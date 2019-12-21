2020’ye dair kehanetler

Hayır, tabii ki burcunuza bakarak yeni yıla dair kehanetler sıralama niyetim yok.
Ya da iki adet 20’nin bir araya gelişi üzerine spiritüel açılımlar yapmak değil derdim.
Mevzumuz sosyal yaşam ve 2020’de sosyal yaşamda neler olabileceği...
O zaman söyleyeyim:
◊ Nasıl müzikte rap yükseldi, pop düşüşe geçti, mekan aleminde de epeydir modern meyhaneler aynı şekilde yükselişteydi.
Hatta 2019 içinde bu yükseliş zirveye çıkmıştı.
Çünkü bu tarz mekanlar hem makul fiyatlı hem de erken saatte eğlenceyi bir arada sunuyor. Dolayısıyla bu modern meyhane akımı 2020’de de coşarak devam edecek.
◊ Peki modern meyhanelerden sıkılanlar ne yapacak?
“Küçük olsun bizim olsun!” diyecek. Her kesimden sosyal hayat müdavimi büyük ve şaşaalı mekanlar yerine kendi küçük mekanlarında sosyalleşmeyi tercih edecek 2020’de.
Her biri farklı karaktere sahip Bebek’teki Kaia, Tarabya’daki Kun ya da Karaköy’deki Un Po gibi...
Şehir Atlası
◊ EN YENİ - 1
Karaköy’deki Sub Otel’in girişine iki gün önce sessiz sedasız yeni ve küçük bir restoran açıldı: Foxy. Ve daha ilk gecesinden doldu taştı.
Çünkü mutfakta Neolokal’in şefi Maksut Aşkar vardı.
Maksut’un burada yaptığı yemekler Neolokal’den farklı.
Daha küçük tabaklar ve daha şarap eşliğinde atıştırmalıklar...
Aşkar’ın Foxy’ye özel hazırladığı menünün en güzel yanı, sevdiği mekanların bazı yemeklerini de içeriğe katmış olması.
Mesela Şemsa Denizsel’in Kantin zamanından kalma meşhur ekşili dili, Apartıman’ın tembel mezesi ve İnanç’ın ciğeri gibi...
Unutmadan: “Lokal ve gerçek” sloganını benimseyen Foxy’nin şarap işlerinden sorumlu kişisi ise aynı zamanda mekanın ortaklarından olan Levon Bağış.
◊ EN YENİ - 2
Kuruçeşme hattına yeni bir restoran daha geldi: L’Addict.
Fransız bistrolarından esinlenen mekan bu hafta peş peşe farklı kalabalıklara açılış yaptı.
Unutmadan: L’Addict’te hem öğle hem de akşam yemeği servisi var.
◊ EN
YENİ - 3
Canlı müzik aleminin şu sıra konuştuğu tek bir yer var, o da Meftun.
Ortaköy’deki Meftun’a henüz gidemedim ama mekana dair en çok duyduğum şey şu: “Yüksek tavanından dolayı ferah. Ayrıca çok eğlenceli”.
◊ EN YENİ - 4
Etiler Çamlık’taki All Sports’ların yanına küçük ve şık bir İtalyan açıldı: Pinoli.
Mekanın menüsünde favorim köfteli spagettisi ve kalamarı oldu, bin tavsiye.
◊ EN ŞANSLI
Klein Wal’ın haftalardır açık olmayışı aynı civardaki Module’ün daha çok parlamasına yol açtı. Mekanda bu gece Artbat performansı var.
◊ EN SİYAH VE KIRMIZILI PARTİ
Nişantaşı’ndaki Must dördüncü yılını bu gece bir partiyle kutluyor.
Gecede erkeklerin siyah kadınların kırmızı giymesi isteniyor; bakalım kim ne kadar uyacak?
◊ EN UZAKDOĞULU PARTİ
Kabataş’taki Setup dün gece gayet Uzakdoğulu bir erken yılbaşı partisi yaptı.
Fotoğraf sanatçısı Akif Hakan Çelebi’nin Uzakdoğu fotoğraflarından oluşan sergisinin mekanda açılması vesilesiyle...
◊ EN SPORTİF PARTİ
Bebek’in sportif buluşma noktası Sweaters Hub’ın arka bahçesinde yapılan yılbaşı partisinin sahnesinde ise Sattas vardı. Grubu izleyenler arasında İbrahim Kutluay ilk gözüme çarpan ünlüydü. İbrahim geceye yalnız katılmıştı.
◊ EN BEKLENEN MEKAN
Nef Bebeköy içinde açılmaya hazırlanan Momo’ya dair şu sıra en çok duyduğum şey: “Bu gece açılışı varmış.”O zaman Momo’nun gerçek açılış tarihini verip beklentileri karşılayalım:
Önümüzdeki perşembe.
