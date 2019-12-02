Bebek Otel’e yakışmadı

Bebek Otel’in yenilenip tekrar açıldıktan sonraki ilk “içeri alınmama” hadisesi haziran ayında yaşanmıştı.
Hatta o zaman yaşananları yazmıştım:
Otelin denize bakan tarafındaki teras barın yıllardır müdavimi olanlar kapıda “dresscode” engeliyle karşılaşınca şoke oluyordu.
Kapıda duran görevli “Kıyafetiniz uygun değil” diyerek bazı müşterileri geri çeviriyordu.
Hatta Selma Türkeş kıyafeti uygun bulunmayınca kapıda gerginlik yaşanmış, Türkeş içeri girmekten vazgeçmişti.
Bir süre sonra bu dresscode olayı yumuşadı, hatta unutuldu.
Ama dün Hürriyet Spor’da yer alan bir haber sonrası Bebek Otel yeniden “içeri alınmama” meselesiyle yan yana buldu kendini.
Bu kez içeri alınmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman.
Ataman’ın içeri alınmamasının nedeni ise kıyafeti değil.
Keşke kıyafeti olsaydı!
Ataman oteli eleştiren bir tweet attığı için kapıdan alınmamış.
Böyle bir şey olabilir mi?
Müşterilerin sosyal medya geçmişini didikleyerek “Hakkımızda kötü bir şey yazmış mı?” demeye hakkı olabilir mi mekanların?
Elbette olamaz.
Ama şu da var:
Mekanların müşteriyi içeri almama hakkı olur.
Kimisi kıyafete bakar kimisi o müşterinin daha önce mekanda olay çıkarıp çıkarmadığına...
Ama mekanı eleştirdi diye içeri almamak olmaz.
Bu durum hiç yakışmadı Bebek Otel’e.
O iki röportajdan sonra anladığım
◊ CAN YAMAN HAKLI MI?
Can Yaman, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda sosyal medya hesabını aktif kullanmanın öneminden bahsetmiş.
Demet Özdemir ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, hatta Javier Bardem’in dahi hesaplarını aktif kullanmadığını söylemiş.
Haklılık payı olabilir, ama şu da var:
Önemli olan hayranlarının senin adına birden çok hesap açıp dizilerini, filmlerini, röportajlarını paylaşıp durmaları.
Oyuncu kişi bunu kendisi fazla yapınca da oyunculuktan sosyal medya fenomenliğine doğru evrilip gidebilir. Öyle bir risk var.
◊ POPSTAR EVLİ Mİ OLMALI?
Hakan Gence’ye röportaj veren Bengü, “Bir popstar zaten evli olmalı” demiş ve Ajda Pekkan’ı karşıt bir örnek olarak vermiş. “Hep kendisi için çalışmış, ne çok şeyden fedakarlık etmiş” diyerek...
Valla bir Ajda Pekkan’a bakıyorum bir Bengü’ye...
İkisi yan yana gelince de tek bir popstar görüyorum, o da bekar ve çocuksuz Ajda.
Bu yüzden Bengü keşke genelleme yapmasaymış, “Bir popstar evli olmalı” diyerek...
Kanye West’in kızı neden çığlık atıyor
Kanye West tam da Şükran Günü öncesi bir inanç videosu yayınladı:
Closed on Sunday.
Videoda başta “ana kraliçe” Kris Jenner olmak üzere tüm ailesiyle beraber çoluk çocuk kamera karşısına geçmiş Kanye West.
Videonun Şükran Günü’nde yayınlanmasının nedeni şarkının ana mesajıyla ilgili.
Kanye West özetle, “Ailenizle beraber olun ve pazar günleri hep beraber dua edin” diyor.
Buraya kadar aslında konu ilgimi çekmemişti.
Ta ki videonun sonunda Kanye West’in kızı North West “Chick-fil-A” diye çığlık atana kadar...
Chick-fil-A tavuk sandviçleriyle meşhur, Amerikalıların çok iyi bildiği bir fast food markası.
Meğer bu markanın şarkıda olmasının nedeni şirketin kuruluşundan bu yana pazar günleri kapalı olmasıymış.
Çalışanlarına ve tavuk sandviç sevenlere Kanye West gibi şunu diyor yani marka:
Pazarınızı Tanrı’ya ayırın...
