gecenin teması “camp”ti. Peki nedir bu camp?
Hayır, kamplaşma/gruplaşma gibi bir manası yok.
Tam aksi. Bir ruhu yansıtıyor “camp”:
Abartıyı, iddiayı, aşırılığa düzülen samimi bir övgüyü, “moda için moda”yı ve tabii hiç bitmeyen bir şov halini...
İlhamını Susan Sontag’ın 1964’te kaleme aldığı bir moda yazısından alan “camp”, Fransızca’da poz verme anlamına gelen “se camper”la da ruh akrabası.
Camp’in kökleri ise 14. Louis’nin Versailles Sarayı’na getirdiği sıkı moda ve duruş kurallarına kadar uzanıyor.
EN CAMP KİMDİ?
Peki MET Gala’da o gece en camp kimdi?
Ya da en normal, en ikonik ya da en zeki camp?
İşte o geceye dair notlamalar...
EN NORMAL: Kim Kardashian ve kocası Kanye West.
Diğer ünlüler arasında kostümleri o kadar normal ve sıradan kaldı ki.
Sadece beden ölçülerini tam anlamıyla ortaya sermesi bakımından dikkat çekiciydi Kim Kardashian’ın üzerindeki.
EN “ŞAŞI BAK ŞAŞIR”: Ezra Miller’ın yüzüne makyajla yaptırdığı öteki gözleri çok iyiydi. İnsan hangisine bakacağını şaşırıyordu.
EN ZEKİ: Tabii ki ilk çıktığı dönemlerde tam bir “camp” üstadı olan Lady Gaga.
Her ne kadar son dönemde camp tarzından uzaklaşsa ve sadelik limanına demir atsa da, MET Gala’daki kırmızı halı şovu “Ben günümüzde camp’in anasıyım” der gibiydi.
Tamam, geçmişte yaptığı gibi çiğ etten yapılma bir elbiseyle arz-ı endam etmedi. Ama tam dört kostüm değiştirerek kırmızı halıda şov yaptı.
Camp’in abartılı, artistik ruh halini sonuna dek sergiledi.
EN ABARTININ ABARTISI: Avize elbiseyle kırmızı halıda görünen Katy Perry.
Bu kız ne yaparsa yapsın, sevemiyorum galiba. Bunu da sevemedim.
Kostüm “camp”ti ama Perry iyi taşıyamıyordu.
EN İYİ KONSEPT: Kuşkusuz Jared Leto! Hem kırmızı, 1970’ler esintili kostümü hem de elinde tuttuğu balmumundan yapılma kendi kafasıyla...
Konsept olarak nefisti, unutulmazdı. Ürkütücülük dozu Ezra Miller’ınkini geçmişti.
EN ŞIK ERKEK CAMP: Cody Fern! Ben diyeyim Uzay Yolu siz deyin Luc Besson’un Beşinci Element’i. Cody Fern en şık erkek camp stiliydi.
EN SIKICI: Gisele Bündchen. Sanki Oscar gecesine gelmiş gibiydi.
O kadar düz ve sıradandı ki...
EN İKONİK: Joan Collins. Camp’in entrika kraliçesi. Hiç değişmeyen saç stili, kat kat beyaz elbisesiyle Cinderella’nın kötü üvey annesi gibiydi.
En eğlenceli kostümlerden biriydi.
EN ‘DRAG QUEEN’: Elbette fazlasıyla Kleopatra haliyle Billy Porter!
Tam da Pose dizisindeki karakterine uygundu hal ve tavırları.
EN ‘DERS GİBİ’ CAMP: Jessica Rabbit’e ve burlesque dansçılarına öykünen, tamamına bakınca bir eldiven olduğunu anladığımız ultra eğlenceli kostümüyle Violet Chachki. Camp nedir, ne değildir dersi gibiydi kostümü...
EN GOTİK: Harry Styles’ın gotik ve feminen camp kostümü.
EN GÜZEL GÖZ KIRPAN: Janelle Monae’nin göz kırpan büstiyeri tabii ki!
