Bodrum’da bu yaz

Bodrum bu yaz en şanslı sezonunu yaşayacak gibi. Bir yandan prestijli yayınlar Bodrum’u övüyor, öne çıkartıyor. Bir yandan da farklı içeriklerle yeni mekanlar açılıyor. İşte Bodrum’a dair en güncel notlar...
◊ BİR ÖNGÖRÜ
Önceki gün Bodrumlu bir tanıdık şöyle diyordu: “Ne Yalıkavak, ne Gümüşlük, ne de Bodrum’un başka bir köşesi. Bence şu anda Bodrum merkeze nostaljik bir geri dönüş var. Bu yaz daha çok insan, Bodrum merkeze inmek isteyecek.”
Doğrusu bu ya, ne geçen yaz ne de geçen hafta sonu Bodrum merkeze gitmek aklıma gelmişti.
Ama şimdi bu öngörü gerçekleşir mi diye Bodrum merkezin havasını tekrar koklama zamanı sanırım.
◊ BİR YENİ TRANSFER
Şef Yoldaş Sönmez’in restoranı Ent, Yalıçiftlik’teki yerinde ilk açıldığında sessiz sedasız kendi müdavimlerini oluşturmuş ve Bodrum’un şatafatlı menülerine inat yoluna gayet “kuzeyli bir restoran” tavrıyla devam etmişti.
Geçen sezon Sönmez bir değişiklik yapıp restoranını Bitez’deki Savra Otel’e taşımıştı.
Bu yaz yeniden mekan değiştirmiş. Ent’in yeni adresi Torba’daki Casa dell’Arte Oteli.
Hâlâ Ent’i keşfetmediyseniz bu yaz yolunuzu Torba’ya düşürün derim...
◊ BİR YENİ MARKA
Mitte ve Karaköy Sub Oteli’nin sahipleri bu yaz güçlerini birleştirip yeni bir plaj ve restoran markası yarattı: Root.
Yalıkavak Tilkicik Koyu’na konuşlanan ve bayramda kapılarını açacak olan Root’un alamet-i farikası müzik ve sanat.
Kreatif direktörlüğü Sedef Gali’ye emanet edilen Root’un müzik direktörü ise Bonjuk Bay’den tanınan DJ Aytek Dorken. Root’un kadrosundaki diğer sürpriz ise ünlü bir ses şifacısı olan Pascale Cristo. Geçtiğimiz hafta sonu Bonjuk Bay’de performans sergileyen Cristo bayramda da Root’ta olacak.
◊ BİR YENİ PLAJ
Yalıkavak’ta bir plaj daha:
D Plaj Evleri içinde açılacak olan Barbelo.
İşletmeciliğini Didem Özgen yapıyor.
Gümbür gümbür müzik yerine sakinlik, sofistike bir ortam ve iyi yemek vaat ediyor Barbelo.
◊ BİR MÜZİKLİ ATAK
Mandarin Otel içindeki Kai Beach bu yaz atakta.
Hem Yalıkavak Marina içine bol şampanyalı bir lounge açıyorlar hem de Kai Beach’i canlı müzik performanslarıyla coşturuyorlar bu yaz.
Kadroda yok yok: Defne Samyeli, İskender Paydaş, Yol Project, Hande Subaşı, Allen Hulsey ve Alya...
◊ BİR İLGİNÇ PROJE
Bodrum klasiği Maça Kızı, Cennet Koyu’ndaki Il Riccio’nun yerine bu sezon Villla Maça Kızı’nı açtı. Bir tür “lüks Airbnb” tadında olacak Villla Maça Kızı...
Herkes kiralayabilecek ama kiralayan kişiye ultra lüks hizmet de esirgenmeyecek.
◊ BİR ÜNLÜ BAR
Eskinin Fuga’sı bugünün Caresse Oteli’nde bu yaz bir yenilik var. Ünlü Buddha Bar, 15 Haziran’da Caresse’nin plajına konuşlanıyor.
