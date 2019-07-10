Adriana Lima’yı görünce o teze hak verdim

Önce Metin Hara şimdi de iş insanı Emir Uyar.
Adriana Lima’nın sevgililerinin peş peşe Türk oluşu değil de, esas şaşırtıcı olan şu aslında:
Birbirine tamamen zıt dünyalara sahip insanlarla sevgili olabilme yeteneği...
Metin Hara spiritüel içerikte yazan bir yazar ve modern çağ şifacısıydı.
Emir Uyar ise onun tam tersi.
Aile şirketinin ikinci kuşak temsilcisi.
Alman Liseli, ardından Amerika’da işletme ve ekonomi eğitimi görmüş.
Ama adını herkese duyurması Venedik’teki San Clemente Adası’nı satın aldıktan sonra oldu.
Bu adadaki tarihi binayı renove edip San Clemente Palace Kempinski yaptı Uyar.
Otel, özellikle festival zamanları dünyaca ünlü yıldızların katıldığı davetlerin merkezi haline geldi.
Kısacası Hara ile Uyar’ın dünyaları ve yaşam tarzlarının pek ortak noktası yok.
Farklı dünyalardaki insanlarla hızla sevgili olabilen insanlar hakkında şöyle bir tez vardır, bilirsiniz:
Mesela rock müzik seven bir sevgilin mi var?
Rock sevmediğin halde o sevgiliyle çıktığın dönemde rock bir yaşam tarzın olur bir anda.
Ondan ayrılırsın, bu kez karşına spor delisi bir sevgili çıkar.
Pek spor yapmadığın halde onunla çıktığın dönem sporun, diyetin dibine vurursun...
Yani kimle çıkıyorsan aslında ona benzemeye başlarsın...
Doğrusu Lima’nın tercihlerini gördükçe bu teze hak vermeye başladım.
Nihayet
Nihayet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri bir araya gelmiş ve Boğaz’da gürültü yapan teknelerle ilgili “ses denetimi” yapmaya başlamışlar.
Daha önce bu tekneleri şikayet etmek için direkt Sahil Güvenlik’i arıyorduk.
İşe de yarıyordu ama onların yetkisi bir yere kadardı.
Şimdi bu ortak çalışmayla Boğaz’ın her gece pavyona dönüşmesi engellenmiş olacak.
Burada neden cesur değil?
Hadise’nin Almanya’da verdiği konserinde giydiği kostüm çok iddialı ve güzel değil mi?
Ona çok yakışmış. Başka bir popçu giyse bu kadar yakışmaz.
Ama neden Hadise’nin Türkiye’de verdiği konserlerde bu tarz kostümler göremiyoruz üzerinde?
Sosyal medyasındaki sahne fotoğraflarına (mesela Kıbrıs’ta verdiği konserlere) baktım da, bu mayo kostümü gibi bir kostüm hiç yok.
Oysa Hadise’nin burada da böyle giyinmesini beklerdim.
Çünkü onun kalıpları takan bir hali, tavrı hiç olmadı.
Adriana Lima’yı görünce o teze hak verdim
Önce Metin Hara şimdi de iş insanı Emir Uyar.
Adriana Lima’nın sevgililerinin peş peşe Türk oluşu değil de, esas şaşırtıcı olan şu aslında:
Birbirine tamamen zıt dünyalara sahip insanlarla sevgili olabilme yeteneği...
Metin Hara spiritüel içerikte yazan bir yazar ve modern çağ şifacısıydı.
Emir Uyar ise onun tam tersi.
Aile şirketinin ikinci kuşak temsilcisi.
Alman Liseli, ardından Amerika’da işletme ve ekonomi eğitimi görmüş.
Ama adını herkese duyurması Venedik’teki San Clemente Adası’nı satın aldıktan sonra oldu.
Bu adadaki tarihi binayı renove edip San Clemente Palace Kempinski yaptı Uyar.
Otel, özellikle festival zamanları dünyaca ünlü yıldızların katıldığı davetlerin merkezi haline geldi.
Kısacası Hara ile Uyar’ın dünyaları ve yaşam tarzlarının pek ortak noktası yok.
Farklı dünyalardaki insanlarla hızla sevgili olabilen insanlar hakkında şöyle bir tez vardır, bilirsiniz:
Mesela rock müzik seven bir sevgilin mi var?
Rock sevmediğin halde o sevgiliyle çıktığın dönemde rock bir yaşam tarzın olur bir anda.
Ondan ayrılırsın, bu kez karşına spor delisi bir sevgili çıkar.
Pek spor yapmadığın halde onunla çıktığın dönem sporun, diyetin dibine vurursun...
Yani kimle çıkıyorsan aslında ona benzemeye başlarsın...
Doğrusu Lima’nın tercihlerini gördükçe bu teze hak vermeye başladım.
Nihayet
Nihayet Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri bir araya gelmiş ve Boğaz’da gürültü yapan teknelerle ilgili “ses denetimi” yapmaya başlamışlar.
Daha önce bu tekneleri şikayet etmek için direkt Sahil Güvenlik’i arıyorduk.
İşe de yarıyordu ama onların yetkisi bir yere kadardı.
Şimdi bu ortak çalışmayla Boğaz’ın her gece pavyona dönüşmesi engellenmiş olacak.
Burada neden cesur değil?
Hadise’nin Almanya’da verdiği konserinde giydiği kostüm çok iddialı ve güzel değil mi?
Ona çok yakışmış. Başka bir popçu giyse bu kadar yakışmaz.
Ama neden Hadise’nin Türkiye’de verdiği konserlerde bu tarz kostümler göremiyoruz üzerinde?
Sosyal medyasındaki sahne fotoğraflarına (mesela Kıbrıs’ta verdiği konserlere) baktım da, bu mayo kostümü gibi bir kostüm hiç yok.
Oysa Hadise’nin burada da böyle giyinmesini beklerdim.
Çünkü onun kalıpları takan bir hali, tavrı hiç olmadı.