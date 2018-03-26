Aldatma demeçlerini neden seviyoruz

Ünlü bir kadının kendini gündemde tutmak için yapacağı en kolay şey bu herhalde:

Aldatılmak meselesiyle ilgili cesur demeçleri ortaya yuvarlamak.

Hülya Avşar yıllarca bunu yaptı.

Bakınız son örnek, ne iş yaptığını ne biz ne de kendisi (çünkü “stil danışmanı” sıfatını da kabul etmiyormuş) çözemeyen Eliz Sakuçoğlu.

Posta’ya verdiği röportajda söylediği şu:

“Ben yaşamış biri de olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Ettim de.

Ben her ilişkimde aldatıldım”.

Neden ilgi duyuyor ve seviyoruz böyle lolipop demeçleri?

- Çünkü bir Amerikan dizisindeki karakterler gibi yaşadığımızı sanıyor ve öyle ikili ilişkiler kurmaya çalışıyoruz, ama maalesef gerçek öyle değil.

- Çünkü -RTÜK duymasın- dan dun konuşulabilen tek konu aldatılmak ve ilişkiler...

- Çünkü ilişkiler üzerine çene yormak kadın erkek herkesin hoşuna giden yegane şey.

- Çünkü “Aldatılmayı her türlü kabul ederim” cümlesini ünlü erkeklerden hiç duyamıyoruz. Kadınlar daha cesur. Ya da sadece demeç cesuru.

- Çünkü zaten hayat bir aldatmaca.





Arda Turan’ın çelişkisi

Klasik vaziyet:

Mekan çıkışı muhabirler Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan’a soru yöneltiyor.

Aslıhan Doğan sorulara yanıt vermek istemiyor.

Muhabirler de biraz kışkırtıcı bir şekilde, “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diyor ve sonrası tufan.

Arda muhabire, “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırıyor, sinirleniyor.

Bu da yeni moda:

Hem edepli olunmasını talep et hem de “kafanı gözünü kırarım” diyerek edep sınırlarını tatlı tatlı aşmakta sakınca görme...

Gerçekten böyle bir çelişki görmedim.

Muhabirlerin yerinde olsam durumu protesto eder, bir daha Arda Turan’a soru filan yöneltmem.



Hacı’nın eksik kalan analizi

Hacı Sabancı’nın Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki en dikkat çekici cümlesi bence şuydu:

“Türkiye’de köklü bir burjuva sınıfı olduğunu düşünmüyorum”.

Hacı haklı ama keşke nedenlerini de açıklasaydı. Onun bu konudaki analizini merak ettim doğrusu...

Merak ediyorum...

◊ Yeni açılan sağlıklı yemek restoranı Gabfoods’u...

◊ Netflix’te yayınlanan Osho belgeseli Vahşi Kırlar’ı...

◊ BluTV’nin yenisi Bu Kızın Öyküsü adlı belgesel serisini, Puhu’nun Şahsiyet adlı dizisini...