Bebekliler bunu konuşuyor

Önce Katarlılar alıyor denildi, daha sonra iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın 20 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı.
Bebek’in simgelerinden biri olan Bebek Otel’den bahsediyorum.
Yıldırım’ın oteli almasından sonraki süreç çok hızlı gelişti.
Mahmut Anlar ve ekibi hızla işe koyuldu.
Kısa sürede Bebek Otel yenilendi ve geçen hafta da kapılarını yeniden misafirlerine açtı.
Ancak Bebek Otel’in denize bakan tarafındaki teras barın yıllardır müdavimi olanlar kapıda ilginç bir engelle karşılaştı: Dresscode.
Kapıda duran görevli “Kıyafetiniz uygun değil” diyerek bazı müşterileri geri çevirince herkes burayı konuşmaya başladı.
En popüler misal: Selma Türkeş kıyafeti uygun bulunmayınca kapıda bir hayli gerginlik yaşanmış. Hatta Türkeş içeri girmekten vazgeçmiş.
Peki Bebek Otel’in dile düşen “dresscode”u tam olarak nedir?
Yani Bebek Otel’e girmek için nasıl giyinmek gerekiyor?
Giden kadın arkadaşlarım şunu söylüyor: “Elbiseli olman şart, şık olman lazım”.
Bebek Otel’in yeni bir tarz yaratmasını anlayabiliyorum ama bizim buralarda “şıklık” denen şey hep “abartıyla” eşdeğer.
İnsan bir jean pantolonla da pekala şık olabilir.
Onu neyle tamamladığına bağlı.
Dolayısıyla yeni Bebek Otel’in “şıklık”tan ne anladığını merak ediyorum.
En kısa zamanda gidip göreceğim.
Erkeklere dair nasıl bir giyim kriterleri var merak ediyorum.
İçeri alınırsam tabii...
Ajda’nın Magnum pozuna dair sayıklamalar
◊ Dondurma ve makyaj. Arada nasıl bir bağlantı var?
◊ Mert Alaş bu fotoğrafı herhangi bir akıllı telefonla çekmiş olabilir mi?
◊ Nihat Odabaşı bile bu aşırı fotoşopa isyan etmiştir...
◊ Lakin Ajda her zaman Ajda, bir tek ona laf yok.
Biz birbirimizi tehdit etmeyiz
Bennu Gerede’yle yaptığım röportajda en çok hoşuma giden şey onun oğullarıyla kurduğu farklı ve gerçekçi ilişki oldu.
Tipik anne-oğul kalıbından ve rollerinden uzaklar.
Birbirlerine her şeyi söylüyorlar.
Röportaj sırasında da gördüm.
Laf olsun diye değil, hepsi birbiriyle arkadaş gibi...
Nitekim, “Oğullarından biri kitabını yayınlamana karşı çıksaydı?” diye sorduğumda Bennu’nun şu yanıtı her şeyi özetler nitelikte:
“Öyle bir şey asla söylemezler. Çünkü bu tehdide giriyor ve biz birbirimizi asla tehdit etmeyiz...
Çünkü hepimiz sanatçıyız. Sanatıma hakaret etmiş olurlardı”.
Yarın: Bodrum Bodrum
◊ Bodrum’un en
yeni plajı Root’ta bir Tulum havası
◊ Bodrum’a gelen yeni İstanbullu: Aman da Bravo.
◊ Kai Beach’in bol canlı müzikli atağı
◊ Amanrüya’nın midyeli pidesi
◊ Kavanoz’daki alternatif akşamlar
◊ Hepsi yarına...
Bebekliler bunu konuşuyor
Önce Katarlılar alıyor denildi, daha sonra iş insanı Muzaffer Yıldırım’ın 20 yıllığına kiraladığı ortaya çıktı.
Bebek’in simgelerinden biri olan Bebek Otel’den bahsediyorum.
Yıldırım’ın oteli almasından sonraki süreç çok hızlı gelişti.
Mahmut Anlar ve ekibi hızla işe koyuldu.
Kısa sürede Bebek Otel yenilendi ve geçen hafta da kapılarını yeniden misafirlerine açtı.
Ancak Bebek Otel’in denize bakan tarafındaki teras barın yıllardır müdavimi olanlar kapıda ilginç bir engelle karşılaştı: Dresscode.
Kapıda duran görevli “Kıyafetiniz uygun değil” diyerek bazı müşterileri geri çevirince herkes burayı konuşmaya başladı.
En popüler misal: Selma Türkeş kıyafeti uygun bulunmayınca kapıda bir hayli gerginlik yaşanmış. Hatta Türkeş içeri girmekten vazgeçmiş.
Peki Bebek Otel’in dile düşen “dresscode”u tam olarak nedir?
Yani Bebek Otel’e girmek için nasıl giyinmek gerekiyor?
Giden kadın arkadaşlarım şunu söylüyor: “Elbiseli olman şart, şık olman lazım”.
Bebek Otel’in yeni bir tarz yaratmasını anlayabiliyorum ama bizim buralarda “şıklık” denen şey hep “abartıyla” eşdeğer.
İnsan bir jean pantolonla da pekala şık olabilir.
Onu neyle tamamladığına bağlı.
Dolayısıyla yeni Bebek Otel’in “şıklık”tan ne anladığını merak ediyorum.
En kısa zamanda gidip göreceğim.
Erkeklere dair nasıl bir giyim kriterleri var merak ediyorum.
İçeri alınırsam tabii...
Ajda’nın Magnum pozuna dair sayıklamalar
◊ Dondurma ve makyaj. Arada nasıl bir bağlantı var?
◊ Mert Alaş bu fotoğrafı herhangi bir akıllı telefonla çekmiş olabilir mi?
◊ Nihat Odabaşı bile bu aşırı fotoşopa isyan etmiştir...
◊ Lakin Ajda her zaman Ajda, bir tek ona laf yok.
Biz birbirimizi tehdit etmeyiz
Bennu Gerede’yle yaptığım röportajda en çok hoşuma giden şey onun oğullarıyla kurduğu farklı ve gerçekçi ilişki oldu.
Tipik anne-oğul kalıbından ve rollerinden uzaklar.
Birbirlerine her şeyi söylüyorlar.
Röportaj sırasında da gördüm.
Laf olsun diye değil, hepsi birbiriyle arkadaş gibi...
Nitekim, “Oğullarından biri kitabını yayınlamana karşı çıksaydı?” diye sorduğumda Bennu’nun şu yanıtı her şeyi özetler nitelikte:
“Öyle bir şey asla söylemezler. Çünkü bu tehdide giriyor ve biz birbirimizi asla tehdit etmeyiz...
Çünkü hepimiz sanatçıyız. Sanatıma hakaret etmiş olurlardı”.
Yarın: Bodrum Bodrum
◊ Bodrum’un en
yeni plajı Root’ta bir Tulum havası
◊ Bodrum’a gelen yeni İstanbullu: Aman da Bravo.
◊ Kai Beach’in bol canlı müzikli atağı
◊ Amanrüya’nın midyeli pidesi
◊ Kavanoz’daki alternatif akşamlar
◊ Hepsi yarına...