Bu yaz Türkçe rap’in yazı, belli oldu.
Ben Fero’dan sonra şimdi de plajlarda Mero modası var.
Mero’nun şarkısı “Olabilir” öyle dile takılan bir hit olmuş ki, bir süre sonra kendimi şu dizeleri mırıldanırken buldum:
“Bana sana bize bir şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir”
Tıpkı Aleyna Tilki gibi 2000 doğumlu Mero, esas adıyla Enes Meral.
Almanya’da doğup büyüyen Mero’nun, memleketi Adana Seyhan’da çektiği video da şahane.
Belgesel gibi çekilen videodan etkilenmemek mümkün değil.
Ben Fero mu, Mero mu
◊ Ben Fero zenginliğe vurgu yapıyor, lüks otomobilde dolaşıyor. Mero ise arka sokaklarda geziniyor.
◊ Ben Fero neşeli ve umursamaz ise Mero’nun damarlarından arabesk, acı ve isyan akıyor.
◊ Ben Fero daha çok Bebek ya da Karşıyaka ise Mero Gaziosmanpaşa ya da Armutlu.
◊ İkisinin ortak noktası lakaplarının (Fero, Mero) benziyor oluşu ve plajlarda her ikisinin de çalması. Seven ikisini birden seviyor yani, ayrım yapmıyor.
Hande Yener haklı
Hande Yener, “Türkçe pop çok demode kaldı. Rap, popu geçti. Lavabo tıkandı, bir şeyler yapmak lazım” demiş.
Haklı.
Kendisi de dahil olmak üzere Türkçe pop artık yeni bir söz söylememeye, şaşırtmamaya başladı.
Rap’çiler de popun bu kısır döngüsünden faydalanıp sadece rap kitlesine değil, daha geniş kesimlere ulaşmayı başardı.
İster Ben Fero rap’iyle havaya gir neşelen, ister Mero ya da Ezhel dinleyip isyankar tavırlara gir.
Rap her ihtiyacı karşılar oldu yani.
Detay
Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup şöyle demiş: “Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkimi hemen bitirdim. Çok mide bulandırıcı şeyler. Ama detayına girmem, bana yakışmaz”
Son günlerin en güme giden bomba açıklaması herhalde.
Lakin Melis Hanım...
Madem bir şey biliyorsunuz, ya apaçık konuşun ya da sonsuza kadar susun.
Böyle “ortada kuyu var yandan geç”vari demeçlerle olmuyor. Ayrıca “Bana yakışmaz” hanımefendiliği de çok ama çok klişe.
Detay demişken, Sandal’ın böyle bir şarkısı vardı yahu:
“Önce aşk içindi sevgilim, gerisi yalan olur. Burnumdan getirme be sevdiğim gerisi detay olur.”
Karaköy’e sürpriz bir teras
Yaz ortası bir eylül mekanı haberi vereyim.
Karaköy’de yeni açılacak JW Marriott Oteli’nin terasına Muzaffer Yıldırım ve ekibi yeni bir mekan açacak.
Eylülde açılacak mekan için çok iddialı Yıldırım, “Efsane bir teras olacak” diyor.
Mekanın ismine ise henüz karar verememiş.
Ezgi Mola ve sevgilisinin mekanı
Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı Alaçatı’nın Hacımemiş tarafına Boop diye bir bar açmış.
Tıpkı iki sevgilinin samimiyeti gibi gayet sıcak bir mekan olmuş.
Bir tek kokteyllere biraz daha çalışsalar fena olmayacak.
Ezgi’nin yakın arkadaşı Enis Arıkan da sürekli orada takılıyor.
Bunların da etkisiyle olsa gerek yeni açılmasına rağmen Boop köyün en popüler barlarından biri olup çıkmış. Hafta içi gittim, tıklım tıklımdı.
Gerçi Ezgi rezervasyonsuz kimseyi almadıklarından kapıdan çevrilen insanlar için epey üzülüyor.
Lakin yapacak bir şey yok Ezgi, mekan işinin doğasında var bu...
Bana sana bize bir şey olabilir
Bu yaz Türkçe rap’in yazı, belli oldu.
