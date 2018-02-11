 Bir gece dışarıya çıkıp eğlenmem lazım, çünkü...

Günlerdir sizden gelen “Bir gece dışarıya çıkıp gezip tozmam, eğlenmem lazım. Çünkü...” diye başlayan cümleler okuyorum. Hepsi de birbirinden yaratıcı, samimi, umut verici ve şahane! Doğrusu bu kadar cümle, bu kadar talep beklemiyordum.

Nasıl seçeceğim bilmiyorum, ayıkla şimdi kinoanın taşını iyi mi :)

Bugün o cümlelerden bazılarını derledim. Siz de bir bakın. İlerleyen günlerde benimle gece turuna çıkacak iki kişiyi açıklayacağım. Ama anladım ki bu turları devamlı yapacağız. Unutmadan, sizinle çıktığım gece turunu hurriyet.com.tr’de yayınlayacağım. Şahane bir hatıramız olsun,

di mi ama?

PSİKOLOĞA PARA VERMEK SIKICI!

◊ Çünkü ben değerliyim! (Neşe)

◊ Çünkü psikoloğa para vermek sıkıcı. (Ezgi)

◊ Çünkü soru işaretleriyle dolu bir dönemdeyim. Bir de üstüne ünlemler eklendi. Eğlenerek yeni bir paragraf açmanın zamanı geldi. (Öykü)

◊ Çünkü çokbilmiş patronuma ve müdürüme katlanamıyorum, deşarj olmaya ihtiyacım var. (Hamdi)

◊ Çünkü bir zamanların “party animal”ıyken şimdilerde Afrika’da koca bir ormanın ortasında altın madeninde yaşıyorum ve içimdeki enerjiyi bastıramıyorum.

(Cansın)

◊ Çünkü ben de kısa metraj kent hikayelerinin gecesini “uyduruktan da olsa” senin ev sahipliğinde görmek istiyorum. (Haldun)

◊ Çünkü o kadar gerginim ki, rahatlayıp libidomu yükseltmem ve evliliğimi kurtarmam lazım. (Kemal)





SEVGİLİMDEN HIRSIMI ALMAK İÇİN!

◊ Çünkü beynimi yoran sorunlardan yoruldum. Beynimi teneffüse çıkarmam lazım. (Uğur)

◊ Çünkü Onurcum 42 yaşında işe alındım, inanabiliyor musun? Yaşasın, ıslatalım! (Pelin)

◊ Çünkü son 8 ayda 3 kez ameliyat oldum. Günlerce yatağa bağlı yattım. Yoğun bakımda saatleri sayarken yaşamanın değerini anladım. Sırf ayakta gezmek bile hayatın lütfuymuş dedim. Şu hastalığı yenersem, iyileşirsem gezip tozacağım dedim. (Nafiye)

◊ Çünkü seninle gece dışarı çıkıp eğlenmeyi en çok ben hak ediyorum! Yıllardır en sıkı okuyucularından biri benim. Gezdiğin rotaları kendi gezi rotalarına rehber edinen benim. Sesini beğenmesem bile şarkılarını önyargısız ve merak içinde bekleyip heyecanla dinleyen de benim. (Funda)

◊ Çünkü bu bana iyi gelen tek öğrenilmiş çaresizliğim! Çünkü dünya vatandaşı olmanın, öyle hissetmenin en zahmetsiz ve eğlenceli yolu. (Murat)

◊ Çünkü sevgilimden hırsımı almak için en favori aktivitem kıskançlıktan onu delirtmek. (Nalan)

ELEKTRONLARIM BİLE DAHA ÇOK EĞLENİYOR

◊ Çünkü Netflix baydı ve kulübe gitmek için daha iyi bir alternatif düşünemiyorum (Can)

◊ Çünkü her ne kadar iddialı cümleleri sevmese de o, bir gecede Onur Baştürk’ten öğrenilecek çok şey var. (Müge)

◊ Çünkü kafamdaki karmaşayı ancak İstanbul gecelerinin karmaşası bastırabilir. (Ece)

◊ Çünkü ben dünyaya sadece elektrik, gaz, su faturası ödemeye gelmedim. (Nazlı)

◊ Çünkü oğlumun lego, kamyon ve bilumum diğer oyuncaklarını toplamaktan rüyalarımda bile oyuncak görüyorum. (Gökçe)

◊ Çünkü hücrelerimin en küçük yapı taşı atomlardaki proton ve elektronlarım bile benden daha fazla eğleniyor. (Ezel)

