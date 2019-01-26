50’nci yaşına direk dansı yaparak girdi

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde “pole dance”, yani direk dansı yaparken bir videosunu paylaştı ve haliyle çok konuşuldu.
Direk dansı deyince akıllara hâlâ striptiz ve erotik dans kulüpleri gelse de, aslında günümüzde meraklılarının hayli emek harcadığı ciddi bir spor türü bu.
Hem dans hem de akrobasiyi birleştirdiği için birçok çeşidi bile mevcut: Pole Fitness da var Pole Art da...
Bu alanın en çok tanınan eğitmenlerinden Burcu Yüce bir gün direk dansıyla ilgili şöyle demişti bana:
“Aslında bu bir sanat.”
Üstelik direk dansı meraklısının tutkusuna gerçekten şapka çıkartıyorum. Nitekim zor iş, hem de bayağı zor!
Bakınız geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan bir sosyetik sima, iki yıl boyunca aldığı direk dansı derslerindeki birikimini doğum günü partisinde sergilemiş!
Partiye sosyal medya yasağı konduğu için kimse görüntü paylaşamamış tabii.
Tek duyduğum herkesin direk şovuna bayıldığı...
Sezen sahnelere geri dönecek mi
Sezen Aksu’nun sahnelere geri dönmesi için hayranları change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyanın dili hayli tatlı:
“Sizin konserleriniz dert paylaşma, hal hatır sorma, birbirimize sarılma, iç dökme, arınma buluşmaları gibi oluyordu.
Sanki bizi evinizin bahçesinde ağırlıyordunuz her yaz...
Tekrar şarkılarınızla dertleşmek, ağlamak, mutlu olmak istiyoruz.”
Lakin hissiyatım o ki, sahnelerden koptuktan sonra kendine küçük, üretimi bol ve huzurlu bir hayat kuran Sezen Aksu pek geri dönme arzusunda değil.
Yine de belli olmaz tabii.
Kampanyayı düzenleyenler hevesini kırmasın.
Gözler bu otelde
Yeme-içme dünyasının gözü bugünlerde Bebek Oteli’nde. Yeme-içme dünyasının gözü bugünlerde Bebek Oteli’nde. Bir ara Orjin Grup’un burayı kiralayacağı haberi çıkmış, hatta grubun ortağı Zafer Yıldırım bu konuda açıklama yapmıştı. Ama Orjin projeden vazgeçti. Ve duyduğum o ki, yeme-içme dünyasının patronları şimdi burayı satın almak için sıkı bir şekilde uğraşıyor. Ama en büyük sorun otel sahibinin kendine ait odasında yaşamaya devam etmek istemesiymiş. Bakalım sonunda bu ikonik otelin akıbeti ne olacak?
Sessiz sedasız film çekti
Yeme-içme dünyasının ünlü patronlarından Umut Evirgen geçen hafta sessiz sedasız bir kısa film çekmiş.
Halen devam ettiği yüksek lisans sinema bölümü için yazdığı senaryoyu çeken Evirgen’in filminin başrolünde, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Burak Yamantürk oynamış. Bakalım Evirgen kısa filmiyle festivallere katılacak mı?
Bu kez Nemrut Dağı’nda
Mabel Matiz kendi kendine bir alan açtı ve o yolda büyük hızla ilerliyor. Her seferinde hızı beni şaşırtıyor.
Çünkü 23 şarkılık Maya albümündeki şarkıları peş peşe kliplendirmeye devam ediyor.
Sarmaşık’ın ardından çok geçmeden A Canım geldi.
Şimdi de Nemrut Dağı’nda çekilen “derviş” temalı Mendilimde Kırmızı Var...
Matiz’in klipleri alışık olduğumuz klipler gibi lüks otomobil, güzel mekanlar, hoş kadınlar/adamlar, uzaklara dalmış drama bakışlar döngüsünden ibaret değil. Her klipte ayrı bir anlam, derinlik, detay ve Anadolu’nun bolca kullanıldığı stilize bir görsellik var. Yani Mabel’in bir derdi, ulaşmaya çalıştığı bir şey var. Kimine göre o yeni Barış Manço hatta. Ama bana kalırsa pek kimselere benzemiyor...
Ulaşmaya çalıştığı şey sanırım en çok yurtdışı başarısı, bir de kendi iç dünyasından taşan daha ne kadar şey varsa ortaya dökmek. Yolculuğunu adım adım takipteyiz nitekim...
