Bodrum sezonu bu partiyle açtı

Hafta sonu çoğunluğu İngiltere ve Amerika’dan kopup gelmiş; moda editörü, model, gazeteci, ‘influencer’ ve tasarımcı misafirlerle beraber bir doğum günü partisine davetliydim.
Edition Otelleri’nin uluslararası marka başkanı ve aynı zamanda A Hotel Life sitesinin sahibi Ben Pundole’nin doğum günü partisi.
The Bodrum Edition’ın Perulu şef Diego Munoz imzalı restoranı Brava’daki yemekle başlayan parti, gece geç saatlerde restoranın yan tarafındaki Discetto’da
devam etti...
Pundole’nin partisine gelecek isimler bir hafta önceden merak uyandırmıştı.
Gelmesi muhtemel isimler arasında Simon Jacquemus, Cara Delevingne ve Jamie Dornan da yer alıyordu.
Onlar gelmedi ama Bob Geldoff’un model ve şarkıcı kızı Pixie Geldoff, House of Holland markasının kurucusu Henri Holland, Prens Harry’nin ‘ex’i model Cressida Bonas ve sunucu Nick Grimshaw; hafta sonu
yapılan partide göze çarpan isimler oldu.
EN ÇOK SORULAN
Otelin tamamında yabancı misafir olunca haliyle konuşulan şeyler de başka oldu.
Konuşma balonlarının içeriği yabancılar için yeniden yükselen değer olan Bodrum’du.
Mesela Tulum’daki meşhur Habitas Oteli’nin sahibi Eduardo Castillo’ya, “Aman’ın bir oteli var burada, ismi Amanruya” deyince şaşırdı. Orayı da gidip görmek istedi.
Bu arada Eduardo’nun müzisyenlik yönü de var.
Grubu Mardeleva’yla şahane bir performans sergiledi Edition’da...
YOGADA KRİZ
İlginç bir hadise daha:
İngiliz davetlilerin yoga dersine 40 dakika geç gelen Amerikalılara laf atmaları...
İngilizler, yoga seansını geç başlattıkları için Amerikalılara biraz gıcık olmuş.
Aralarındaki bu tatlı sert atışma biz -azınlıktaki- Türklerin kulağına kadar geldi günün sonunda...
SÜKAN KARDEŞLER
Peki hafta sonu Edition’daki bu havalı doğum günü partisinde hiç Türk yok muydu?
Sadece Ece Sükan ve kardeşi Arslan Sükan.
Gündüz vakitlerinde ise bir ara Çağla Şıkel annesiyle beraber plajda görünüp kayboldu.
Ian Schrager etkisi
Edition’ın bu kadar ilgi görmesinin ardındaki nedenlerden biri de ‘eski toprak’ bir ismin, efsanevi Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager’ın bizzat oteli tasarlamış olması. Tasarımda göze çarpan şey ise sadelik, ahşap ve beyazlık... Unutmadan: Hafta sonunun doğum günü kahramanı Ben Pundole aynı zamanda Schrager’ın sağ kolu. 20 yıldır beraber çalışıyorlar.
Pide, taşıma kum ve ikonik köşe
Edition’ın alametifarikası Brava Restoran’ın yanına bir de ‘kardeş’ mekan eklemişler: Morena.
Öğlenleri yemek servisi veren Morena yine Diego Munoz yönetiminde.
Ama Türk işi dokunuşlar ağırlıkta.
Mesela olmazsa olmaz, kuşbaşılısı makbul plaj pidesi...
Lakin bu pideye daha çok çalışmaları gerekiyor, benden söylemesi.
Edition’ın bana hitap etmeyen yanı ise -her ne kadar görsel olarak çok güzel çıksa da- plaja sonradan taşınmış, doğal durmayan beyaz kum...
Son olarak, otelde fotoğraf çektirdiğim bu köşe ise çok ikonik.
Geçen yaz Demet Müftüoğlu Eşeli’nin İstanbul 74’ü vardı orada.
Bu yaz ise Haremlique.
Ama bu nefis kaktüs Eşeli’den miras.
Cumaya...
◊ Bodrum’da bu sezon açılacak
yeni plajlar, mekanlar...
◊ Ve diğer Bodrum dedikoduları...
