‘Atiye’nin yazarı falcıymış

Bilmiyordum, bir arkadaşım “Ben ona fal baktırmaya gitmiştim” dediğinde öğrenmiş oldum.
Atiye dizisinin kaynağı olan “Dünyanın Uyanışı” kitabının yazarı Şengül Boybaş meğer çok uzun bir süredir ünlülerin fal danışmanıymış.
Ona fal baktıranların kısaca “Şuşu” diye seslendiği Boybaş’ın müdavimi olan isimlerden biri de Reza Zarrab’mış. Tutukluyken bile asistanı aracılığıyla Boybaş’a uzaktan uzağa fal baktırmış Zarrab. Sadece Zarrab değil elbet. Misal, Adriana Lima da Boybaş’ı ziyaret eden ünlüler arasında...
Bu arada fal bakıyor olmak elbette ayıplanası bir şey değil.
Ama Boybaş röportajlarında şimdiye kadar bu yanından pek bahsetmemiş.
Buket Uzuner’in karakterleriyle ilgisi var mı
Everest Yayınları açıklama yapınca ilgimi çekti.
Atiye dizisinin, Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları” romanlarıyla bir ilişkisi olmadığının altını çizmiş Everest’çiler.
Çünkü dizideki bazı karakterleri Uzuner’in serisindeki karakterlere (Defne Kaman, Umay Nine ve arkeolog Güneş) benzetenler olmuş.
Ama söyleyeyim, yayınevi bu açıklamayı yapınca ister istemez şöyle bir algı da oluştu:
Demek ki bir esinlenme var...
Bu yıl hangi destinasyonlar moda
◊ Umulmadık yerlere gitmek revaçta olmaya devam ediyor.
Misal: Afrika’nın ucuyla Yemen arasında yer alan Socotra adası.
Görünümü hayli fantastik olan “Dragon’s Blood” ağaçlarını görüntülemek için dahi Socotra’ya gitmek isteyen var.
◊ Tuhaftır, onca küresel ısınma alametine rağmen 2020’de çöl rüzgarları esiyor. Ürdün’ün Wadi Rum’undaki kızıl çölde konaklamak hâlâ moda ama yeni çöl destinasyonları da yükselişte...
Misal: Sharjah ya da Umman’daki Nizwa’da bir kayalığın üzerine oturtulmuş lüks otel Anantara gibi...
◊ Güney Amerika’da Kolombiya yükselişini sürüdürüyor.
Ama bir yandan Şili ön plana çıkıyor. Malum, gezginler tarafından Peru artık tüketildi. Bu arada Şili şık konseptli otelleriyle de atakta. Tierra Atamaca onlardan biri.
◊ Meksika’da gezginlerin gözdesi artık Tulum tarafı değil, Oaxaca. Kültürü, yemekleri ve “gerçek Meksika” hissi vermesiyle Oaxaca keşfedilmeyi bekleyen bölgelerden biri...
‘Atiye’nin yazarı falcıymış
Bilmiyordum, bir arkadaşım “Ben ona fal baktırmaya gitmiştim” dediğinde öğrenmiş oldum.
Atiye dizisinin kaynağı olan “Dünyanın Uyanışı” kitabının yazarı Şengül Boybaş meğer çok uzun bir süredir ünlülerin fal danışmanıymış.
Ona fal baktıranların kısaca “Şuşu” diye seslendiği Boybaş’ın müdavimi olan isimlerden biri de Reza Zarrab’mış. Tutukluyken bile asistanı aracılığıyla Boybaş’a uzaktan uzağa fal baktırmış Zarrab. Sadece Zarrab değil elbet. Misal, Adriana Lima da Boybaş’ı ziyaret eden ünlüler arasında...
Bu arada fal bakıyor olmak elbette ayıplanası bir şey değil.
Ama Boybaş röportajlarında şimdiye kadar bu yanından pek bahsetmemiş.
Buket Uzuner’in karakterleriyle ilgisi var mı
Everest Yayınları açıklama yapınca ilgimi çekti.
Atiye dizisinin, Buket Uzuner’in “Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları” romanlarıyla bir ilişkisi olmadığının altını çizmiş Everest’çiler.
Çünkü dizideki bazı karakterleri Uzuner’in serisindeki karakterlere (Defne Kaman, Umay Nine ve arkeolog Güneş) benzetenler olmuş.
Ama söyleyeyim, yayınevi bu açıklamayı yapınca ister istemez şöyle bir algı da oluştu:
Demek ki bir esinlenme var...
Bu yıl hangi destinasyonlar moda
◊ Umulmadık yerlere gitmek revaçta olmaya devam ediyor.
Misal: Afrika’nın ucuyla Yemen arasında yer alan Socotra adası.
Görünümü hayli fantastik olan “Dragon’s Blood” ağaçlarını görüntülemek için dahi Socotra’ya gitmek isteyen var.
◊ Tuhaftır, onca küresel ısınma alametine rağmen 2020’de çöl rüzgarları esiyor. Ürdün’ün Wadi Rum’undaki kızıl çölde konaklamak hâlâ moda ama yeni çöl destinasyonları da yükselişte...
Misal: Sharjah ya da Umman’daki Nizwa’da bir kayalığın üzerine oturtulmuş lüks otel Anantara gibi...
◊ Güney Amerika’da Kolombiya yükselişini sürüdürüyor.
Ama bir yandan Şili ön plana çıkıyor. Malum, gezginler tarafından Peru artık tüketildi. Bu arada Şili şık konseptli otelleriyle de atakta. Tierra Atamaca onlardan biri.
◊ Meksika’da gezginlerin gözdesi artık Tulum tarafı değil, Oaxaca. Kültürü, yemekleri ve “gerçek Meksika” hissi vermesiyle Oaxaca keşfedilmeyi bekleyen bölgelerden biri...