Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Biz Böyleyiz filminin 1 numarası kim?
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Biz Böyleyiz filminin 1 numarası kim?

10 Ocak 2020

Ferzan Özpetek filmlerinin genel bir tadı vardır ya.

O tadın matematiği az çok şudur: Sırlar, büyük masalar, dostluklar, kavuşan/kavuşamayan aşklar, azıcık komedi azıcık hüzün... Çoğu İtalya’da, çoğunluğu İtalyan karakterlerden oluşan Özpetek filmlerinin yüzde yüz yerlisini izledim önceki gece:
“Biz Böyleyiz”.
Film kesinlikle Özpetekvari olmuş, peki ya başka?
Aklımda kalanlar şöyle:

FİLMİN 1 NUMARASI
◊ Boran Kuzum açık ara filmin 1 numarası!
Bilgisayar başından kalkmayan, her şeyi çat çat söyleyen, gıcık görünümlü Emrah’ı nefis oynamış.
En çok ona güldüm.
◊ Hümeyra elbette filmin ana kraliçesi. Her şey onun etrafında dönüyor. Ama keşke ona daha bilge diyaloglar yazılsaymış, arada öyle şeyler bekliyorsun onun karakterinden.

DOĞAL HALLER
◊ Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Özge Özpirinçci ve Şebnem Bozoklu gerçek hayatta kanka olmanın verdiği rahatlıkla oynuyorlar filmde. Beraber tatil yaparken film çekmişler gibi doğal bir halleri var. Engin ve Berrak’ın araba ve tuvalet sahnelerine dikkat!

O SIR OLMAMIŞ
◊ Özpetekvari filmin en olmayanı da o zoraki sır.
En baştan inanmıyorsun bir kere. İnansan da klişe buluyorsun.
Çünkü başka filmlerde o sır çok kullanıldı.

GEÇERKEN UĞRAMIŞ GİBİ
◊ Filmin en “geçerken uğradım”ı Özge Özpirinçci olmuş.
Aslında son derece ilginç bir karakteri oynuyor. Ama ona bir yan hikaye yazılmamış. Film boyunca sadece yoga yapıyor, toparlayıcı abla rolünü üstleniyor; o kadar...
◊ “Biz Böyleyiz” aynı zamanda yeni nesil Beyaz Türkler’in yaşam tarzlarını da ucundan özetliyor.
◊ Her şey bir yana güzel bir yaz filmi “Biz Böyleyiz”.
İnsanın bir an önce yazlık yerlere ışınlanası geliyor filmi izlerken...

Koca galada vestiyer neden olmaz?

“Biz Böyleyiz” filmi için Uniq Hall’de gala yaptılar.
Dışarısı yağmur fırtına kıyamet; öyle bir gecedeydi gala. İçerisi de tıklım tıkış. Ama salona girişte bir baktım ki, vestiyer çalışmıyor.
O gece kapalıymış.
Haliyle herkes paltosuyla, şemsiyesiyle oturdu koltuklara.
Berbat bir görüntüydü ve aynı zamanda yorucu.
Paltosuyla oturup terden kokan önümdeki seyirciyi hiç saymıyorum bile.
Neyse ki film aktı gitti de, unuttum kendisini...

Sürpriz bir şarkıcı daha

Kulüp ya da özel partilerde arada bir DJ’lik de yapan Tuba Ünsal single çıkarmaya hazırlanıyor. Deep house türündeki İngilizce şarkısını DJ’lik yaptığı yerlerde söylemek isteyen Ünsal, bana kalırsa bir süre sonra canlı performans olayına da girebilir.

Saçsız sakalsız Can Yaman’ı görünce...

◊ Saç sakal bir adamı bu kadar mı değiştirir dedim.
◊ Bu son haliyle Can Yaman’ı yolda görsem tanımam diye söylendim.
◊ Beni bırak, İspanya ve İtalya’daki hayranları da zor tanır, yanından geçer giderler diye acayip içlendim.
◊ Bu versiyonuyla Can Yaman, Matrix’teki Neo’nun gerçek dünyada yeniden doğduğu o haline benzemiş diye düşündüm...

Biz Böyleyiz filminin 1 numarası kim

Yine Mesih... Ama bu kez ipucu içeren yazı

◊ Messiah” polemik yaratmaya devam ediyor.
Dizi hakkında Newsweek’te okuduğum bir yorum özetle
diyor ki:
“Aslında Mesih zannedilen kişi antichrist yani Deccal. Esas Mesih ise Jibril’in kendisi. İkinci sezonda bu ortaya çıkacak.”
Bu işin bir kısmı.
Asıl büyük resim ise dizinin baş karakteri aracılığıyla tüm dinlerin inananlarına şu mesajın verilmesi: “Yeni bir devir başlıyor ve beraber yürümeye mecburuz.”
Öte yandan dizinin ikinci sezonunun olmayacağına dair söylentiler var.
Gelen tepkilerden dolayı.
İkinci sezon tarihine dair Netflix de bir açıklama yapmış değil.
Bana kalırsa “İkinci sezon olmayacak” söylentisi bir pazarlama taktiği.
Böylece daha çok polemik yaratılıyor.

 

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ekrem İmamoğlu’na dostane uyarılarAhmet HAKANEkrem İmamoğlu’na dostane uyarılar10.01.2020
Dul ve yetim aylıklarına yüzde 6.49 zamNoyan DoğanDul ve yetim aylıklarına yüzde 6.49 zam10.01.2020
Normal’e dönmekRauf TAMER Normal’e dönmek10.01.2020
Yeni bir hikaye yazalımDeniz SİPAHİYeni bir hikaye yazalım10.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.