Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Arkadaşlar hazır mıyız
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Arkadaşlar hazır mıyız

21 Ağustos 2019

İstanbul’un sosyal hayatı yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.


İlk hareket bereket önceki gece Bebek Otel’de yapılan Vogue partisiyle başladı.
Ama asıl patlamayı eylülle beraber yaşayacağız.
Listede neler yok ki?
16. İstanbul Bienali, Contemporay İstanbul, Arter’in Dolapdere’deki yeni yerinin açılışı, Akaretler’de yapılacak olan Artweeks...
Bir de tüm bu sanat organizasyonlarının yan etkinliklerini düşünün.
Sosyal hayat hiç olmadığı kadar coşacak.
O zaman yakın gelecekte olup biteceklerin içeriğine şöyle bir göz atma zamanı.
Önce İstanbul Bienali’yle başlayalım...

Asıl yedinci kıta neresi

16. İstanbul Bienali
14 Eylül’de başlıyor. Açılış resepsiyonu 10 Eylül’de.
Bienalin ana teması Yedinci Kıta.
Peki neyi anlatıyor Yedinci Kıta?
Şu an içinde yaşadığımız ve herkesin daha çok farkında olmaya başladığı ekolojik değişiklikleri, küresel ısınmayı...
Bienalciler şuradan yola çıkmış:
İçinde yaşadığımız dünyaya en büyük etkiyi yapan jeolojik faaliyetlerden çok insan faaliyetleri.
Çünkü gezegenin insan eli değmemiş köşeleri azalıyor, yerleşim merkezleriyle diğer canlıların paylaştığı kırsal arasındaki ayrım ortadan kalkıyor.
Dünya, şehirlerin tek bir megapolde birleştiği, tamamen insan üretimi bir mekana dönüşüyor.
Haliyle bunun negatif sonuçları da oluyor.
Onlardan biri de Pasifik Okyanusu’nun ortasındaki devasa atık yığını.
3.4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığında bir yığın bu.
Popüler bilimdeki adı da Yedinci Kıta.
İşte bienale ismini ve temasını veren yedinci kıta orası.
Fazlasıyla gerçek ve ürkütücü yani.
Bienalin küratöründen de bahsedeyim...
Fransa’nın en büyük güncel sanat merkezlerinden Palais de Tokyo’nun kurucuları arasında yer alan Nicolas Bourriaud.
Bienale davet edilmesini şu sözlerle anlatmış Bourriaud:
“İstanbul’un, ikili düşüncenin hakim olduğu günümüz küresel siyasi ortamında bir kesişim noktası olarak özel bir anlam taşıdığına inanıyorum. Bu nedenle tarihsel durumu yansıtan bir sergi yapacağım.”

Contemporary öncesi Artweeks

12 Eylül’deki Contemporary İstanbul öncesi, ısınma turu niyetine, artık geleneksel hale gelen Artweeks var.
3 Eylül’de başlayacak Artweeks, her zaman olduğu gibi Akaretler’de.
Üç hafta sürecek Artweeks, bu yıl ek binaların da sergi alanlarına açılmasıyla daha geniş içerikli bir etkinliğe dönüşecek.
Sanatçılar ve koleksiyonerlerle söyleşilerin yer aldığı Artweeks’in ücretsiz olduğunu hatırlatalım.

Dolapdere’de bir vaha

Ve Arter...
Dolapdere’deki yeni binasına taşınan ve 13 Eylül’de açılışını yapacak olan Arter’in yeni mottosu şu:
Herkes için erişilebilir kültür ve yaşam platformu olabilmek...
Arter’in açılış programında ise toplam yedi sergi var.
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan “Saat Kaç?” başlıklı sergi, “Kelimeler Pek Gereksiz” başlıklı koleksiyon grup sergisi, Altan Gürman retrospektif sergisi, Ayşe Erkmen’in sergisi Beyazımtırak, Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi, İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi ve Céleste Boursier-Mougenot’nun üç adet kuyruklu piyanodan oluşan yerleştirmesi...
Bu arada yazmadan olmaz: Keşke Arter’ciler yeni binalarının etrafına biraz daha ağaç dikseler...

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Taylor HeyecanıHikmet DemirkolTaylor Heyecanı!21.08.2019
Yeni uçuşlar yakındaUğur CEBECİYeni uçuşlar yakında21.08.2019
Kamu işçisine % 18.7 zamNoyan DoğanKamu işçisine % 18.7 zam21.08.2019
Deprem gerçeği ve aymazlığımızFuat BOLDeprem gerçeği ve aymazlığımız!21.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.