Ben Fero’dan sonra şimdi de plajlarda Mero modası var.
Mero’nun şarkısı “Olabilir” öyle dile takılan bir hit olmuş ki, bir süre sonra kendimi şu dizeleri mırıldanırken buldum:
“Bana sana bize bir şey olabilir
Sebebini biliyorum, beni yorabilir”
Tıpkı Aleyna Tilki gibi 2000 doğumlu Mero, esas adıyla Enes Meral.
Almanya’da doğup büyüyen Mero’nun, memleketi Adana Seyhan’da çektiği video da şahane.
Belgesel gibi çekilen videodan etkilenmemek mümkün değil.
Ben Fero mu, Mero mu
◊ Ben Fero zenginliğe vurgu yapıyor, lüks otomobilde dolaşıyor. Mero ise arka sokaklarda geziniyor.
◊ Ben Fero neşeli ve umursamaz ise Mero’nun damarlarından arabesk, acı ve isyan akıyor.
◊ Ben Fero daha çok Bebek ya da Karşıyaka ise Mero Gaziosmanpaşa ya da Armutlu.
◊ İkisinin ortak noktası lakaplarının (Fero, Mero) benziyor oluşu ve plajlarda her ikisinin de çalması. Seven ikisini birden seviyor yani, ayrım yapmıyor.
Hande Yener haklı
Hande Yener, “Türkçe pop çok demode kaldı. Rap, popu geçti. Lavabo tıkandı, bir şeyler yapmak lazım” demiş.
Haklı.
Kendisi de dahil olmak üzere Türkçe pop artık yeni bir söz söylememeye, şaşırtmamaya başladı.
Rap’çiler de popun bu kısır döngüsünden faydalanıp sadece rap kitlesine değil, daha geniş kesimlere ulaşmayı başardı.
İster Ben Fero rap’iyle havaya gir neşelen, ister Mero ya da Ezhel dinleyip isyankar tavırlara gir.
Rap her ihtiyacı karşılar oldu yani.
Detay
Mustafa Sandal’dan ayrılan Melis Sütşurup şöyle demiş: “Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki, ilişkimi hemen bitirdim. Çok mide bulandırıcı şeyler. Ama detayına girmem, bana yakışmaz”
Son günlerin en güme giden bomba açıklaması herhalde.
Lakin Melis Hanım...
Madem bir şey biliyorsunuz, ya apaçık konuşun ya da sonsuza kadar susun.
Böyle “ortada kuyu var yandan geç”vari demeçlerle olmuyor. Ayrıca “Bana yakışmaz” hanımefendiliği de çok ama çok klişe.
Detay demişken, Sandal’ın böyle bir şarkısı vardı yahu:
“Önce aşk içindi sevgilim, gerisi yalan olur. Burnumdan getirme be sevdiğim gerisi detay olur.”
Karaköy’e sürpriz bir teras
Yaz ortası bir eylül mekanı haberi vereyim.
Karaköy’de yeni açılacak JW Marriott Oteli’nin terasına Muzaffer Yıldırım ve ekibi yeni bir mekan açacak.
Eylülde açılacak mekan için çok iddialı Yıldırım, “Efsane bir teras olacak” diyor.
Mekanın ismine ise henüz karar verememiş.
Ezgi Mola ve sevgilisinin mekanı
Ezgi Mola ve işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı Alaçatı’nın Hacımemiş tarafına Boop diye bir bar açmış.
Tıpkı iki sevgilinin samimiyeti gibi gayet sıcak bir mekan olmuş.
Bir tek kokteyllere biraz daha çalışsalar fena olmayacak.
Ezgi’nin yakın arkadaşı Enis Arıkan da sürekli orada takılıyor.
Bunların da etkisiyle olsa gerek yeni açılmasına rağmen Boop köyün en popüler barlarından biri olup çıkmış. Hafta içi gittim, tıklım tıklımdı.
Gerçi Ezgi rezervasyonsuz kimseyi almadıklarından kapıdan çevrilen insanlar için epey üzülüyor.
Lakin yapacak bir şey yok Ezgi, mekan işinin doğasında var bu...