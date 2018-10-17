Aslında YouTube gençliği için her şey ‘challenge’

Aylar önce YouTuber’larla ilgili bir yazı yazıp şöyle demiştim: “İçlerinden ne gelirse söylüyor, yapıyorlar. Özgürler; kendilerini sansürlemiyorlar, cesurlar. Esprileri, yaşam tarzları da kendilerine özgü. Tıpkı 90’larda Okan Bayülgen’in, Cem Özer’in programlarında yaptığı gibi... O hesapsız kitapsız özgürlük şimdi gençlerin YouTube kanallarında yaşanıyor.”
İşte o YouTuber’lardan biri de Gaga Bulut’tu.
Evli adamları telefonda işletiyor, zaman zaman küfrediyor, cinsel dozu yüksek esprileri araya sıkıştırıyor, bazen kavramları birbirine karıştırıyor, bilgiden yoksun ve saçma onlarca laf ediyordu ama günün sonunda kendini genç YouTube kitlesine izletiyordu işte: Tıklanmaları bunu gösteriyordu.
BİZ ANLAMIYORUZ AMA
Çünkü YouTube’da kanalın olması demek aslında doludizgin saçmalamak demek.
Bütün o peş peşe yapılan “challenge (meydan okuma)” videoları bu yüzden.
Biz izlemiyor, hatta “boş” buluyoruz ama 12-16 yaş arası gençler bu “challenge” videolarına bayılıyor. Gerçek bu.
O yüzden Gaga Bulut’un tutuklanmasına yol açan son videosuna o yaştakilerin penceresinden bakmak gerekiyor.
Eminim onlar yetişkinler kadar o videoya takılmamış, “Alt tarafı parkta otururken challenge videosu çekilmiş” diye düşünmüştür.
ASIL ANALİZ EDİLMESİ GEREKEN
Peki ne oluyor o videoda?
Parktaki gençler Bulut’un elindeki kartlardan birini seçiyor ve kartta çıkan görevleri yapıyorlar. Kimse onları zorlamıyor.
İki kız arkadaş dudaktan öpüşüyor mesela, iki erkek de...
Ya da bir kız bir erkeğe ruj sürüyor. Hep bu tarz şeyler...
Bana kalırsa asıl analiz edilmesi gereken gençlerin bu “challenge”ları para karşılığı yapmayı kabul etmesi.
100 lirayı kapmak için yapıyorlar bunu.
Belki de kimisi sadece eğlenmek için.
Sonuç değişmiyor: YouTube kültürü diye bir şey var.
Gözden kaçan, hafife alınan ve bir yetişkinin kibirli dünyasından bakınca anlayamayacağı bir kültür.
‘Televizyon izlemiyorum’
Unutmadan, bir başka ünlü YouTuber Orkun Işıtmak bizzat kendi videosunda şöyle söylemişti:
“Televizyon izlemiyorum. Bir tek seçim zamanı izledim. Onda da internetten açıp bakmıştım.”
Bu sözler de onların tercihini hangi medyadan yana kullandıklarına bir örnek.
‘Elite’deki gençlerin sınırsız dünyası
Bugünkü mevzuya uygun düşen bir dizi var.
Netflix’in yeni dizisi Elite. Tam da ebeveynlerin izlemesi gereken bir İspanyol mini serisi!
Eminim ergen yaşta çocuğu olan her anne baba diziyi izlerken “Aman Tanrım!” tepkisini verecek, hatta biraz da ürkecektir.
Çünkü Elite’in genç kahramanlarının dünyaları hayli sınırsız.
Ama dizi zeki bir denge kurmuş.
Seks fantezileri uçlarda gezinen karakter de var muhafazakar karaktere de.
Mutlaka izleyin derim.
İki yeni mekan
İlki, Bebek’teki Sophie.
Metin Şen’in yeni mekanı olan Sophie hafta sonu kapılarını açtı.
Happily Ever After’ın yerine konuşlanan mekana önceki sabah uğradım, tıklım tıklımdı.
Sanırım burası Bebek’in Morini’si olacak.
Çünkü tarzı tavrı ve kitlesi o yönde.
İkinci yeni mekan ise bu akşam Karaköy’de açılıyor, No More.
Haftanın yedi gecesi 22.00’dan sonra açık olacak No More’da pazartesiden perşembeye kadar canlı müzik olacakmış. Hafta sonu ise DJ müziği.