50’nci yaşına direk dansı yaparak girdi
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde “pole dance”, yani direk dansı yaparken bir videosunu paylaştı ve haliyle çok konuşuldu.
Direk dansı deyince akıllara hâlâ striptiz ve erotik dans kulüpleri gelse de, aslında günümüzde meraklılarının hayli emek harcadığı ciddi bir spor türü bu.
Hem dans hem de akrobasiyi birleştirdiği için birçok çeşidi bile mevcut: Pole Fitness da var Pole Art da...
Bu alanın en çok tanınan eğitmenlerinden Burcu Yüce bir gün direk dansıyla ilgili şöyle demişti bana:
“Aslında bu bir sanat.”
Üstelik direk dansı meraklısının tutkusuna gerçekten şapka çıkartıyorum. Nitekim zor iş, hem de bayağı zor!
Bakınız geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan bir sosyetik sima, iki yıl boyunca aldığı direk dansı derslerindeki birikimini doğum günü partisinde sergilemiş!
Partiye sosyal medya yasağı konduğu için kimse görüntü paylaşamamış tabii.
Tek duyduğum herkesin direk şovuna bayıldığı...
Sezen sahnelere geri dönecek mi
Sezen Aksu’nun sahnelere geri dönmesi için hayranları change.org’da imza kampanyası başlattı. Kampanyanın dili hayli tatlı:
“Sizin konserleriniz dert paylaşma, hal hatır sorma, birbirimize sarılma, iç dökme, arınma buluşmaları gibi oluyordu.
Sanki bizi evinizin bahçesinde ağırlıyordunuz her yaz...
Tekrar şarkılarınızla dertleşmek, ağlamak, mutlu olmak istiyoruz.”
Lakin hissiyatım o ki, sahnelerden koptuktan sonra kendine küçük, üretimi bol ve huzurlu bir hayat kuran Sezen Aksu pek geri dönme arzusunda değil.
Yine de belli olmaz tabii.
Kampanyayı düzenleyenler hevesini kırmasın.
Gözler bu otelde
Yeme-içme dünyasının gözü bugünlerde Bebek Oteli’nde. Yeme-içme dünyasının gözü bugünlerde Bebek Oteli’nde. Bir ara Orjin Grup’un burayı kiralayacağı haberi çıkmış, hatta grubun ortağı Zafer Yıldırım bu konuda açıklama yapmıştı. Ama Orjin projeden vazgeçti. Ve duyduğum o ki, yeme-içme dünyasının patronları şimdi burayı satın almak için sıkı bir şekilde uğraşıyor. Ama en büyük sorun otel sahibinin kendine ait odasında yaşamaya devam etmek istemesiymiş. Bakalım sonunda bu ikonik otelin akıbeti ne olacak?
Sessiz sedasız film çekti
Yeme-içme dünyasının ünlü patronlarından Umut Evirgen geçen hafta sessiz sedasız bir kısa film çekmiş.
Halen devam ettiği yüksek lisans sinema bölümü için yazdığı senaryoyu çeken Evirgen’in filminin başrolünde, aynı zamanda yakın arkadaşı olan Burak Yamantürk oynamış. Bakalım Evirgen kısa filmiyle festivallere katılacak mı?
Bu kez Nemrut Dağı’nda
Mabel Matiz kendi kendine bir alan açtı ve o yolda büyük hızla ilerliyor. Her seferinde hızı beni şaşırtıyor.
Çünkü 23 şarkılık Maya albümündeki şarkıları peş peşe kliplendirmeye devam ediyor.
Sarmaşık’ın ardından çok geçmeden A Canım geldi.
Şimdi de Nemrut Dağı’nda çekilen “derviş” temalı Mendilimde Kırmızı Var...
Matiz’in klipleri alışık olduğumuz klipler gibi lüks otomobil, güzel mekanlar, hoş kadınlar/adamlar, uzaklara dalmış drama bakışlar döngüsünden ibaret değil. Her klipte ayrı bir anlam, derinlik, detay ve Anadolu’nun bolca kullanıldığı stilize bir görsellik var. Yani Mabel’in bir derdi, ulaşmaya çalıştığı bir şey var. Kimine göre o yeni Barış Manço hatta. Ama bana kalırsa pek kimselere benzemiyor...
Ulaşmaya çalıştığı şey sanırım en çok yurtdışı başarısı, bir de kendi iç dünyasından taşan daha ne kadar şey varsa ortaya dökmek. Yolculuğunu adım adım takipteyiz nitekim...