Aslıhan Doğan’ın kaza yeri raporu



Şimdiye kadar pilateste yaralanıp kaşına 18 dikiş atılan birini hiç duymamıştım.

Bu yüzden Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan’ın başına gelen kazayla ilgili haberi ilgiyle okudum.

Kaza şu: Aslıhan Doğan pilates yaparken başına pilates aletinin demiri düşmüş ve yaralanmış.

Önce pilates aleti denilen “şüphelinin” ne olduğunu açalım.

Belli başlı dört tane pilates aleti var.

Onlar da cadillac, reformer, chair ve ladder barrel.

Cadillac hariç diğer üç şüpheliyi hemen eleyebiliriz.

Çünkü zaten onlarda başınıza düşecek bir demir parçası filan yok.

Geriye bir tek cadillac kalıyor. Evet, cadillac denilen alette yaylı demirler var.

Ama pilates eğitmeni cadillac’taki o yaylı demirleri kullanacaksa bizzat kendisi onları takıp söker.

Diyelim ki kaza bu esnada oldu.

O zaman da o yaylı demirin elden fırlayıp Aslıhan Hanım’ın başına büyük bir şiddetle çarpmış olmalı ki kaşı patlasın, 18 dikiş atılsın.

Ama bunun olması için de pilates eğitmeninin bunu bilerek yapması, hatta neredeyse demirle bizzat vurması gerekir.

Çünkü elden fırlamasını ya da bu tür şeyleri önlemek için tüm o demirlerin ekstra güvenlik mekanizması vardır.

Kısacası şüpheli cadillac da bu durumda beraat edebilir.

Başka sözüm yok Hakim Bey!

Ankara’nın zengin çocukları

Instagram’ın en popüler akımlarından biri de bu:

Aşırı lüks yaşamlarını göz önüne sermekten hoşlanan gençler.

Hangi şehirde yaşıyorlarsa o şehrin adıyla anılıyorlar.

Bakınız en son popüler olan da Rich Kids of Ankara.

Yani Ankara’nın zengin çocukları.

Şöyle bir fotoğraflara baktım ve “Amanın bunlar da ne” oldum.

Mesela hediye gibi paketlenmiş arabanın önünde poz vermiş kürklü kadın...

Mesela avucunun içine koyduğu üç farklı

lüks otomobil anahtarıyla poz veren adam...

Yok yok, bu zengin çocuklar istedikleri kadar aşırı lüks yaşamlarını Instagram’dan paylaşsın.

Ankara benim gözümde hâlâ o mütevazı ve kimsenin “ben var ya ben” diye bağırmadığı bir şehir olarak kalacak.

Şeyma’nın hızına yetişmek

Önceki gece Şeyma Subaşı’yla karşılaştım.

Her zamanki gibi dinamik ve heyecanlıydı.

Meğer New York’tan yeni inmiş (hiç öyle yorgun filan değildi), yarın da başka bir ülkeye uçacakmış.

Cidden Şeyma Subaşı’nın hızına ve enerjisine kimsenin yetişmesi mümkün değil.

Şehirde ‘taco’ dalgası

Nasıl bir dönem İstanbul’daki popüler mekanların menülerine peş peşe...

- Önce burrata peyniri

- Sonra kinoa

- Derken avokado girmeye başladı.

Şimdi de bir Meksika dalgası var.

Çünkü ünlü Meksika yemeği “taco”yu birçok mekanın menüsünde görmeye başladım.

Taco’yu kendimize göre yerlileştiriyoruz da tabii.

Mesela Teras Emirgan’daki kokoreç taco onlardan biri.