Ajda hangi ünlü mekanın üstünde oturuyordu?

Time Out dergisi dedi ki: “Love İstanbul Ödülleri için semt hikayesi videoları yapıyoruz ve her semti bir başkasıyla geziyoruz, Bebek’i de sizinle gezelim mi?”
“Hay hay” dedim ve çekim için Bebek’in 15 yıllık mekanı Lucca’ya uğradığımızda ilginç bir şey öğrendim.
Lucca’nın sahibi Cem Mirap geçmişten bugüne Bebek’in sosyal hayatına dair değişimleri anlatırken dedi ki, “80’li yıllarda Lucca’nın olduğu bu apartmanın üst katında Ajda Pekkan oturuyormuş.”
Nitekim o yıllar Bebek Maksim’in de popüler olduğu yıllarmış aynı zamanda.
Ama asıl şu bir gerçek: Ajda oturacağı yerleri hep iyi seçmiş!
Şehirde bazı tropik olaylar
Lucca demişken...
Hafta içi bu mekanda iki gece üst üste tropik rüzgarlar esti.
Şöyle ki:
Maldivler ve Tayland’daki Soneva Otelleri’nin şefi Kevin Fawkes iki gün boyunca Lucca’ya konuk oldu ve modern Asya yemekleri yaptı.
Elif Dürüst’ten Ayça Dinçkök’e birçok tanıdık sima masaları doldurdu.
Benim için bu tropik yemeğin en güzel taraflarından biri de her masaya Ceremony tarafından kondurulmuş hindistancevizi palmiyeleriydi.
Meğer bu konuda Soneva’nın sahibi Sonu Shivdasani de titizmiş.
Bitkilerin en doğal haliyle bırakılmasından yanaymış.
Bay Sonu, Lucca’yla yaptığı işbirliğinin devam edeceğini de söyledi o gece...
Kozmetik Selin Ciğerci ve öteki trans kadınlar
Nasıl Bülent Ersoy trans birey olarak Türkiye’de birçok “ilk”e imza attıysa Selin Ciğerci de bambaşka bir alanda, ama benzer bir yolda ilerliyor.
Nedeni de kocası Gökhan Çıra’nın ayak parmaklarını öpmesi değil elbette.
Başka bir şey:
Geçtiğimiz günlerde kendi adıyla bir kozmetik markası çıkardı Selin Ciğerci ve şu anda markasının reklamı Akmerkez ve Nişantaşı gibi şehrin en popüler yerlerinde boy gösteriyor.
Bir yanda acımasızca öldürülen Hande Kader, Hande Buse Şeker, Gökçe Saygı gibi trans kadınlar...
Bir yanda da kozmetik markasının reklamıyla şehri donatan, markasını yurtdışına taşımaya hazırlanan Selin Ciğerci...
İki ucu da yaşıyor Türkiye.
İlginç olan şu: Selin Ciğerci’yi sevenlerin, kozmetik markasını koşa koşa alanların öteki trans kadınların yaşadığı trajedilerden bihaber oluşu.
Ya da görmezden gelmeyi tercih etmeleri...
Belki Selin bu konudaki farkındalık için bir şeyler yapar.
Bizim Demi Moore
Demi Moore kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ashton Kutcher ile evlendiğinde 43 yaşındaydı.
Ve şimdi 46 yaşındaki Hande Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlenmeye hazırlanıyor. Hande Ataizi sadece bu açıdan “bizim Demi Moore” değil elbette. Hande de fit, kendine bakıyor ve 30’larının başında gibi duruyor.
Bu arada Hande’ye sordum; düğünleri ocak ya da mart ayında gerçekleşecekmiş.
Şu an düğün için mekan bakıyorlarmış.
Kafamı karıştıran reklam filmi
“Mucize Doktor” dizisinin yıldızı Taner Ölmez neden bir bulaşık deterjanı reklamında oynamış ki diye düşündüm.
Reklam filmini izleyince verilmek istenen duyarlı mesajı sevdim.
Oyuncunun söylediği “Yolun Sonu Görünüyor” türküsünü de... Ama sonra tekrar düşündüm, “İyi de bulaşık deterjanının
kendisi zaten doğayı
kirletmiyor mu?” diye.
Sonuçta tüm deterjanların atıkları doğaya/denize karışıyor ve hepsinin yan etkileri malum.Kısacası kafam karışık bu konuda.
Biri “kabus” desin
Ivana Sert, Sezen Aksu’dan şarkı almış.
Haber buydu. Sezen gerçekten bin bir duygu imbiğinden özenle damıtarak yarattığı bestelerinden birini Ivana Sert’in fena yorumuna emanet etmiş olabilir mi? Umarım bu haber bir kabustur ve uyanınca gerçek olmadığını anlarız.
