Bir uçak hikayesi

Gününüz şenlensin diye bugün uçakta geçen bir hikayem var. Bizzat yaşanmış bir hikaye. Buyurunuz:
Kadın havalı bir şekilde uçağa giriyor. Elinde tuttuğu marka çantayı küt diye yere bırakıyor. Yanındaki koltukta oturan adama dönüp “Yukarı koyabilir misin?” diyor.
Sert ve kararlı.
Adam şaşkın ama bir şey söylemiyor. Çantayı alıp yukarı koyuyor.
Business’taki diğer yolcular bu garip gerginliği hemen fark ediyor ve haliyle herkesin ilgi odağı oluyor bu ikili.
“Tatilde kavga eden iki sevgili” oldukları konusunda herkes hemfikir oluyor.
Çünkü uçak havalanırken kadın, “Korkuyorum” deyip adamın elini tutuyor.
Hatta bir ara adamın yanağına bir öpücük konduruyor.
Onların yan tarafında oturan karı-koca kendi aralarında şu yorumu yapıyor:
“Kadın barışmak istiyor belli, ama adam hiç oralı değil”.
Sonunda bir saatlik Bodrum-İstanbul uçuşu bitiyor.
Herkes cep telefonlarını açıyor. Kadın da öyle.
Kadın adama dönüp şöyle diyor: “Numaranı verir misin, çaldırayım?”
Tüm business’takiler yolculuk boyunca pür dikkat gözlemledikleri ve iki kavgalı sevgili sandıkları çiftin aslında hiç tanışmadığını o an anlıyor.
Adam “Cep telefonu kullanmıyorum” diye bir bahane uydurup koşar adım kaçıyor. Kadın öylece kalakalıyor.
O gün business’ta olup olayı diğerleri gibi gözlemleyen arkadaşımın dediği gibi:
“Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.”
Afili bir liste
Yerli dizilerin en önemli güçlerinden biri de müzikleri.
Hatta bazen öyle bir şey oluyor ki hiç bilmediğimiz şarkı ya da şarkıcılar dizilerde çalınınca patlıyor, daha çok dinlenmeye başlanıyor.
Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk ise tam aksi bir şey yaptı.
Diziyle aynı adı taşıyan orijinal şarkısıyla beraber ortaya çıktı.
Aslı Demirer’in seslendirdiği “Afili Aşk” tam da yaza uygun bir hit olmuş.
Ben de bu şarkıdan yola çıkarak on şarkılık bir “Afili Şarkılar” listesi yaptım.
Bugünden itibaren Spotify’da bulabilirsiniz.
Listede Mabel Matiz, Simge, Teoman, Gaye Su Akyol, Feride Hilal Akın ve Ajda Pekkan gibi isimlerin sürpriz şarkıları var.
Israrla dinleyiniz lütfen...
İki adet fırlamalık
◊ Ebru Polat’ın “Sevgilim ekonomi sınıfından uçak bileti alırsa ondan ayrılırım. Ama uçakta sadece ekonomi bölümü varsa uçarım” sözlerini eğlenceli buldum.
Evet, kendini ezik bir pozisyona sokmuş ama en azından dürüst davranmış.
Tek düşündüğüm, malum sevgilinin en çok hangi yöne bilet aldığı.
Los Angeles filansa o sevgili bayağı batar çünkü.
Az önce ay sonu business biletlerine baktım da, gidiş dönüş toplam 30 bin lira ediyordu!
◊ Gonca Vuslateri’nin hafta içi bir ödül töreninde kafasına taktığı fesi sevdim. Kendisine sordum, bu fırlamalık moda tasarımcısı Aslı Filinta’ya aitmiş.
Sıfır atık seviyesini
hedefleyen festival
Temmuzda ilginç bir festival bizi bekliyor, Festtogether.
İlginç oluşu şundan dolayı:
Küçükçiftlik Parkı’nda yapılacak bu festival sıfır atık seviyesini yakalamak istiyor.
Çünkü dünyadaki festivaller her yıl toplam 20 bin ton atık üretiyormuş.
Festtogether’cılar da yapacakları organizasyonla bu konuyu ön plana çıkarmak istemiş. Sıfır atık seviyesini gerçekten yakalayabilecekler mi merak ediyorum.
Bu arada 14 Temmuz’daki festivalin yıldızı, sosyal sorumluluk deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Bob Geldof.
