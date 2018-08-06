70 milyon liralık koydaki salaş balıkçı

Cumartesi saat 19.30 civarı...
Fethiye’deki Turunç Pınarı Koyu’nda tam 36 yıl önce açılan balıkçı “Osman’ın Yeri”ndeyim.
Burası tekne turuna çıkanların en ünlü uğrak noktalarından biri.
“Muhteşem Yüzyıl” ve daha birçok ünlü dizinin yapımcısı Timur Savcı için de öyleymiş.
Hatta Savcı buraya gidip geldikçe balıkçının sahibi Osman Aydın’la ahbap olmuş.
Turunç Pınarı’nda daha çok vakit geçirmeye, hatta konaklamaya başlamış.
Ve geçen yıl da burayı Osman Aydın’dan satın almış.
Medyada çıkan haberlerde Savcı’nın bu koyu 140 milyon liraya aldığı iddia ediliyordu ama gerçek rakamı Osman Aydın’ın balıkçısında çalışan akrabaları söyledi: 70 milyon.
Timur Savcı’nın bu araziye lüks bungalovlardan oluşan bir otel yapacağı söyleniyor.
Keşke Phuket’teki Keemala Resort gibi doğayla uyumlu,
estetik harikası bir şey yapılsa...
Bu arada Osman’ın Yeri iki yıl daha koydaymış, sonra kalıp kalmayacağı belli değil.
Ama Timur Savcı da burayı sevdiğine göre büyük olasılıkla kalacaktır.
Osman’ın Yeri’nin mezeleri ise öyle aman aman değil, hatta sıradan.
Buranın tek hoş tarafı denizden o an çıkardıkları bir balığı pişirip önünüze çat diye koymaları.
Misal: Tam ben önümdeki lagosu yerken balıkçıdaki çalışanlar ellerindeki koca kalamarla çıkıyorlardı denizden.
Ben sözümü
tuttum ama...
Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahoviç, Hürriyet Pazar’a verdiği röportajda şöyle diyor: “Evliliğimin ömür boyu sürmesi arzusuyla evlendim. Ama ne yazık ki, bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım.”
Bu sözler ne anlama geliyor olabilir?
Bence şu:
“Ben sadakat sözümü tuttum, ama karşı taraf tutmadı, elimden ne gelir?”
Tuhaf şeyler
TRT Genel Müdürü’nün bayram değil seyran değilken 2014 yılında Eurovision’u kazanmış Conchita Wurst’e kafayı takması. Dahası, Wurst nedeniyle “değerlerinden saptığını düşündüğü” Avrupa Yayıncılar Birliği’ne ayar vermesi, Eurovision’a da kurum olarak katılmayı düşünmediklerini belirtmesi...
Tuhaf, çünkü:
Eurovision yıllardır aynı. Kendi halinde bir şov programı.
Orası özgür bir platform.
En önemli “değeri” bu aslında. Sevenleri bu nedenle Eurovision tutkunu.
◊ Konya’da açılan ve sosyal medyanın anında diline düşen dev “piknik bahçesi”...
Tuhaf, çünkü:
Piknik dediğin yeşili bol bir yerde ya da gölgesinde serinlediğin bir ağacın altında yapılır. Böyle asfalt yollarla santim santim ayrılmış, askeri düzende, “Çabuk gir, mangalını yap ve derhal çık” duygusunu insana geçiren bir yerde yapılmaz. En azından yapılmasa daha iyi olur. Yüce piknik motivasyonu ve mangalların gücü adına...
70 milyon liralık koydaki salaş balıkçı
Cumartesi saat 19.30 civarı...
Fethiye’deki Turunç Pınarı Koyu’nda tam 36 yıl önce açılan balıkçı “Osman’ın Yeri”ndeyim.
Burası tekne turuna çıkanların en ünlü uğrak noktalarından biri.
“Muhteşem Yüzyıl” ve daha birçok ünlü dizinin yapımcısı Timur Savcı için de öyleymiş.
Hatta Savcı buraya gidip geldikçe balıkçının sahibi Osman Aydın’la ahbap olmuş.
Turunç Pınarı’nda daha çok vakit geçirmeye, hatta konaklamaya başlamış.
Ve geçen yıl da burayı Osman Aydın’dan satın almış.
Medyada çıkan haberlerde Savcı’nın bu koyu 140 milyon liraya aldığı iddia ediliyordu ama gerçek rakamı Osman Aydın’ın balıkçısında çalışan akrabaları söyledi: 70 milyon.
Timur Savcı’nın bu araziye lüks bungalovlardan oluşan bir otel yapacağı söyleniyor.
Keşke Phuket’teki Keemala Resort gibi doğayla uyumlu,
estetik harikası bir şey yapılsa...
Bu arada Osman’ın Yeri iki yıl daha koydaymış, sonra kalıp kalmayacağı belli değil.
Ama Timur Savcı da burayı sevdiğine göre büyük olasılıkla kalacaktır.
Osman’ın Yeri’nin mezeleri ise öyle aman aman değil, hatta sıradan.
Buranın tek hoş tarafı denizden o an çıkardıkları bir balığı pişirip önünüze çat diye koymaları.
Misal: Tam ben önümdeki lagosu yerken balıkçıdaki çalışanlar ellerindeki koca kalamarla çıkıyorlardı denizden.
Ben sözümü
tuttum ama...
Mustafa Sandal’dan boşanan Emina Jahoviç, Hürriyet Pazar’a verdiği röportajda şöyle diyor: “Evliliğimin ömür boyu sürmesi arzusuyla evlendim. Ama ne yazık ki, bazı şeyler elimde değildi. Söyleyeceğim tek şey, nikâh masasında verdiğim sözü asla bozmadığım.”
Bu sözler ne anlama geliyor olabilir?
Bence şu:
“Ben sadakat sözümü tuttum, ama karşı taraf tutmadı, elimden ne gelir?”
Tuhaf şeyler
TRT Genel Müdürü’nün bayram değil seyran değilken 2014 yılında Eurovision’u kazanmış Conchita Wurst’e kafayı takması. Dahası, Wurst nedeniyle “değerlerinden saptığını düşündüğü” Avrupa Yayıncılar Birliği’ne ayar vermesi, Eurovision’a da kurum olarak katılmayı düşünmediklerini belirtmesi...
Tuhaf, çünkü:
Eurovision yıllardır aynı. Kendi halinde bir şov programı.
Orası özgür bir platform.
En önemli “değeri” bu aslında. Sevenleri bu nedenle Eurovision tutkunu.
◊ Konya’da açılan ve sosyal medyanın anında diline düşen dev “piknik bahçesi”...
Tuhaf, çünkü:
Piknik dediğin yeşili bol bir yerde ya da gölgesinde serinlediğin bir ağacın altında yapılır. Böyle asfalt yollarla santim santim ayrılmış, askeri düzende, “Çabuk gir, mangalını yap ve derhal çık” duygusunu insana geçiren bir yerde yapılmaz. En azından yapılmasa daha iyi olur. Yüce piknik motivasyonu ve mangalların gücü adına...