Belki şehre bir festival bir de moda haftası gelir

◊ FESTİVALDEN SEÇMELER



Biletlerinizi ayırmaya başlayın. 6 Nisan’da İstanbul Film Festivali başlıyor.

Yine çok iyi çok tuhaf çok kafa açıcı filmler var.

Mesela:

Wes Anderson’ın Berlin Film Festivali açılışında gösterilen Köpek Adası, Steven Soderbergh’in tamamını iPhone ile çektiği Saplantı, Joaquin Phoenix’i özleyenler için You Were Never Really Here, tatlı Fransız esintisi Çılgın Yıllarımız, Türk sineması nostaljisi yapmak isteyene Ayhan Işık ve Ajda Pekkan’lı Siyah Otomobil, tamamı Bodrum’da geçen ve Sundance’te gösterildiğinde sert sahneleri çok konuşulan Tatil, erkeklerin erotik fotoğraflarını çekmeye bayılan Tunuslu bir kadının çıkmazlarını anlatan Erkeklere Bakmak, Micheal Pearce’in ilk film olarak hayli övgü almış gerilimi Canavar...







◊ MODA HAFTASINDA KİMLER KONUŞULUR



Salı günü Zorlu PSM’de başlayacak Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası’nda hangi moda tasarımcılarının defileleri dikkat çeker ve dile düşer?

Bana kalırsa şu isimler:

- Sertab Erener performansıyla defilesine başlayacak olan Belma Özdemir.

- Oto Sanayi’de gerçekleştireceği şovu merakla beklenen Aslı Filinta.

- Tarsus Havası başlıklı koleksiyonuyla Niyazi Erdoğan.

- Epeydir defile yapmayan Nihan Buruk.

- Şov odaklı defileleri hep ilgi çeken Deniz ve Begüm Berdan.

- Çocukluğundaki ihtişamlı gazino günleri ve Zeki Müren’den yola çıkarak bir koleksiyon hazırlayan Ece Kavran.

- Ve tabii defilesinin after partisini Lucca’da yapacak olan Zeynep Tosun.

Saçlarında tırnağım kaldı sevgilim!

Dünkü yazıda bahsetmiştim.

Yaşayan Türk ünlüleri arasındaki en orijinal arızalarımız Yıldız Tilbe ve Nejat İşler, Tilbe’nin “Kış Gülleri” klibinde bir araya gelmiş diye.

Söz konusu klip tam da bu yazıyı yazarken zınk diye yayınlanınca yeniden bahsetmek farz oldu.

Çünkü klipte ikili hem hiçbir şey yapmıyor hem de kendilerince çok şey yapıyorlar!

Göze çarpan misal:

Birbirlerine uzun uzun bakan abuk Türk dizisi karakterlerine inat, Yıldız Tilbe klip boyunca İşler’in tel tel saçlarını okşaya okşaya bir hal oluyor.

İşler de ona bakıyor, arada gülüyor, arada içleniyor, arada “Ne yapıyorum ben burada” bakışı atıyor.

İkisi de en doğal halleriyle yani.

Bu arada Tilbe, Twitter hesabından pek güzel bir şekilde itiraf etti.

Çekim sırasında bu saç okşamalarını yaparken takma tırnağı İşler’in saçlarının arasında kalmış.

Bu coşkun dobralık karşısında şöyle karmaşık duygularla ve sorularla kalakalıyorsun:

İşler’in saçında kalan takma tırnak yerleşmiş ve orada kendine yeni bir hayat kurmuş olabilir mi?

Bu bienalin desteğinize ihtiyacı var

İlk kez 2010’da yapıldı Uluslararası Mardin Bienali.

Ve şimdi bu bahar, 4 Mayıs’ta, dördüncü kez yapılacak. Şaka değil, 40’a yakın sanatçı katılıyor. Kentin tarihi mekanları bienal için kullanılıyor.

Dahası, Mardin Bienali, Uluslararası Bienal Derneği’nin üyesi olmaya hak kazandı bile.

İstanbul’da bienal gezmek görmek kolay. Ama Mardin için bu etkinlik sıra dışı ve önemli bir olay.

Öte yandan bienal düzenlemek de kolay iş değil.

O yüzden bienal ekibinin şu sıra sanatla ilgilenen herkese Fongogo üzerinde açtıkları sayfa üzerinden önemli bir çağrısı var. Çorbada benim de tuzum olsun diyenlerin maddi katkısını bekliyorlar.

Bir göz atın ve “Ne olacak halimiz” demektense iyi şeyleri destekleyin derim...