DAYIMLAR BENDE, GÜLDÜR GÜLDÜR İZLİYORLAR

◊ Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum. (Asuman)

◊ Çünkü insanlar eğlenirken gerçekten samimi mi onu merak ediyorum. Yoksa eğlenirken bile bir maskeleri mi var? (Sinem)

◊ Çünkü dayımlar bende ve Güldür Güldür izliyorlar. (Berk)

◊ Çünkü 35 olduğumu reddedip 25’lik gibi bar bar gezmek istiyorum. (Pelin)

◊ Çünkü eşim gece dışarı çıkmadığından bugüne dek hep kadın kadına takıldık. Bundan sıkıldım. Bir kere de yanımda bir yakışıklıyla çıkmak istiyorum. Oğlum da çıkmıyor maalesef. Yoksa o daha yakışıklı sizden. (Gonca)

ÇÜNKÜ ANKARA’DAYIM!

◊ Çünkü ben eğlenmeyi bilmiyorum. Eğleniyormuş gibi yapıyorum. Eğlenmeyi öğrenmem lazım. (Dila)

◊ Çünkü 2018’de gizli muhafazakarlıklarımdan kurtulmaya niyet ettim. Bu yolda bir adım atmış olurum. (Ayşegül)

◊ Çünkü Ankara’dayım. (Sezgin)

Hangi konumda kimi gördüm

◊ Cecconi’s’te Umut Evirgen ve Tuba Büyüküstün çiftini...

İkisi de bezelye çorbası içiyordu.

◊ La Boucherie’de Çağatay Ulusoy’u... Mekana eşofmanla gelmişti, über cool ve rahattı.

◊ Taksim’den Nişantaşı’na doğru Harbiye üzerinden yürürken Özge Ulusoy’u... Ünlülerin şehir içinde yürüdüğünü pek görmeyiz ya, o yüzden önce şaşırdım.

Ama o trafikte en pratik olanı yapıyordu Özge.

Bay ve Bayan Grey’in sonu... Demet Akalın şarkısı gibi

Meşhur “elli ton”lu serinin son filmi Özgürlüğün Elli Tonu’nu izledim ve buyurun kafamda oluşan deli sorulara:

◊ Demet Akalın yıllar önce malum gerçeği şarkısında görmüş, tutturmuş işte:

Evli, mutlu ve çocuklu!

Bay ve Bayan Grey’in şu sado mazo hayatlarında vardığı tek sonuç da bu oluyor işte, başka bir şey değil.

“Ama ipucu veriyorsun birader” demeyin, zaten başka bir şey bekliyor muydunuz ki?

◊ Grey çifti her fırsatta o kadar çok, ama o kadar çok sevişiyor ki, filmi izlerken “Ne kadar sıkıcı bir seks hayatım var, salağım ben” oluyorsun.

◊ Grey çiftinin bu kadar coşarak sevişmesinin bir nedeni de aşırı zenginlik olabilir mi? İnsan o sonsuz olanaklar içinde daha çok sevişme dürtüsüyle yanıp tutuşuyor olabilir mi? Yani zenginlik ve çok seks yapmak arasında doğru orantılı bir artış mı oluyor muhteremler?

◊ Serinin son filmi her zaman olduğu gibi Christian Grey’i oynayan Jamie Dornan’ın vücut şovu aynı zamanda. Adamın belden yukarısını neredeyse her karede çıplak görüyorsun. Bayan Grey’in çıplaklığı bile o kadar ön planda değil.

Karnavala doğru bir-ki...

Siz bu yazıyı okurken ben Rio Karnavalı’nda samba yapıyor olacağım. Evet gıcığım biliyorum. Ve hayır, samba filan bilmiyorum. Ama baka baka öğrenirim herhalde. Şimdi Dünya Avucunuzda ekibiyle uçağa binme zamanı...

Maceralarımız haftaya burada, ardından CNN Türk ekranlarında olacak, bekleyin. Rio tavsiyeniz varsa da yazmayı unutmayın...

Pazarlık tavsiye

Moda’daki Aida adlı İtalyan lokantası... Küçük, kendi halinde.

Ama yemekleri iddialı. “Tıpkı İtalya’daki gibi” derler ya, aynen öyle.

Tarkan’a minik bir öneri

Tarkan’ın baba olma sevincini paylaştığı videosu çok samimi, çok heyecanlı, çok “gözlerinin içi gülen”di, ama...Keşke Tarkan sosyal medyadan paylaştığı videolarında şu aşırı yakın yüz çekimlerinden vazgeçse. Yüzü olduğundan daha geniş çıkıyor.