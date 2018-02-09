

Dijital platform dizilerinde oynayan ünlü oyuncular sessiz kalıyor.

Bir tek Hadise tepki gösteriyor, “Artık YouTube ve benzeri sitelerdeki içerikleri de RTÜK inceleyecekmiş. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yasaklar, sansürler, engeller!” diyerek...

Hadise son klibini erotik bulduğu için RTÜK’e hâlâ kızgın, tamam.

Ama yine de susup oturabilir, kendini tutmayı tercih edebilirdi.

Hadise’yi seversiniz ya da sevmezsiniz, o ayrı.

Ama kendini tutmayışı, tepkisini samimi bir şekilde ortaya koyuşu tebriklik. İnternette kendilerine yeni, özgür ve daha kaliteli bir ortam bulan oyuncuların ve yapımcıların sessiz kalışı ise düşündürücü.

MELODİK NOT: Başlık, Nazan Öncel’in pek eski ve güzel bir şarkısından.

Devamı da şöyle, hep beraber mırıldanalım: Bir hadise var kimse bilmiyor, olmuyor bende deprem olmuyor...

İdo stili dans

İdo Tatlıses’in “Sen” adlı şarkısına Almanya sokaklarında çektiği klip gayet hoş, gayet stil aslında.

Ama bir noktadan sonra İdo’nun dansı gözünüze takılıyor.

Çünkü beyler/ağalar, İdo durmadan montunu çekiştire çekiştire dans ediyor!

“Nasıl yapıyor” diye üşenmedim, iki-üç kere play/pause yapa yapa seyrettim.

Hatta montumu çekiştirmek suretiyle bu dansı taklit edeyim dedim, ama ı-ıh olmuyor. İdo’nun dans stili kimselerde yok arkadaşlar...

“Black Mirror”un yerli versiyonu gibi

Robot Sanbot, Bakan’ın konuşmasını anlamadığı için durmadan “Neden bahsediyorsun?” der. Bakan’ın konuşmasını böler.

Ertesi gün Robot’a gerekli ayar yapılır. “Fantastik bir robot” olduğunu söyleyen Robot Sanbot yaptığı şey için özür diler.

Tüm bu olanlar meşhur dizi Black Mirror’ın yerli versiyonu değil de nedir...

Adriana ve Metin

Adriana çok baklava yemiş de göbek mi yapmış yoksa hamile miymiş?

Peki Metin, Adriana’nın rüzgarda uçuşan eteğine neden müdahale etmiş?

Tuhaf sorulara tuhaf yanıtlar veriyorum:

- Tatlım o biraz mantı göbeği gibi. Baklava göbeği öyle olmaz. Sabahın köründe Etiler Sarıhan’da mantı ve lahmacun yedirmişler bu kıza, ondandır o göbek.

- Metin, Adriana’lı her pozunda konuşulacak bir şey yapıyor illa ki. Daha önce öpüşme biçimi olay olmuştu. Şimdi de eteği piste zorunlu iniş yaptırdığı hareketi dile düştü.

Kadın kadına eğlenmek moda, çünkü...

Yakında mekanlarda kadınlar matinesi düzenlenir demiştim ya.

Olay kendiliğinden buna dönüştü bile.

Salı gecesi uğradığım People’da iki uzun masa boydan boya kadınlardan oluşuyordu. Ayrıca diğer masalarda da yüzde 70 kadınların ağırlığı vardı.

O gece sahne alan Deniz Seki’ye has bir durum muydu bilmiyorum, ama yıllardır gece hayatında olan bir kadın işletmeci bu durumu şöyle açıkladı bana:

“Kadınlar sevgilileri ya da eşleriyle birlikte eğlenemediğini fark etti.

Bu yüzden onlarsız kız kıza eğlenmek ve ciddi anlamda kurtlarını dökmek istiyorlar.”

Hangi konumda kimi gördüm

◊ La Boucherie’de Ajda Pekkan’ı... Samsun Demir’le beraber Ayta Sözeri’yi dinmeye gelmişlerdi. Her zamanki gibi şahane görünüyordu Ajda.

◊ Soho House’da yapılan The North Face gecesinde Elif Dürüst’ü...