Ajda hangi ünlü mekanın üstünde oturuyordu?
Time Out dergisi dedi ki: “Love İstanbul Ödülleri için semt hikayesi videoları yapıyoruz ve her semti bir başkasıyla geziyoruz, Bebek’i de sizinle gezelim mi?”
“Hay hay” dedim ve çekim için Bebek’in 15 yıllık mekanı Lucca’ya uğradığımızda ilginç bir şey öğrendim.
Lucca’nın sahibi Cem Mirap geçmişten bugüne Bebek’in sosyal hayatına dair değişimleri anlatırken dedi ki, “80’li yıllarda Lucca’nın olduğu bu apartmanın üst katında Ajda Pekkan oturuyormuş.”
Nitekim o yıllar Bebek Maksim’in de popüler olduğu yıllarmış aynı zamanda.
Ama asıl şu bir gerçek: Ajda oturacağı yerleri hep iyi seçmiş!
Şehirde bazı tropik olaylar
Lucca demişken...
Hafta içi bu mekanda iki gece üst üste tropik rüzgarlar esti.
Şöyle ki:
Maldivler ve Tayland’daki Soneva Otelleri’nin şefi Kevin Fawkes iki gün boyunca Lucca’ya konuk oldu ve modern Asya yemekleri yaptı.
Elif Dürüst’ten Ayça Dinçkök’e birçok tanıdık sima masaları doldurdu.
Benim için bu tropik yemeğin en güzel taraflarından biri de her masaya Ceremony tarafından kondurulmuş hindistancevizi palmiyeleriydi.
Meğer bu konuda Soneva’nın sahibi Sonu Shivdasani de titizmiş.
Bitkilerin en doğal haliyle bırakılmasından yanaymış.
Bay Sonu, Lucca’yla yaptığı işbirliğinin devam edeceğini de söyledi o gece...
Kozmetik Selin Ciğerci ve öteki trans kadınlar
Nasıl Bülent Ersoy trans birey olarak Türkiye’de birçok “ilk”e imza attıysa Selin Ciğerci de bambaşka bir alanda, ama benzer bir yolda ilerliyor.
Nedeni de kocası Gökhan Çıra’nın ayak parmaklarını öpmesi değil elbette.
Başka bir şey:
Geçtiğimiz günlerde kendi adıyla bir kozmetik markası çıkardı Selin Ciğerci ve şu anda markasının reklamı Akmerkez ve Nişantaşı gibi şehrin en popüler yerlerinde boy gösteriyor.
Bir yanda acımasızca öldürülen Hande Kader, Hande Buse Şeker, Gökçe Saygı gibi trans kadınlar...
Bir yanda da kozmetik markasının reklamıyla şehri donatan, markasını yurtdışına taşımaya hazırlanan Selin Ciğerci...
İki ucu da yaşıyor Türkiye.
İlginç olan şu: Selin Ciğerci’yi sevenlerin, kozmetik markasını koşa koşa alanların öteki trans kadınların yaşadığı trajedilerden bihaber oluşu.
Ya da görmezden gelmeyi tercih etmeleri...
Belki Selin bu konudaki farkındalık için bir şeyler yapar.
Bizim Demi Moore
Demi Moore kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi Ashton Kutcher ile evlendiğinde 43 yaşındaydı.
Ve şimdi 46 yaşındaki Hande Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlenmeye hazırlanıyor. Hande Ataizi sadece bu açıdan “bizim Demi Moore” değil elbette. Hande de fit, kendine bakıyor ve 30’larının başında gibi duruyor.
Bu arada Hande’ye sordum; düğünleri ocak ya da mart ayında gerçekleşecekmiş.
Şu an düğün için mekan bakıyorlarmış.
Kafamı karıştıran reklam filmi
“Mucize Doktor” dizisinin yıldızı Taner Ölmez neden bir bulaşık deterjanı reklamında oynamış ki diye düşündüm.
Reklam filmini izleyince verilmek istenen duyarlı mesajı sevdim.
Oyuncunun söylediği “Yolun Sonu Görünüyor” türküsünü de... Ama sonra tekrar düşündüm, “İyi de bulaşık deterjanının
kendisi zaten doğayı
kirletmiyor mu?” diye.
Sonuçta tüm deterjanların atıkları doğaya/denize karışıyor ve hepsinin yan etkileri malum.Kısacası kafam karışık bu konuda.
Biri “kabus” desin
Ivana Sert, Sezen Aksu’dan şarkı almış.
Haber buydu. Sezen gerçekten bin bir duygu imbiğinden özenle damıtarak yarattığı bestelerinden birini Ivana Sert’in fena yorumuna emanet etmiş olabilir mi? Umarım bu haber bir kabustur ve uyanınca gerçek olmadığını anlarız.