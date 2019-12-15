2019’un sosyal hayatı nasıl geçti?

Ne “Vay be!” denilecek türdendi ne de “Çok fena”. İşte, bitmesine az kala 2019’daki sosyal hayat maceralarından geriye kalanlar... Kimleri konuştuk, hangi mekanlar dillerdeydi ve hangi trendlerle yuvarlanıp durduk?
◊ O PATRONU KONUŞTUK
Cannes Film Festivali’ne katılması, Mykonos’ta bir kaya parçasını beline bağlayıp yaptığı egzersizler, New York’taki restoranında çalışanlarıyla davalık olması, Park Hyatt’ı satın alışı...
Kısacası neredeyse her ay bir şekilde onu konuştuk.
Yani Nusret Gökçe’yi.
◊ O SEMTLER GÖZDEYDİ
Batard, Isola, Kozmonot ve Fatih Tutak’ın Turk’ü nedeniyle Bomonti’ye...
Azur, Araka ve Eski Adet gibi mekanları sebebiyle Yeniköy’e aktık.
Bu iki semt daha da yükselişe geçti.
◊ O İKİ TATLIYA DOYDUK
San Sebastian cheesecake’e ve neredeyse adım başı açılan yeni nesil dükkanları sayesinde lokmaya tıka basa doyduk.
◊ O GALERİ POPÜLERDİ
Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikasında yaptıkları katılım sayısı yüksek sergileri kadar Dolapdere’deki yerlerinde gerçekleşen Lucca’lı partiyle de hayli ses getirdi Pilevneli Galeri.
◊ O MÜZE MERAK EDİLDİ
Dolapdere’de açılan yeni Arter’in hem binası hem de içindeki sergiler merak konusuydu.
Yeni müze hakkında bol bol yorum yapıldı.
◊ BU OTEL KAPIDAN DÖNDÜRDÜ
Bebek Oteli’ni The Stay grubu aldı, Mahmut Anlar liderliğinde yeniledi ve yaz başı hızlı bir şekilde açtı. Açıldıktan sonra da Bebek Otel dilden düşmedi.
Önce kapıdan çevrilenlere “dresscode” hatırlatıldı, sonra yemek fiyatları pahalı bulundu.
Derken otelin içinde Dragon’un şubesi açıldı ve ünlü restoranda yer bulunamaz oldu.
Son olarak da otel yine bir kapıdan çevirme olayıyla gündeme geldi.
◊ O FESTİVAL GERİ DÖNDÜ
One Love Festival uzun bir aradan sonra geri döndü ve gündüzü ayrı gecesi ayrı olmak üzere iki mekanda birden (Park Orman ve Volkswagen Arena) festival gerçekleşti.
Ama festival iki mekana yayılınca enerjisi beklendiği gibi olmadı.
◊ O YAZLIK MEKANLAR KONUŞULDU
Alaçatı’daki Momo’nun etkisiyle bu yaz plajlar etnik bohem havalara girdi.
Boheme’den Root’a kadar tüm plajlarda bir kilim, makrome, hasır sepet ve etnik müzik sevdası baş gösterdi...
Alaçatı’da Momo’nun yanı sıra Esnaf, Sommer Klein ve Spiaggia Grande’de eğlenildi.
Bodrum’da ise Villa Maça Kızı’nda yapılan “Turquoise” partisi ve The Bodrum Edition’ın yabancı turisti bol etkinlikleri konuşuldu.
◊ O MEKANIN BODRUM ÇIKARMASI ŞAHANE OLDU
İstanbul’daki şef restoranı Aman da Bravo yazın mekanını Bodrum Yalıkavak’a taşıdı ve iyi yemek isteyenleri orada ağırladı.
◊ O SESLER BOĞAZ’I İNLETTİ
Arap turistleri eğlendiren gezi teknelerinin yüksek sesli müziği yaz boyu herkesi bezdirdi.
◊ O SARNIÇTA DANS EDİLDİ
Binbirdirek Sarnıcı’ndaki DJ performansları yüzlerce insanı bir araya topladı, aynı anda dans ettirdi.
En görkemlisi DJ Satori’nin yer aldığı etkinlik oldu.
◊ O BAR GECE YARISI EĞLENDİRDİ
Yılın başında açılan Must’ın gizli mekanı Müştemilat, gece yarısı başlayan performanslarıyla müdavimini sabaha kadar eğlendirdi.