Aslında YouTube gençliği için her şey ‘challenge’
Aylar önce YouTuber’larla ilgili bir yazı yazıp şöyle demiştim: “İçlerinden ne gelirse söylüyor, yapıyorlar. Özgürler; kendilerini sansürlemiyorlar, cesurlar. Esprileri, yaşam tarzları da kendilerine özgü. Tıpkı 90’larda Okan Bayülgen’in, Cem Özer’in programlarında yaptığı gibi... O hesapsız kitapsız özgürlük şimdi gençlerin YouTube kanallarında yaşanıyor.”
İşte o YouTuber’lardan biri de Gaga Bulut’tu.
Evli adamları telefonda işletiyor, zaman zaman küfrediyor, cinsel dozu yüksek esprileri araya sıkıştırıyor, bazen kavramları birbirine karıştırıyor, bilgiden yoksun ve saçma onlarca laf ediyordu ama günün sonunda kendini genç YouTube kitlesine izletiyordu işte: Tıklanmaları bunu gösteriyordu.
BİZ ANLAMIYORUZ AMA
Çünkü YouTube’da kanalın olması demek aslında doludizgin saçmalamak demek.
Bütün o peş peşe yapılan “challenge (meydan okuma)” videoları bu yüzden.
Biz izlemiyor, hatta “boş” buluyoruz ama 12-16 yaş arası gençler bu “challenge” videolarına bayılıyor. Gerçek bu.
O yüzden Gaga Bulut’un tutuklanmasına yol açan son videosuna o yaştakilerin penceresinden bakmak gerekiyor.
Eminim onlar yetişkinler kadar o videoya takılmamış, “Alt tarafı parkta otururken challenge videosu çekilmiş” diye düşünmüştür.
ASIL ANALİZ EDİLMESİ GEREKEN
Peki ne oluyor o videoda?
Parktaki gençler Bulut’un elindeki kartlardan birini seçiyor ve kartta çıkan görevleri yapıyorlar. Kimse onları zorlamıyor.
İki kız arkadaş dudaktan öpüşüyor mesela, iki erkek de...
Ya da bir kız bir erkeğe ruj sürüyor. Hep bu tarz şeyler...
Bana kalırsa asıl analiz edilmesi gereken gençlerin bu “challenge”ları para karşılığı yapmayı kabul etmesi.
100 lirayı kapmak için yapıyorlar bunu.
Belki de kimisi sadece eğlenmek için.
Sonuç değişmiyor: YouTube kültürü diye bir şey var.
Gözden kaçan, hafife alınan ve bir yetişkinin kibirli dünyasından bakınca anlayamayacağı bir kültür.
‘Televizyon izlemiyorum’
Unutmadan, bir başka ünlü YouTuber Orkun Işıtmak bizzat kendi videosunda şöyle söylemişti:
“Televizyon izlemiyorum. Bir tek seçim zamanı izledim. Onda da internetten açıp bakmıştım.”
Bu sözler de onların tercihini hangi medyadan yana kullandıklarına bir örnek.
‘Elite’deki gençlerin sınırsız dünyası
Bugünkü mevzuya uygun düşen bir dizi var.
Netflix’in yeni dizisi Elite. Tam da ebeveynlerin izlemesi gereken bir İspanyol mini serisi!
Eminim ergen yaşta çocuğu olan her anne baba diziyi izlerken “Aman Tanrım!” tepkisini verecek, hatta biraz da ürkecektir.
Çünkü Elite’in genç kahramanlarının dünyaları hayli sınırsız.
Ama dizi zeki bir denge kurmuş.
Seks fantezileri uçlarda gezinen karakter de var muhafazakar karaktere de.
Mutlaka izleyin derim.
İki yeni mekan
İlki, Bebek’teki Sophie.
Metin Şen’in yeni mekanı olan Sophie hafta sonu kapılarını açtı.
Happily Ever After’ın yerine konuşlanan mekana önceki sabah uğradım, tıklım tıklımdı.
Sanırım burası Bebek’in Morini’si olacak.
Çünkü tarzı tavrı ve kitlesi o yönde.
İkinci yeni mekan ise bu akşam Karaköy’de açılıyor, No More.
Haftanın yedi gecesi 22.00’dan sonra açık olacak No More’da pazartesiden perşembeye kadar canlı müzik olacakmış. Hafta sonu ise DJ müziği.