Bebek Otel’e yakışmadı
Bebek Otel’in yenilenip tekrar açıldıktan sonraki ilk “içeri alınmama” hadisesi haziran ayında yaşanmıştı.
Hatta o zaman yaşananları yazmıştım:
Otelin denize bakan tarafındaki teras barın yıllardır müdavimi olanlar kapıda “dresscode” engeliyle karşılaşınca şoke oluyordu.
Kapıda duran görevli “Kıyafetiniz uygun değil” diyerek bazı müşterileri geri çeviriyordu.
Hatta Selma Türkeş kıyafeti uygun bulunmayınca kapıda gerginlik yaşanmış, Türkeş içeri girmekten vazgeçmişti.
Bir süre sonra bu dresscode olayı yumuşadı, hatta unutuldu.
Ama dün Hürriyet Spor’da yer alan bir haber sonrası Bebek Otel yeniden “içeri alınmama” meselesiyle yan yana buldu kendini.
Bu kez içeri alınmayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman.
Ataman’ın içeri alınmamasının nedeni ise kıyafeti değil.
Keşke kıyafeti olsaydı!
Ataman oteli eleştiren bir tweet attığı için kapıdan alınmamış.
Böyle bir şey olabilir mi?
Müşterilerin sosyal medya geçmişini didikleyerek “Hakkımızda kötü bir şey yazmış mı?” demeye hakkı olabilir mi mekanların?
Elbette olamaz.
Ama şu da var:
Mekanların müşteriyi içeri almama hakkı olur.
Kimisi kıyafete bakar kimisi o müşterinin daha önce mekanda olay çıkarıp çıkarmadığına...
Ama mekanı eleştirdi diye içeri almamak olmaz.
Bu durum hiç yakışmadı Bebek Otel’e.
O iki röportajdan sonra anladığım
◊ CAN YAMAN HAKLI MI?
Can Yaman, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda sosyal medya hesabını aktif kullanmanın öneminden bahsetmiş.
Demet Özdemir ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, hatta Javier Bardem’in dahi hesaplarını aktif kullanmadığını söylemiş.
Haklılık payı olabilir, ama şu da var:
Önemli olan hayranlarının senin adına birden çok hesap açıp dizilerini, filmlerini, röportajlarını paylaşıp durmaları.
Oyuncu kişi bunu kendisi fazla yapınca da oyunculuktan sosyal medya fenomenliğine doğru evrilip gidebilir. Öyle bir risk var.
◊ POPSTAR EVLİ Mİ OLMALI?
Hakan Gence’ye röportaj veren Bengü, “Bir popstar zaten evli olmalı” demiş ve Ajda Pekkan’ı karşıt bir örnek olarak vermiş. “Hep kendisi için çalışmış, ne çok şeyden fedakarlık etmiş” diyerek...
Valla bir Ajda Pekkan’a bakıyorum bir Bengü’ye...
İkisi yan yana gelince de tek bir popstar görüyorum, o da bekar ve çocuksuz Ajda.
Bu yüzden Bengü keşke genelleme yapmasaymış, “Bir popstar evli olmalı” diyerek...
Kanye West’in kızı neden çığlık atıyor
Kanye West tam da Şükran Günü öncesi bir inanç videosu yayınladı:
Closed on Sunday.
Videoda başta “ana kraliçe” Kris Jenner olmak üzere tüm ailesiyle beraber çoluk çocuk kamera karşısına geçmiş Kanye West.
Videonun Şükran Günü’nde yayınlanmasının nedeni şarkının ana mesajıyla ilgili.
Kanye West özetle, “Ailenizle beraber olun ve pazar günleri hep beraber dua edin” diyor.
Buraya kadar aslında konu ilgimi çekmemişti.
Ta ki videonun sonunda Kanye West’in kızı North West “Chick-fil-A” diye çığlık atana kadar...
Chick-fil-A tavuk sandviçleriyle meşhur, Amerikalıların çok iyi bildiği bir fast food markası.
Meğer bu markanın şarkıda olmasının nedeni şirketin kuruluşundan bu yana pazar günleri kapalı olmasıymış.
Çalışanlarına ve tavuk sandviç sevenlere Kanye West gibi şunu diyor yani marka:
Pazarınızı Tanrı’ya ayırın...