◊ O MARKA DALLANIP BUDAKLANDI
Klein markası önce Vor Klein’ı açtı. Sonra onu kapatıp Küçük by Klein’ı açtı. Derken Klein’ı Harbiye’den Ayazağa’ya taşıyıp adını Klein Wal yaptı. Eski mekanı ise Pink Mama... Yetmedi, bir de “after” mekan olarak Klein Sanayi açıldı.
◊ O KONSER MEKANLARINA GİTTİK
Bir zamanlar “Herkes orayı dolduramaz” denilen efsanevi Harbiye Açıkhava’da neredeyse sahne almayan şarkıcı kalmadı.
Volkswagen Arena ise Sıla, Ben Fero, Edis ve Ezhel gibi isimlerin uluslararası standartlarda konser vermesini sağladı.
◊ AYRICA O YENİLERİ DE KONUŞTUK
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in açtığı Emily’s Garden’ı, Bebek’teki Kaia’yı, Galatasaray’daki Markus Tavern’i, yenilenip tekrar açılan Ortaköy Feriye Lokantası’nı...
Yakında olması beklenenler
Geçmiş geçmişte kaldı.
Peki önümüzdeki yılın ilk aylarında bizi neler bekliyor?
◊ 54 aydır hazırlığı süren Bebek’teki Trilye...
◊ Kanyon’a açılması beklenen bir konser salonu...
◊ Ve eski yerine, yani Asmalımescit’e döneceği iddia edilen Babylon...
Kader aynı partide buluşturdu: Şeyma ve Itır
Hafta içi Morini’de yapılan Doritos partisinde ikisini aynı anda aynı mekanda görünce ben de şaşırdım:
Şeyma Subaşı ve bir ara adı Acun Ilıcalı’yla anılmış Itır Esen’i...
Gerçekten de Itır Esen, Şeyma’nın ilk zamanlardaki halini andırıyormuş.
Hani Şeyma ileride hayatını anlatan bir film yapmayı düşünürse ilk gençliğini pekala Itır canlandırabilir.
2019’un sosyal hayatı nasıl geçti?
Ne “Vay be!” denilecek türdendi ne de “Çok fena”. İşte, bitmesine az kala 2019’daki sosyal hayat maceralarından geriye kalanlar... Kimleri konuştuk, hangi mekanlar dillerdeydi ve hangi trendlerle yuvarlanıp durduk?
◊ O PATRONU KONUŞTUK
Cannes Film Festivali’ne katılması, Mykonos’ta bir kaya parçasını beline bağlayıp yaptığı egzersizler, New York’taki restoranında çalışanlarıyla davalık olması, Park Hyatt’ı satın alışı...
Kısacası neredeyse her ay bir şekilde onu konuştuk.
Yani Nusret Gökçe’yi.
◊ O SEMTLER GÖZDEYDİ
Batard, Isola, Kozmonot ve Fatih Tutak’ın Turk’ü nedeniyle Bomonti’ye...
Azur, Araka ve Eski Adet gibi mekanları sebebiyle Yeniköy’e aktık.
Bu iki semt daha da yükselişe geçti.
◊ O İKİ TATLIYA DOYDUK
San Sebastian cheesecake’e ve neredeyse adım başı açılan yeni nesil dükkanları sayesinde lokmaya tıka basa doyduk.
◊ O GALERİ POPÜLERDİ
Mecidiyeköy’deki eski likör fabrikasında yaptıkları katılım sayısı yüksek sergileri kadar Dolapdere’deki yerlerinde gerçekleşen Lucca’lı partiyle de hayli ses getirdi Pilevneli Galeri.
◊ O MÜZE MERAK EDİLDİ
Dolapdere’de açılan yeni Arter’in hem binası hem de içindeki sergiler merak konusuydu.
Yeni müze hakkında bol bol yorum yapıldı.
◊ BU OTEL KAPIDAN DÖNDÜRDÜ
Bebek Oteli’ni The Stay grubu aldı, Mahmut Anlar liderliğinde yeniledi ve yaz başı hızlı bir şekilde açtı. Açıldıktan sonra da Bebek Otel dilden düşmedi.
