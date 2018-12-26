Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>2018 magazin ve popüler kültüründe başrol onların
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

2018 magazin ve popüler kültüründe başrol onların

26 Aralık 2018

Bitmekte olan yılın çok konuşulan, gündem olan magazin ve popüler kültür olaylarının yansımasına bakınca durum şu: Ünlü erkekler değil, kadınlar başroldeydi. Kimi olumlu kimi olumsuz.


İşte ilk akla gelen örnekler:
Ahmet Kural’dan gördüğü şiddeti saklamayıp olayı mahkemeye taşıyan Sıla...
Mustafa Ceceli’nin açtığı velayet davasıyla dolaşıma sokulan mahrem görüntülerinin ardından farklı kesimlerin büyük desteğini alan İntizar ve Sinem Gedik...
Klibini “erotik” diyerek yasaklayan RTÜK’ü her fırsatta eleştiren ve lafını sakınmayan Hadise...
Bol seyahatli hayat tarzı, paylaştığı fotoğraflar, açtığı kafe ve bol dedikodulu ani boşanmasıyla Şeyma Subaşı...
Mehmet Aslantuğ’u ağırladığı programında, “Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın” diyerek gayet 90’lar magazinine uygun bir çıkıntılık yapan Hülya Avşar...
Cem Yılmaz’la yaşadığı aşk ve canlı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Defne Samyeli...
Oynadıkları dizilerde performanslarıyla konuşulan Özge Özpirinçci ve Demet Evgar...
Avrupa’da elde ettiği başarı ve son albümünün yine yurtdışı basınında bolca övülmesiyle kendi yolunu çizmeye devam eden Gaye Su Akyol...
“Martılara seni anlattım, ‘Bırak
Allah aşkına o
denyoyu simit var mı simit’ dediler” tarzı
yazıların olduğu bir kitapla satış
rekorlarına
doyamayan, en sonunda “alıntı” cümleleriyle ilgili bir skandal da patlak veren Nilgün Bodur...

Netflix kapak fotoğrafları ve algoritma

Arada bir dikkatimi çekiyordu, ama doğrusu hiç önemsememiştim.
Meğer Netflix’i açtığımızda karşımıza çıkan dizi ve filmleri tanıtan kapaklar, kişisel tercihlerimiz doğrultusunda sürekli değiştiriliyormuş.
Algoritma tarafından yani.
Hatta bu işin incelikleri varmış. Algoritma dizinin en dramatik sahnelerini bulup koyuyormuş kapağa.
Daha çok dikkatimizi çekmek için...
Hani izlediklerimize göre algoritmanın benzer yapımlar önermesini anlarım ama kapak fotoğraflarına dahi karışması, karışılması bu işin ne kadar detaylı olduğuna dair çılgın bir örnek!

Sıla’nın dikkat çektiği iki şey

Tam da ortalık bilgi kirliliğiyle iyice bulanmışken ya da bulandırılmak isterken Sıla ilk kez konuştu. Çok da iyi etti.
Ayşe Arman’a verdiği röportajda söylediği iki şeyi çok sevdim.
İlki şu:
“Şiddet demeyelim buna” diyor Sıla, “Dayak bu”.
Haklı, çünkü şiddet kelimesi artık o kadar sık kullanılıyor ki, bir zamanların “enerji”si gibi içi/anlamı çoktan boşaltıldı. Çoğu insanda bir etki uyandırmıyor olabilir bile.
Röportajdaki ikinci önemli şey şu:
Ahmet Kuralcılar ve Sılacılar diye bölünmenin yanlış olduğunu söylüyor Sıla. “Çünkü” diyor, “Dayağı desteklemek diye bir şey olamaz, olmamalı”.

X
﻿
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.