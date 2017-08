Aslında her şey 21 Aralık 2012 tarihiyle başladı.



Kimine göre o tarih dünyanın sonuydu.

Kimine göre ise Mayalar’ın mesajı yanlış anlaşılmıştı, aslında yeni bir çağ başlıyordu.

Hatırlıyorum, o tarihte Şirince’de olanların kıyametten kurtulacağına dair bir söylenti oluşmuştu.

Hatta ben de “kıyamet turizmini” yerinde görmek, izlenim yazmak üzere Şirince’ye gitmiştim.

Sonuç? Şirince’ye beklenenden az kişi gelince kıyamet lokumu ve şarapları elde kalmıştı!

Ama yine de kıyamet saati olarak belirtilen 13.11’de kalabalık bir grup ciddi ciddi geri sayım yapmış ve sayımın sonunda “Yeni Çağ’a girdik!” anonsu yapılmıştı.

Kalabalık içindeki bir gencin yanındaki arkadaşına dönüp, “Oğlum yeniden doğduk! Doğum günün kutlu olsun” deyişi hâlâ hatırımda!

Saatler ilerledikçe, “E hani hiçbir şey olmadı” şeklindeki tuhaf umutsuzluk dalgası da...

Neyse, 2012 çoktan geçip gitti.

Doğal olarak o tarihi unuttuk ve önümüzdeki maçlara baktık.

Son dönemde hevesle beklenen, merak edilen büyük maçlardan biri de 21 Ağustos’taki tam güneş tutulması.

En net Kuzey Amerika’dan izlenebilecek bu güneş tutulması için gökbilimciler son 10 yılın en önemli gök olayı diyor.

İşin bilimsel yanı bir

tarafa, elbette çeşit çeşit

yerli-yabancı astroloğun ve spiritüel konularda yazıp çizen insanın söylediklerine kulak kabartıyor insan:

Büyük değişimler yaşanabilirmiş...

Felaketler

olabilirmiş...

Algılar toptan değişebilirmiş...

Aslında şu sıra gizli gündem 21 Ağustos magazini yani.

İyi de 21 Ağustos’u beklemeye gerek yok ki!

Hali hazırda değişimler oluyor, felaketler de...

Ama algıları bilemem bak, orası kör nokta.

Yine de 21 Ağustos’u beklemek zevkli işte.

Türk restoranları başrolde

14 Ağustos’ta Burkina Faso’da Aziz İstanbul adlı Türk restoranına saldırılmıştı.

Barcelona’daki

Luna de İstanbul adlı restoran ise son terör olayında saldırıdan kaçanların sığınağı oldu.

Restoranın

Türk sahibi kapıyı kapattığı için teröristler içeri girmeyi

başaramadı.

Yani dünyanın farklı yerlerinde terör saldırısı olsa da hep olayların bir yerindeyiz.

Hep o tutulma yüzünden

Katie Holmes’un “Kıvanç Tatlıtuğ’u tanımıyorum” diye bir açıklama yaptığına pek inanmamıştım.

Yani tanımasa bile neden böyle bir açıklama yapsın ki?

Saçma yani...

Kıvanç Tatlıtuğ’un muhabirlerin Katie Holmes sorusuna “Anlamadım, kim?” diye yanıt vermesine de pek inanmamıştım.

Yani Kıvanç dağ dağa küsmüş dağın haberi yok misali bir yanıt neden

versin ki?

Bu da saçma.

Nitekim Kıvanç sosyal medyasından da

yalanladı.

Sonuç? Tüm bunlar hep yaklaşan güneş tutulmasından!

