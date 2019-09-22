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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Beni, beni, Bihter’ini

22 Eylül 2019

Aşk-ı Memnu yıllar içinde tekrar tekrar yayınlandı. Her seferinde de çılgın gibi izlendi. Son seferi de aynı şekilde: Reytinglerce... Dokuz yıl aradan sonra yayınlanan ultra acılı finaline ilgi yine doz aşımıydı. Peki ama bu bitmeyen Aşk-ı Memnu bağımlılığının sebebi nedir?

◊ Yasak aşkın dayanılmaz çekiciliği yüzünden...
◊ O soğuk, acımasız, hırslı, aşırı mantıklı Firdevs karakterinin şahaneliği
yüzünden...
◊ Final bölümünde sesi titreyerek
“Beni, beni, Bihter’ini...” diyen Beren Saat’i ve karşısında manasız bir çaresizlikle durup ağlayan, oyunculuğu o zamanlar pek fena olan Kıvanç Tatlıtuğ’u izlemenin sonsuz zevki yüzünden...
◊ Behlül’ün bir türlü cesaret edemeyip Bihter’i seçemeyişine seyircinin her seferinde kızmayı sevmesi yüzünden...
◊ Bihter’in yaşadığı aşkın bedelini paşa paşa ödeyişine ve “Alırım başımı efeler gibi hey!” dercesine öteki dünyaya doğru gidişine üzülmenin üstüne çıkabilecek bir Türk dizisi henüz yapılamadığından...
◊ “Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk” söylemini her daim içimizde bir yerlerde tuttuğumuzdan...

Butik yeme içme noktaları moda oldu

Menüsünde tavuğundan levreğine, makarnasından pizzasına kadar her şeyi bulunduran ortaya karışık menülere sahip mekanlardan giderek uzaklaşıyoruz. Sadece tek bir ürüne odaklanmış butik işletmeler İstanbul’da yükselişte...

Beni, beni, Bihter’ini

◊ SUPPLA BROTH CO.
Kalamış’taki Suppla, Türkiye’nin ilk kemik suyu barı.
Tüm konsepti bunun üzerine kurmuşlar.
Kemik suyunun şifasına inanan mekan sahipleri, antibiyotik kullanılmayan hayvanların kemiklerini kullanıyor.
Kemik suyunun içimini kolaylaştırmak için menüye ilginç tarifler de koymuşlar.
Deneyin derim...

◊ AVOKADO BAR
Kabul edelim, bir dönem nasıl kinoa modaysa uzun bir süredir de avokado moda.
Gerçi fiyatının artmasıyla birlikte çoğu mekan avokadoyu terk etti.
Ama işte her şeye rağmen sadece avokado üzerine bir mekanımız bile var.
Nişantaşı Topağacı’ndaki Avokado Bar, tıpkı New York Brooklyn’deki Avocaderia’nın bir benzeri gibi.

◊ POKEMATE
Poké bir Hawaii yemeğinin adı.
Hızlı bir şekilde marine edilmiş çiğ balıklı bir yemek poke.
Aslında Hawaiili balıkçıların, bizim tabirle, yolluk yapmak için hazırladıkları bir şey. Atıştırmalık yani...
Ama işte poke artık sadece Hawaiili balıkçının değil, tüm dünya gastronomisinin en popüler trend hadisesi şu sıra.
Topağacı’ndaki Pokemate de İstanbul’da bu eksiği görüp sadece poke üzerine kurulan bir mekan.

Yeniköy’deki Fonduralı

İlyas Güngör ve Volkan Ercan...
En son La Boom ve Chicki’de çalışan bu iki deneyimli isim sonunda kendi mekanlarını açtı. Fonduralı adını verdikleri mekanları yükselen semt Yeniköy’de. Hafta içi henüz hazırlıklarını çok yeni tamamlamış mekana uğradım.
Doğrusu böyle iddialı yemekler beklemiyordum.
Levrek ve karidesli kabak çiçeği kızartması, nohut unundan yapılan humus ve rakılı levrek favorilerim.
Mekan esas açılışını bu hafta yapıyor.
Yeni mekan peşinde koşanlara duyurmuş olayım.

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