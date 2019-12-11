‘Bantlı muz’dan önce ‘avizeli eşek’ işi vardı

Art Basel Miami’deki duvara bantlanmış muz eseriyle gündem olan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan beni hiç şaşırtmadı.
Çünkü kendisi daha önce de buna benzer işlerle gündem olmuştu.
2016’da gittiğim New York Frieze’in en çok tartışılan işinin sahibi yine Cattelan’dı mesela.
Cattelan’ın enstalasyonunda bir eşek belli saatlerde dev avizenin olduğu bir odaya geliyor, yerdeki samanları yiyip karnını doyurup gidiyordu!
Bu “sanat eseri” o dönem hayvan hakları aktivistlerini ayağa kaldırmıştı, “Eşeğe zulümdür bu” diyerek...
Cattelan “eşekli” işinden çok önce de üzerine meteor taşı düşmüş gerçek boyutlardaki Papa heykeliyle tartışma yaratmıştı.
Hiperrealist at heykelleriyle de...
Aslında muzlu eseriyle yapmak istediği şey de aynı:
Provoke etmek, konuşturmak, sistemle dalga geçmek...
Doğrusu bunu
başarıyor da.
Peki muzlu eseri 120 bin dolara satın alan neden alıyor?
Tabii ki Cattelan’ın ismi nedeniyle. İsmi duyulmamış genç bir sanatçı olsa kimse gidip almazdı duvardaki muzu. Ama Cattelan yapınca “değerli” oluyor. “İleride para eder” deniliyor.
Zaten Cattelan bu yüzden eserine “Komedyen” demiş ya. Eseri kendisi aslında, eseri alanla dalga geçmiş oluyor.
Namaz ve Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı iki yıl önce yaptığımız röportajda şunları söylemiş ve sosyal medyanın diline düşmüştü:
“İnsanlara pek fazla ağlamadım ama namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor...”
Şeyma bugünlerde yine benzer bir konuyla gündemde.
Bu kez kendi açtığı YouTube kanalında takipçisi sormuş, “Namaz kılıyorum demiştin. İnsanlar seni hep partilerde görüyor.
Namaz kılmayı bıraktın mı?” diye.
Şeyma şöyle yanıt vermiş:
“O dönem çok ağladım, çok üzüldüm. İçki içmiyordum ve namaza başlamıştım.
Karnım büyümüştü ve hâlâ ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum.
Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılmaya başlamıştım.
Namaz kılarak doğuma gitmiştim.”
Anlaşıldı.
Şeyma “Bu sosyallikte namaz kılamıyorum”un ardından bu kez de “Namaz kılarak doğuma gittim”i dile düşürecek.
Devam filmi niyetine.
Hande Morgül
Madonna ve Lady Gaga’nın havaları, imajları eskidi tabii.
Devir; Billie Eilish gibi şarkıcıların, Öykü Baştaş gibi modellerin kendi halinde, savruk, azıcık sert azıcık çocuksu duran cinsiyetsiz/androjen tarzlarının devri.
Hande Yener de önceki gün ilk kez Kelebek’te ortaya çıkan yeni imajıyla Madonna’yı, Lady Gaga’yı bırakıp bu devre ışık hızıyla uyum sağlamış.
Dediği gibi, değişim onun ilacı tabii...
Androjen Hande Yener imajını görünce akla gelen bir popüler simamız daha var ama:
Yılmaz Morgül!
Ne yalan söylemeli, Hande Yener’in yeni imaj fotoğrafını ilk gördüğümde birçok insan gibi ben de Morgül’ün peruk takmış hali sandım.
‘Bantlı muz’dan önce ‘avizeli eşek’ işi vardı
Art Basel Miami’deki duvara bantlanmış muz eseriyle gündem olan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan beni hiç şaşırtmadı.
Çünkü kendisi daha önce de buna benzer işlerle gündem olmuştu.
2016’da gittiğim New York Frieze’in en çok tartışılan işinin sahibi yine Cattelan’dı mesela.
Cattelan’ın enstalasyonunda bir eşek belli saatlerde dev avizenin olduğu bir odaya geliyor, yerdeki samanları yiyip karnını doyurup gidiyordu!
Bu “sanat eseri” o dönem hayvan hakları aktivistlerini ayağa kaldırmıştı, “Eşeğe zulümdür bu” diyerek...
Cattelan “eşekli” işinden çok önce de üzerine meteor taşı düşmüş gerçek boyutlardaki Papa heykeliyle tartışma yaratmıştı.
Hiperrealist at heykelleriyle de...
Aslında muzlu eseriyle yapmak istediği şey de aynı:
Provoke etmek, konuşturmak, sistemle dalga geçmek...
Doğrusu bunu
başarıyor da.
Peki muzlu eseri 120 bin dolara satın alan neden alıyor?
Tabii ki Cattelan’ın ismi nedeniyle. İsmi duyulmamış genç bir sanatçı olsa kimse gidip almazdı duvardaki muzu. Ama Cattelan yapınca “değerli” oluyor. “İleride para eder” deniliyor.
Zaten Cattelan bu yüzden eserine “Komedyen” demiş ya. Eseri kendisi aslında, eseri alanla dalga geçmiş oluyor.
Namaz ve Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı iki yıl önce yaptığımız röportajda şunları söylemiş ve sosyal medyanın diline düşmüştü:
“İnsanlara pek fazla ağlamadım ama namaz kılarken çok ağladım. Şu an tabii bu sosyallikte kılamıyorum. Allah affetsin diyelim, içimizi biliyor...”
Şeyma bugünlerde yine benzer bir konuyla gündemde.
Bu kez kendi açtığı YouTube kanalında takipçisi sormuş, “Namaz kılıyorum demiştin. İnsanlar seni hep partilerde görüyor.
Namaz kılmayı bıraktın mı?” diye.
Şeyma şöyle yanıt vermiş:
“O dönem çok ağladım, çok üzüldüm. İçki içmiyordum ve namaza başlamıştım.
Karnım büyümüştü ve hâlâ ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum.
Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılmaya başlamıştım.
Namaz kılarak doğuma gitmiştim.”
Anlaşıldı.
Şeyma “Bu sosyallikte namaz kılamıyorum”un ardından bu kez de “Namaz kılarak doğuma gittim”i dile düşürecek.
Devam filmi niyetine.
Hande Morgül
Madonna ve Lady Gaga’nın havaları, imajları eskidi tabii.
Devir; Billie Eilish gibi şarkıcıların, Öykü Baştaş gibi modellerin kendi halinde, savruk, azıcık sert azıcık çocuksu duran cinsiyetsiz/androjen tarzlarının devri.
Hande Yener de önceki gün ilk kez Kelebek’te ortaya çıkan yeni imajıyla Madonna’yı, Lady Gaga’yı bırakıp bu devre ışık hızıyla uyum sağlamış.
Dediği gibi, değişim onun ilacı tabii...
Androjen Hande Yener imajını görünce akla gelen bir popüler simamız daha var ama:
Yılmaz Morgül!
Ne yalan söylemeli, Hande Yener’in yeni imaj fotoğrafını ilk gördüğümde birçok insan gibi ben de Morgül’ün peruk takmış hali sandım.