Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Bu gece çok “camp” gördüm sizi
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Bu gece çok “camp” gördüm sizi

8 Mayıs 2019

Diyarın öteki ucunda, New York’taki MET Gala’da, önceki gece gayet şenlikli bir ‘camp’ dalgası vardı. Abartılı, iddialı, uçuk kaçık kostümleri izlemekten başımız döndü; ama eğlendik mi eğlendik hani...

Gecenin teması “camp”ti. Peki nedir bu camp?
Hayır, kamplaşma/gruplaşma gibi bir manası yok.
Tam aksi. Bir ruhu yansıtıyor “camp”:
Abartıyı, iddiayı, aşırılığa düzülen samimi bir övgüyü, “moda için moda”yı ve tabii hiç bitmeyen bir şov halini...
İlhamını Susan Sontag’ın 1964’te kaleme aldığı bir moda yazısından alan “camp”, Fransızca’da poz verme anlamına gelen “se camper”la da ruh akrabası.
Camp’in kökleri ise 14. Louis’nin Versailles Sarayı’na getirdiği sıkı moda ve duruş kurallarına kadar uzanıyor.

EN CAMP KİMDİ?
Peki MET Gala’da o gece en camp kimdi?
Ya da en normal, en ikonik ya da en zeki camp?
İşte o geceye dair notlamalar...

EN NORMAL: Kim Kardashian ve kocası Kanye West.
Diğer ünlüler arasında kostümleri o kadar normal ve sıradan kaldı ki.
Sadece beden ölçülerini tam anlamıyla ortaya sermesi bakımından dikkat çekiciydi Kim Kardashian’ın üzerindeki.

EN “ŞAŞI BAK ŞAŞIR”: Ezra Miller’ın yüzüne makyajla yaptırdığı öteki gözleri çok iyiydi. İnsan hangisine bakacağını şaşırıyordu.

Bu gece çok “camp” gördüm sizi


EN ZEKİ: Tabii ki ilk çıktığı dönemlerde tam bir “camp” üstadı olan Lady Gaga.
Her ne kadar son dönemde camp tarzından uzaklaşsa ve sadelik limanına demir atsa da, MET Gala’daki kırmızı halı şovu “Ben günümüzde camp’in anasıyım” der gibiydi.
Tamam, geçmişte yaptığı gibi çiğ etten yapılma bir elbiseyle arz-ı endam etmedi. Ama tam dört kostüm değiştirerek kırmızı halıda şov yaptı.
Camp’in abartılı, artistik ruh halini sonuna dek sergiledi.

EN ABARTININ ABARTISI: Avize elbiseyle kırmızı halıda görünen Katy Perry.
Bu kız ne yaparsa yapsın, sevemiyorum galiba. Bunu da sevemedim.
Kostüm “camp”ti ama Perry iyi taşıyamıyordu.

EN İYİ KONSEPT: Kuşkusuz Jared Leto! Hem kırmızı, 1970’ler esintili kostümü hem de elinde tuttuğu balmumundan yapılma kendi kafasıyla...
Konsept olarak nefisti, unutulmazdı. Ürkütücülük dozu Ezra Miller’ınkini geçmişti.

EN ŞIK ERKEK CAMP: Cody Fern! Ben diyeyim Uzay Yolu siz deyin Luc Besson’un Beşinci Element’i. Cody Fern en şık erkek camp stiliydi.

Bu gece çok “camp” gördüm sizi

 EN SIKICI: Gisele Bündchen. Sanki Oscar gecesine gelmiş gibiydi.
O kadar düz ve sıradandı ki...

EN İKONİK: Joan Collins. Camp’in entrika kraliçesi. Hiç değişmeyen saç stili, kat kat beyaz elbisesiyle Cinderella’nın kötü üvey annesi gibiydi.
En eğlenceli kostümlerden biriydi.

EN ‘DRAG QUEEN’: Elbette fazlasıyla Kleopatra haliyle Billy Porter!
Tam da Pose dizisindeki karakterine uygundu hal ve tavırları.

EN ‘DERS GİBİ’ CAMP: Jessica Rabbit’e ve burlesque dansçılarına öykünen, tamamına bakınca bir eldiven olduğunu anladığımız ultra eğlenceli kostümüyle Violet Chachki. Camp nedir, ne değildir dersi gibiydi kostümü...

EN GOTİK: Harry Styles’ın gotik ve feminen camp kostümü.

EN GÜZEL GÖZ KIRPAN: Janelle Monae’nin göz kırpan büstiyeri tabii ki!

Bu gece çok “camp” gördüm sizi

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
URAK’ın İllerarası Rekabetçilik Endeksi: Yaşam kalitesi hariç İstanbul her alanda şampiyonGila BENMAYORURAK’ın İllerarası Rekabetçilik Endeksi: Yaşam kalitesi hariç İstanbul her alanda şampiyon08.05.2019
Çift emekli maaşı mümkünNoyan DoğanÇift emekli maaşı mümkün08.05.2019
Ayaktaki harabelerMehmet SOYSALAyaktaki harabeler08.05.2019
Uçurumları sevenin kanatları olmalıAygül AydınUçurumları sevenin kanatları olmalı08.05.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.