Önce kapıdan çevrilenlere “dresscode” hatırlatıldı, sonra yemek fiyatları pahalı bulundu.
Derken otelin içinde Dragon’un şubesi açıldı ve ünlü restoranda yer bulunamaz oldu.
Son olarak da otel yine bir kapıdan çevirme olayıyla gündeme geldi.
◊ O FESTİVAL GERİ DÖNDÜ
One Love Festival uzun bir aradan sonra geri döndü ve gündüzü ayrı gecesi ayrı olmak üzere iki mekanda birden (Park Orman ve Volkswagen Arena) festival gerçekleşti.
Ama festival iki mekana yayılınca enerjisi beklendiği gibi olmadı.
◊ O YAZLIK MEKANLAR KONUŞULDU
Alaçatı’daki Momo’nun etkisiyle bu yaz plajlar etnik bohem havalara girdi.
Boheme’den Root’a kadar tüm plajlarda bir kilim, makrome, hasır sepet ve etnik müzik sevdası baş gösterdi...
Alaçatı’da Momo’nun yanı sıra Esnaf, Sommer Klein ve Spiaggia Grande’de eğlenildi.
Bodrum’da ise Villa Maça Kızı’nda yapılan “Turquoise” partisi ve The Bodrum Edition’ın yabancı turisti bol etkinlikleri konuşuldu.
◊ O MEKANIN BODRUM ÇIKARMASI ŞAHANE OLDU
İstanbul’daki şef restoranı Aman da Bravo yazın mekanını Bodrum Yalıkavak’a taşıdı ve iyi yemek isteyenleri orada ağırladı.
◊ O SESLER BOĞAZ’I İNLETTİ
Arap turistleri eğlendiren gezi teknelerinin yüksek sesli müziği yaz boyu herkesi bezdirdi.
◊ O SARNIÇTA DANS EDİLDİ
Binbirdirek Sarnıcı’ndaki DJ performansları yüzlerce insanı bir araya topladı, aynı anda dans ettirdi.
En görkemlisi DJ Satori’nin yer aldığı etkinlik oldu.
◊ O BAR GECE YARISI EĞLENDİRDİ
Yılın başında açılan Must’ın gizli mekanı Müştemilat, gece yarısı başlayan performanslarıyla müdavimini sabaha kadar eğlendirdi.
◊ O MARKA DALLANIP BUDAKLANDI
Klein markası önce Vor Klein’ı açtı. Sonra onu kapatıp Küçük by Klein’ı açtı. Derken Klein’ı Harbiye’den Ayazağa’ya taşıyıp adını Klein Wal yaptı. Eski mekanı ise Pink Mama... Yetmedi, bir de “after” mekan olarak Klein Sanayi açıldı.
◊ O KONSER MEKANLARINA GİTTİK
Bir zamanlar “Herkes orayı dolduramaz” denilen efsanevi Harbiye Açıkhava’da neredeyse sahne almayan şarkıcı kalmadı.
Volkswagen Arena ise Sıla, Ben Fero, Edis ve Ezhel gibi isimlerin uluslararası standartlarda konser vermesini sağladı.
◊ AYRICA O YENİLERİ DE KONUŞTUK
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in açtığı Emily’s Garden’ı, Bebek’teki Kaia’yı, Galatasaray’daki Markus Tavern’i, yenilenip tekrar açılan Ortaköy Feriye Lokantası’nı...
Yakında olması beklenenler
Geçmiş geçmişte kaldı.
Peki önümüzdeki yılın ilk aylarında bizi neler bekliyor?
◊ 54 aydır hazırlığı süren Bebek’teki Trilye...
◊ Kanyon’a açılması beklenen bir konser salonu...
◊ Ve eski yerine, yani Asmalımescit’e döneceği iddia edilen Babylon...
Kader aynı partide buluşturdu: Şeyma ve Itır
Hafta içi Morini’de yapılan Doritos partisinde ikisini aynı anda aynı mekanda görünce ben de şaşırdım:
Şeyma Subaşı ve bir ara adı Acun Ilıcalı’yla anılmış Itır Esen’i...
Gerçekten de Itır Esen, Şeyma’nın ilk zamanlardaki halini andırıyormuş.
Hani Şeyma ileride hayatını anlatan bir film yapmayı düşünürse ilk gençliğini pekala Itır canlandırabilir.