◊ BİR GÜN BATIMI TAVSİYESİ
Bodrum’da herkesin gün batımını seyretmeyi sevdiği bir köşesi muhakkak vardır. Gümüşlük’teki Limon bu konuda yıllardır önde olsa da, geçen yaz keşfettiğim Yalıkavak’taki Kavanoz benim ‘gönlümün efendisi.’
Hem gün batımı müzikleri çok iyi hem de kokteylleri.
◊ BİR ORTAK YEMEK
Londra Shoreditch’teki Lyle’s adlı restoranıyla bildiğimiz Michelin yıldızlı James Lowe, 1 Haziran’da Bodrum’a geliyor.
Edition’ın Perulu şefi Diego Munoz ile beraber ortak bir yemek gecesine imza atmak üzere... Mekan, Munoz’un yeni göz ağrısı Morena olacak.
Kümülatif yorgunum, üstüme gelme
Ajda Pekkan söylerdi böyle beklenmedik şeyler. Onunki daha çok İngilizce’yle karışık olurdu.
Çok da yakışırdı Ajda’ya.
Şimdi ise aynı beklenmedik ve pek kullanılmayan bir laf Şevval Sam’dan geldi.
“Yasak Elma” sonrası tatile çıkacağını belirten Sam şöyle demiş:
“Çok yoruldum gerçekten. Kümülatif bir yorgunluk var.”
Ne demek “kümülatif”?
Özetle şuymuş:
Birikme, yığılma, gittikçe artan birbirine eklenen toplam...
TDK’ya göre bir sıfat kümülatif ve “Kümeli” anlamında. Bir de kümülatif vergi var.
Muhasebecilerin çok iyi bildiği... Ama Sam’ın kelimeyi kullanış şekli harika.
Ruh halini yansıtmak için kullanmış ve çok “cuk”.
Dile düşer bu “kümülatif yorgunluk”!
Bodrum’da bu yaz
Bodrum bu yaz en şanslı sezonunu yaşayacak gibi. Bir yandan prestijli yayınlar Bodrum’u övüyor, öne çıkartıyor. Bir yandan da farklı içeriklerle yeni mekanlar açılıyor. İşte Bodrum’a dair en güncel notlar...
◊ BİR ÖNGÖRÜ
Önceki gün Bodrumlu bir tanıdık şöyle diyordu: “Ne Yalıkavak, ne Gümüşlük, ne de Bodrum’un başka bir köşesi. Bence şu anda Bodrum merkeze nostaljik bir geri dönüş var. Bu yaz daha çok insan, Bodrum merkeze inmek isteyecek.”
Doğrusu bu ya, ne geçen yaz ne de geçen hafta sonu Bodrum merkeze gitmek aklıma gelmişti.
Ama şimdi bu öngörü gerçekleşir mi diye Bodrum merkezin havasını tekrar koklama zamanı sanırım.
◊ BİR YENİ TRANSFER
Şef Yoldaş Sönmez’in restoranı Ent, Yalıçiftlik’teki yerinde ilk açıldığında sessiz sedasız kendi müdavimlerini oluşturmuş ve Bodrum’un şatafatlı menülerine inat yoluna gayet “kuzeyli bir restoran” tavrıyla devam etmişti.
Geçen sezon Sönmez bir değişiklik yapıp restoranını Bitez’deki Savra Otel’e taşımıştı.
Bu yaz yeniden mekan değiştirmiş. Ent’in yeni adresi Torba’daki Casa dell’Arte Oteli.
Hâlâ Ent’i keşfetmediyseniz bu yaz yolunuzu Torba’ya düşürün derim...
◊ BİR YENİ MARKA
Mitte ve Karaköy Sub Oteli’nin sahipleri bu yaz güçlerini birleştirip yeni bir plaj ve restoran markası yarattı: Root.