Bu gece çok “camp” gördüm sizi
Diyarın öteki ucunda, New York’taki MET Gala’da, önceki gece gayet şenlikli bir ‘camp’ dalgası vardı. Abartılı, iddialı, uçuk kaçık kostümleri izlemekten başımız döndü; ama eğlendik mi eğlendik hani...
Gecenin teması “camp”ti. Peki nedir bu camp?
Hayır, kamplaşma/gruplaşma gibi bir manası yok.
Tam aksi. Bir ruhu yansıtıyor “camp”:
Abartıyı, iddiayı, aşırılığa düzülen samimi bir övgüyü, “moda için moda”yı ve tabii hiç bitmeyen bir şov halini...
İlhamını Susan Sontag’ın 1964’te kaleme aldığı bir moda yazısından alan “camp”, Fransızca’da poz verme anlamına gelen “se camper”la da ruh akrabası.
Camp’in kökleri ise 14. Louis’nin Versailles Sarayı’na getirdiği sıkı moda ve duruş kurallarına kadar uzanıyor.
EN CAMP KİMDİ?
Peki MET Gala’da o gece en camp kimdi?
Ya da en normal, en ikonik ya da en zeki camp?
İşte o geceye dair notlamalar...
EN NORMAL: Kim Kardashian ve kocası Kanye West.
Diğer ünlüler arasında kostümleri o kadar normal ve sıradan kaldı ki.
Sadece beden ölçülerini tam anlamıyla ortaya sermesi bakımından dikkat çekiciydi Kim Kardashian’ın üzerindeki.
EN “ŞAŞI BAK ŞAŞIR”: Ezra Miller’ın yüzüne makyajla yaptırdığı öteki gözleri çok iyiydi. İnsan hangisine bakacağını şaşırıyordu.
EN ZEKİ: Tabii ki ilk çıktığı dönemlerde tam bir “camp” üstadı olan Lady Gaga.
Her ne kadar son dönemde camp tarzından uzaklaşsa ve sadelik limanına demir atsa da, MET Gala’daki kırmızı halı şovu “Ben günümüzde camp’in anasıyım” der gibiydi.
Tamam, geçmişte yaptığı gibi çiğ etten yapılma bir elbiseyle arz-ı endam etmedi. Ama tam dört kostüm değiştirerek kırmızı halıda şov yaptı.
Camp’in abartılı, artistik ruh halini sonuna dek sergiledi.
EN ABARTININ ABARTISI: Avize elbiseyle kırmızı halıda görünen Katy Perry.
Bu kız ne yaparsa yapsın, sevemiyorum galiba. Bunu da sevemedim.
Kostüm “camp”ti ama Perry iyi taşıyamıyordu.
EN İYİ KONSEPT: Kuşkusuz Jared Leto! Hem kırmızı, 1970’ler esintili kostümü hem de elinde tuttuğu balmumundan yapılma kendi kafasıyla...
Konsept olarak nefisti, unutulmazdı. Ürkütücülük dozu Ezra Miller’ınkini geçmişti.
EN ŞIK ERKEK CAMP: Cody Fern! Ben diyeyim Uzay Yolu siz deyin Luc Besson’un Beşinci Element’i. Cody Fern en şık erkek camp stiliydi.
EN SIKICI: Gisele Bündchen. Sanki Oscar gecesine gelmiş gibiydi.
O kadar düz ve sıradandı ki...
EN İKONİK: Joan Collins. Camp’in entrika kraliçesi. Hiç değişmeyen saç stili, kat kat beyaz elbisesiyle Cinderella’nın kötü üvey annesi gibiydi.
En eğlenceli kostümlerden biriydi.
EN ‘DRAG QUEEN’: Elbette fazlasıyla Kleopatra haliyle Billy Porter!
Tam da Pose dizisindeki karakterine uygundu hal ve tavırları.
EN ‘DERS GİBİ’ CAMP: Jessica Rabbit’e ve burlesque dansçılarına öykünen, tamamına bakınca bir eldiven olduğunu anladığımız ultra eğlenceli kostümüyle Violet Chachki. Camp nedir, ne değildir dersi gibiydi kostümü...
EN GOTİK: Harry Styles’ın gotik ve feminen camp kostümü.
EN GÜZEL GÖZ KIRPAN: Janelle Monae’nin göz kırpan büstiyeri tabii ki!