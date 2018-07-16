Asıl skandal hangisi?

Hafta sonu herkesin WhatsApp’ında o görüntüler dolaşıp durdu.
“Gördün mü?” diyerek, hayretler edilerek, “Başka görüntüler de varmış” denilerek...
İki yetişkin insanın evine gizlice yerleştirilmiş kameradan yansıyan mahrem görüntüleri hoyratça izledik.
Kimimiz meraktan kimimiz eğlence olsun diye...
Mustafa Ceceli’nin dev ayıbına bir de biz suç ortağı olduk yani!
O görüntüler değil, bu mahremiyetin yayılmasına vesile olan her birimiz “skandalız” aslında.
Esas “yılın skandalı” bu.
Öncelikle hatırlatalım:
Bir anne heteroseksüel de, biseksüel de, lezbiyen de olabilir.
Hatta bir baba da. Bu gayet “normal”.
Kafanızı kuma gömmeyin, çok örneği var.
Ama bu toplum her şeyi görmezden gelen bir toplum, malum.
Dolayısıyla cinsel yönelimle annelik ve babalığın bir ilgisi yok.
Bunu bir kenara yazalım.
Bu çağda bu gerekçeyle dava açıp çocuğun velayetini geri istemek o nedenle absürt bir durum.
Mahkeme buna nasıl bir karar verecek göreceğiz.
Ama çoktan iki kadının özel hayatı, itibarı ayaklar altına alındı bile.
Onlara yapılan bu şiddetin hesabını kim, nasıl ödeyecek?
Neyse ki bu olayda çoğunluk iki kadının yanında yer aldı, onlara destek oldu.
En azından bu umut vericiydi.
Kaybedenler kazananlar
◊ Mustafa Ceceli çocuğunun annesinin özel hayatını gerekçesi ne olursa olsun kendi elleriyle mahvettiği için...
◊ Polat Yağcı bu olay sonrası sanatçısını cinsel yönelimi nedeniyle kovduğu için...
Kaybetti.
◊ Murat Dalkılıç ise çalıştığı plak şirketinin tutumunu eleştirdiği, dik durduğu için herkesin gözünde daha çok değer kazandı.
Bir Kenan Doğulu klasiği
Kenan Doğulu eskiden yakın arkadaşı Volkan Büyükhanlı’nın otelinde plaj konserleri yapardı. Bu konserler popüler bir kesimi bir araya getirdiği için çok ilgi görür, herkes bu konserlerde olmak isterdi.
Şimdi aynı şey Kenan’ın Çeşme’deki plaj konserlerinde yaşanıyor.
Kenan’ın plaj konserleri önce Madeo’da başladı.
Geçen yaz Spiaggia Grande’ye taşındı.
Ve bu hafta sonu yeniden aynı yerdeydi Kenan.
Çeşme’de olan herkesin tek derdi bu konsere gidebilmekti.
Saat 19.00’dan sonra başlayan konsere gittiğimde tüm plaj gerçekten de tıklım tıklımdı.
22.30 sularında Grande’den ayrılırken konser hâlâ devam ediyordu!
Kenan’a bu plaj konserlerinde ayrı bir enerji, ayrı bir rahatlık geliyor, orası kesin.
Evindeymiş gibi eğleniyor, şarkıları çok daha keyifli söylüyor ve programı kafasına göre uzattıkça uzatıyor.
Gelen seyirci de öyle ama.
Kasmıyor, kendini bırakıp deli gibi dans ediyor.
Tam festival kafası yani.
Bu gazla/coşkuyla bu yaz Grande’de bir konser daha yapar eminim Kenan.
Asıl skandal hangisi?
Hafta sonu herkesin WhatsApp’ında o görüntüler dolaşıp durdu.
“Gördün mü?” diyerek, hayretler edilerek, “Başka görüntüler de varmış” denilerek...
İki yetişkin insanın evine gizlice yerleştirilmiş kameradan yansıyan mahrem görüntüleri hoyratça izledik.
Kimimiz meraktan kimimiz eğlence olsun diye...
Mustafa Ceceli’nin dev ayıbına bir de biz suç ortağı olduk yani!
O görüntüler değil, bu mahremiyetin yayılmasına vesile olan her birimiz “skandalız” aslında.
Esas “yılın skandalı” bu.
Öncelikle hatırlatalım:
Bir anne heteroseksüel de, biseksüel de, lezbiyen de olabilir.
Hatta bir baba da. Bu gayet “normal”.
Kafanızı kuma gömmeyin, çok örneği var.
Ama bu toplum her şeyi görmezden gelen bir toplum, malum.
Dolayısıyla cinsel yönelimle annelik ve babalığın bir ilgisi yok.
Bunu bir kenara yazalım.
Bu çağda bu gerekçeyle dava açıp çocuğun velayetini geri istemek o nedenle absürt bir durum.
Mahkeme buna nasıl bir karar verecek göreceğiz.
Ama çoktan iki kadının özel hayatı, itibarı ayaklar altına alındı bile.
Onlara yapılan bu şiddetin hesabını kim, nasıl ödeyecek?
Neyse ki bu olayda çoğunluk iki kadının yanında yer aldı, onlara destek oldu.
En azından bu umut vericiydi.
Kaybedenler kazananlar
◊ Mustafa Ceceli çocuğunun annesinin özel hayatını gerekçesi ne olursa olsun kendi elleriyle mahvettiği için...
◊ Polat Yağcı bu olay sonrası sanatçısını cinsel yönelimi nedeniyle kovduğu için...
Kaybetti.
◊ Murat Dalkılıç ise çalıştığı plak şirketinin tutumunu eleştirdiği, dik durduğu için herkesin gözünde daha çok değer kazandı.
Bir Kenan Doğulu klasiği
Kenan Doğulu eskiden yakın arkadaşı Volkan Büyükhanlı’nın otelinde plaj konserleri yapardı. Bu konserler popüler bir kesimi bir araya getirdiği için çok ilgi görür, herkes bu konserlerde olmak isterdi.
Şimdi aynı şey Kenan’ın Çeşme’deki plaj konserlerinde yaşanıyor.
Kenan’ın plaj konserleri önce Madeo’da başladı.
Geçen yaz Spiaggia Grande’ye taşındı.
Ve bu hafta sonu yeniden aynı yerdeydi Kenan.
Çeşme’de olan herkesin tek derdi bu konsere gidebilmekti.
Saat 19.00’dan sonra başlayan konsere gittiğimde tüm plaj gerçekten de tıklım tıklımdı.
22.30 sularında Grande’den ayrılırken konser hâlâ devam ediyordu!
Kenan’a bu plaj konserlerinde ayrı bir enerji, ayrı bir rahatlık geliyor, orası kesin.
Evindeymiş gibi eğleniyor, şarkıları çok daha keyifli söylüyor ve programı kafasına göre uzattıkça uzatıyor.
Gelen seyirci de öyle ama.
Kasmıyor, kendini bırakıp deli gibi dans ediyor.
Tam festival kafası yani.
Bu gazla/coşkuyla bu yaz Grande’de bir konser daha yapar eminim Kenan.