Yalıkavak Tilkicik Koyu’na konuşlanan ve bayramda kapılarını açacak olan Root’un alamet-i farikası müzik ve sanat.
Kreatif direktörlüğü Sedef Gali’ye emanet edilen Root’un müzik direktörü ise Bonjuk Bay’den tanınan DJ Aytek Dorken. Root’un kadrosundaki diğer sürpriz ise ünlü bir ses şifacısı olan Pascale Cristo. Geçtiğimiz hafta sonu Bonjuk Bay’de performans sergileyen Cristo bayramda da Root’ta olacak.
◊ BİR YENİ PLAJ
Yalıkavak’ta bir plaj daha:
D Plaj Evleri içinde açılacak olan Barbelo.
İşletmeciliğini Didem Özgen yapıyor.
Gümbür gümbür müzik yerine sakinlik, sofistike bir ortam ve iyi yemek vaat ediyor Barbelo.
◊ BİR MÜZİKLİ ATAK
Mandarin Otel içindeki Kai Beach bu yaz atakta.
Hem Yalıkavak Marina içine bol şampanyalı bir lounge açıyorlar hem de Kai Beach’i canlı müzik performanslarıyla coşturuyorlar bu yaz.
Kadroda yok yok: Defne Samyeli, İskender Paydaş, Yol Project, Hande Subaşı, Allen Hulsey ve Alya...
◊ BİR İLGİNÇ PROJE
Bodrum klasiği Maça Kızı, Cennet Koyu’ndaki Il Riccio’nun yerine bu sezon Villla Maça Kızı’nı açtı. Bir tür “lüks Airbnb” tadında olacak Villla Maça Kızı...
Herkes kiralayabilecek ama kiralayan kişiye ultra lüks hizmet de esirgenmeyecek.
◊ BİR ÜNLÜ BAR
Eskinin Fuga’sı bugünün Caresse Oteli’nde bu yaz bir yenilik var. Ünlü Buddha Bar, 15 Haziran’da Caresse’nin plajına konuşlanıyor.
◊ BİR GÜN BATIMI TAVSİYESİ
Bodrum’da herkesin gün batımını seyretmeyi sevdiği bir köşesi muhakkak vardır. Gümüşlük’teki Limon bu konuda yıllardır önde olsa da, geçen yaz keşfettiğim Yalıkavak’taki Kavanoz benim ‘gönlümün efendisi.’
Hem gün batımı müzikleri çok iyi hem de kokteylleri.
◊ BİR ORTAK YEMEK
Londra Shoreditch’teki Lyle’s adlı restoranıyla bildiğimiz Michelin yıldızlı James Lowe, 1 Haziran’da Bodrum’a geliyor.
Edition’ın Perulu şefi Diego Munoz ile beraber ortak bir yemek gecesine imza atmak üzere... Mekan, Munoz’un yeni göz ağrısı Morena olacak.
Kümülatif yorgunum, üstüme gelme
Ajda Pekkan söylerdi böyle beklenmedik şeyler. Onunki daha çok İngilizce’yle karışık olurdu.
Çok da yakışırdı Ajda’ya.
Şimdi ise aynı beklenmedik ve pek kullanılmayan bir laf Şevval Sam’dan geldi.
“Yasak Elma” sonrası tatile çıkacağını belirten Sam şöyle demiş:
“Çok yoruldum gerçekten. Kümülatif bir yorgunluk var.”
Ne demek “kümülatif”?
Özetle şuymuş:
Birikme, yığılma, gittikçe artan birbirine eklenen toplam...
TDK’ya göre bir sıfat kümülatif ve “Kümeli” anlamında. Bir de kümülatif vergi var.
Muhasebecilerin çok iyi bildiği... Ama Sam’ın kelimeyi kullanış şekli harika.
Ruh halini yansıtmak için kullanmış ve çok “cuk”.
Dile düşer bu “kümülatif yorgunluk”!