2020’ye dair kehanetler
Hayır, tabii ki burcunuza bakarak yeni yıla dair kehanetler sıralama niyetim yok.
Ya da iki adet 20’nin bir araya gelişi üzerine spiritüel açılımlar yapmak değil derdim.
Mevzumuz sosyal yaşam ve 2020’de sosyal yaşamda neler olabileceği...
O zaman söyleyeyim:
◊ Nasıl müzikte rap yükseldi, pop düşüşe geçti, mekan aleminde de epeydir modern meyhaneler aynı şekilde yükselişteydi.
Hatta 2019 içinde bu yükseliş zirveye çıkmıştı.
Çünkü bu tarz mekanlar hem makul fiyatlı hem de erken saatte eğlenceyi bir arada sunuyor. Dolayısıyla bu modern meyhane akımı 2020’de de coşarak devam edecek.
◊ Peki modern meyhanelerden sıkılanlar ne yapacak?
“Küçük olsun bizim olsun!” diyecek. Her kesimden sosyal hayat müdavimi büyük ve şaşaalı mekanlar yerine kendi küçük mekanlarında sosyalleşmeyi tercih edecek 2020’de.
Her biri farklı karaktere sahip Bebek’teki Kaia, Tarabya’daki Kun ya da Karaköy’deki Un Po gibi...
Şehir Atlası
◊ EN YENİ - 1
Karaköy’deki Sub Otel’in girişine iki gün önce sessiz sedasız yeni ve küçük bir restoran açıldı: Foxy. Ve daha ilk gecesinden doldu taştı.
Çünkü mutfakta Neolokal’in şefi Maksut Aşkar vardı.
Maksut’un burada yaptığı yemekler Neolokal’den farklı.
Daha küçük tabaklar ve daha şarap eşliğinde atıştırmalıklar...
Aşkar’ın Foxy’ye özel hazırladığı menünün en güzel yanı, sevdiği mekanların bazı yemeklerini de içeriğe katmış olması.
Mesela Şemsa Denizsel’in Kantin zamanından kalma meşhur ekşili dili, Apartıman’ın tembel mezesi ve İnanç’ın ciğeri gibi...
Unutmadan: “Lokal ve gerçek” sloganını benimseyen Foxy’nin şarap işlerinden sorumlu kişisi ise aynı zamanda mekanın ortaklarından olan Levon Bağış.
◊ EN YENİ - 2
Kuruçeşme hattına yeni bir restoran daha geldi: L’Addict.
Fransız bistrolarından esinlenen mekan bu hafta peş peşe farklı kalabalıklara açılış yaptı.
Unutmadan: L’Addict’te hem öğle hem de akşam yemeği servisi var.
◊ EN
YENİ - 3
Canlı müzik aleminin şu sıra konuştuğu tek bir yer var, o da Meftun.
Ortaköy’deki Meftun’a henüz gidemedim ama mekana dair en çok duyduğum şey şu: “Yüksek tavanından dolayı ferah. Ayrıca çok eğlenceli”.
◊ EN YENİ - 4
Etiler Çamlık’taki All Sports’ların yanına küçük ve şık bir İtalyan açıldı: Pinoli.
Mekanın menüsünde favorim köfteli spagettisi ve kalamarı oldu, bin tavsiye.
◊ EN ŞANSLI
Klein Wal’ın haftalardır açık olmayışı aynı civardaki Module’ün daha çok parlamasına yol açtı. Mekanda bu gece Artbat performansı var.
◊ EN SİYAH VE KIRMIZILI PARTİ
Nişantaşı’ndaki Must dördüncü yılını bu gece bir partiyle kutluyor.
Gecede erkeklerin siyah kadınların kırmızı giymesi isteniyor; bakalım kim ne kadar uyacak?
◊ EN UZAKDOĞULU PARTİ
Kabataş’taki Setup dün gece gayet Uzakdoğulu bir erken yılbaşı partisi yaptı.
Fotoğraf sanatçısı Akif Hakan Çelebi’nin Uzakdoğu fotoğraflarından oluşan sergisinin mekanda açılması vesilesiyle...
◊ EN SPORTİF PARTİ
Bebek’in sportif buluşma noktası Sweaters Hub’ın arka bahçesinde yapılan yılbaşı partisinin sahnesinde ise Sattas vardı. Grubu izleyenler arasında İbrahim Kutluay ilk gözüme çarpan ünlüydü. İbrahim geceye yalnız katılmıştı.
◊ EN BEKLENEN MEKAN
Nef Bebeköy içinde açılmaya hazırlanan Momo’ya dair şu sıra en çok duyduğum şey: “Bu gece açılışı varmış.”O zaman Momo’nun gerçek açılış tarihini verip beklentileri karşılayalım:
Önümüzdeki perşembe.