Bodrum sezonu bu partiyle açtı
Hafta sonu çoğunluğu İngiltere ve Amerika’dan kopup gelmiş; moda editörü, model, gazeteci, ‘influencer’ ve tasarımcı misafirlerle beraber bir doğum günü partisine davetliydim.
Edition Otelleri’nin uluslararası marka başkanı ve aynı zamanda A Hotel Life sitesinin sahibi Ben Pundole’nin doğum günü partisi.
The Bodrum Edition’ın Perulu şef Diego Munoz imzalı restoranı Brava’daki yemekle başlayan parti, gece geç saatlerde restoranın yan tarafındaki Discetto’da
devam etti...
Pundole’nin partisine gelecek isimler bir hafta önceden merak uyandırmıştı.
Gelmesi muhtemel isimler arasında Simon Jacquemus, Cara Delevingne ve Jamie Dornan da yer alıyordu.
Onlar gelmedi ama Bob Geldoff’un model ve şarkıcı kızı Pixie Geldoff, House of Holland markasının kurucusu Henri Holland, Prens Harry’nin ‘ex’i model Cressida Bonas ve sunucu Nick Grimshaw; hafta sonu
yapılan partide göze çarpan isimler oldu.
EN ÇOK SORULAN
Otelin tamamında yabancı misafir olunca haliyle konuşulan şeyler de başka oldu.
Konuşma balonlarının içeriği yabancılar için yeniden yükselen değer olan Bodrum’du.
Mesela Tulum’daki meşhur Habitas Oteli’nin sahibi Eduardo Castillo’ya, “Aman’ın bir oteli var burada, ismi Amanruya” deyince şaşırdı. Orayı da gidip görmek istedi.
Bu arada Eduardo’nun müzisyenlik yönü de var.
Grubu Mardeleva’yla şahane bir performans sergiledi Edition’da...
YOGADA KRİZ
İlginç bir hadise daha:
İngiliz davetlilerin yoga dersine 40 dakika geç gelen Amerikalılara laf atmaları...
İngilizler, yoga seansını geç başlattıkları için Amerikalılara biraz gıcık olmuş.
Aralarındaki bu tatlı sert atışma biz -azınlıktaki- Türklerin kulağına kadar geldi günün sonunda...
SÜKAN KARDEŞLER
Peki hafta sonu Edition’daki bu havalı doğum günü partisinde hiç Türk yok muydu?
Sadece Ece Sükan ve kardeşi Arslan Sükan.
Gündüz vakitlerinde ise bir ara Çağla Şıkel annesiyle beraber plajda görünüp kayboldu.
Ian Schrager etkisi
Edition’ın bu kadar ilgi görmesinin ardındaki nedenlerden biri de ‘eski toprak’ bir ismin, efsanevi Studio 54’ün yaratıcısı Ian Schrager’ın bizzat oteli tasarlamış olması. Tasarımda göze çarpan şey ise sadelik, ahşap ve beyazlık... Unutmadan: Hafta sonunun doğum günü kahramanı Ben Pundole aynı zamanda Schrager’ın sağ kolu. 20 yıldır beraber çalışıyorlar.
Pide, taşıma kum ve ikonik köşe
Edition’ın alametifarikası Brava Restoran’ın yanına bir de ‘kardeş’ mekan eklemişler: Morena.
Öğlenleri yemek servisi veren Morena yine Diego Munoz yönetiminde.
Ama Türk işi dokunuşlar ağırlıkta.
Mesela olmazsa olmaz, kuşbaşılısı makbul plaj pidesi...
Lakin bu pideye daha çok çalışmaları gerekiyor, benden söylemesi.
Edition’ın bana hitap etmeyen yanı ise -her ne kadar görsel olarak çok güzel çıksa da- plaja sonradan taşınmış, doğal durmayan beyaz kum...
Son olarak, otelde fotoğraf çektirdiğim bu köşe ise çok ikonik.
Geçen yaz Demet Müftüoğlu Eşeli’nin İstanbul 74’ü vardı orada.
Bu yaz ise Haremlique.
Ama bu nefis kaktüs Eşeli’den miras.
Cumaya...
◊ Bodrum’da bu sezon açılacak
yeni plajlar, mekanlar...
◊ Ve diğer Bodrum dedikoduları...