Bir uçak hikayesi
Gününüz şenlensin diye bugün uçakta geçen bir hikayem var. Bizzat yaşanmış bir hikaye. Buyurunuz:
Kadın havalı bir şekilde uçağa giriyor. Elinde tuttuğu marka çantayı küt diye yere bırakıyor. Yanındaki koltukta oturan adama dönüp “Yukarı koyabilir misin?” diyor.
Sert ve kararlı.
Adam şaşkın ama bir şey söylemiyor. Çantayı alıp yukarı koyuyor.
Business’taki diğer yolcular bu garip gerginliği hemen fark ediyor ve haliyle herkesin ilgi odağı oluyor bu ikili.
“Tatilde kavga eden iki sevgili” oldukları konusunda herkes hemfikir oluyor.
Çünkü uçak havalanırken kadın, “Korkuyorum” deyip adamın elini tutuyor.
Hatta bir ara adamın yanağına bir öpücük konduruyor.
Onların yan tarafında oturan karı-koca kendi aralarında şu yorumu yapıyor:
“Kadın barışmak istiyor belli, ama adam hiç oralı değil”.
Sonunda bir saatlik Bodrum-İstanbul uçuşu bitiyor.
Herkes cep telefonlarını açıyor. Kadın da öyle.
Kadın adama dönüp şöyle diyor: “Numaranı verir misin, çaldırayım?”
Tüm business’takiler yolculuk boyunca pür dikkat gözlemledikleri ve iki kavgalı sevgili sandıkları çiftin aslında hiç tanışmadığını o an anlıyor.
Adam “Cep telefonu kullanmıyorum” diye bir bahane uydurup koşar adım kaçıyor. Kadın öylece kalakalıyor.
O gün business’ta olup olayı diğerleri gibi gözlemleyen arkadaşımın dediği gibi:
“Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil.”
Afili bir liste
Yerli dizilerin en önemli güçlerinden biri de müzikleri.
Hatta bazen öyle bir şey oluyor ki hiç bilmediğimiz şarkı ya da şarkıcılar dizilerde çalınınca patlıyor, daha çok dinlenmeye başlanıyor.
Kanal D’nin yeni dizisi Afili Aşk ise tam aksi bir şey yaptı.
Diziyle aynı adı taşıyan orijinal şarkısıyla beraber ortaya çıktı.
Aslı Demirer’in seslendirdiği “Afili Aşk” tam da yaza uygun bir hit olmuş.
Ben de bu şarkıdan yola çıkarak on şarkılık bir “Afili Şarkılar” listesi yaptım.
Bugünden itibaren Spotify’da bulabilirsiniz.
Listede Mabel Matiz, Simge, Teoman, Gaye Su Akyol, Feride Hilal Akın ve Ajda Pekkan gibi isimlerin sürpriz şarkıları var.
Israrla dinleyiniz lütfen...
İki adet fırlamalık
◊ Ebru Polat’ın “Sevgilim ekonomi sınıfından uçak bileti alırsa ondan ayrılırım. Ama uçakta sadece ekonomi bölümü varsa uçarım” sözlerini eğlenceli buldum.
Evet, kendini ezik bir pozisyona sokmuş ama en azından dürüst davranmış.
Tek düşündüğüm, malum sevgilinin en çok hangi yöne bilet aldığı.
Los Angeles filansa o sevgili bayağı batar çünkü.
Az önce ay sonu business biletlerine baktım da, gidiş dönüş toplam 30 bin lira ediyordu!
◊ Gonca Vuslateri’nin hafta içi bir ödül töreninde kafasına taktığı fesi sevdim. Kendisine sordum, bu fırlamalık moda tasarımcısı Aslı Filinta’ya aitmiş.
Sıfır atık seviyesini
hedefleyen festival
Temmuzda ilginç bir festival bizi bekliyor, Festtogether.
İlginç oluşu şundan dolayı:
Küçükçiftlik Parkı’nda yapılacak bu festival sıfır atık seviyesini yakalamak istiyor.
Çünkü dünyadaki festivaller her yıl toplam 20 bin ton atık üretiyormuş.
Festtogether’cılar da yapacakları organizasyonla bu konuyu ön plana çıkarmak istemiş. Sıfır atık seviyesini gerçekten yakalayabilecekler mi merak ediyorum.
Bu arada 14 Temmuz’daki festivalin yıldızı, sosyal sorumluluk deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Bob Geldof.