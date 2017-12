2017’de sosyal hayatın ‘en’leri

EN POPÜLER EĞLENCE TARZI

Tabii ki canlı müzik performanslı eğlence. Bu tarzın yıl içindeki en popüler mekanlarını sıralayalım: Cihangir ve Bodrum şubeleriyle Hazine, Gizli Kalsın, La Boucherie, People, Zanzibar ve Agency.



EN POPÜLER PLAJLAR

Cuma-cumartesi partileriyle Before Sunset, Mahmut Orhan’lı pazar partisiyle Madeo, crossfit salonu ve Dirty Hands lezzetleriyle Fly Inn, Kenan Doğulu ve Remos konserleriyle Spiaggia Grande, mini festivalleri büyük ilgi gören Xuma Village.



EN KENDİNİ KORUYAN YAZLIK BELDE

Kendine özgü bohem kitlesiyle Akyaka.

No22 Riders Inn ve Deli Memet adlı mekanları yine çok popülerdi.



EN TATLI MUHABBET KONUSU

“Şeyma Subaşı iki saat önce Çeşme’deydi, şimdi Mikonos’tan Insta Story yapmış. Hangi ara oldu bu?”



EN DÜRÜST RESTORAN

Müşterisinin yaşadığı zehirlenme olayıyla ilgili samimi bir açıklama yapan Alaçatı’daki Yek.



EN BAYGINLIK VERİCİ YAZLIK HADİSE

Kadın popçuların akşamüstü saatlerinde koca bir güneş gözlüğü ve ağır makyajla plajlarda sahne alıp playback’lere doyamaması.



EN SIK DUYULAN ŞIMARIK CÜMLE

“Mikonos’taki Scorpios çok güzel ama çok Türk var.”



EN ÇOK TEKRARLANAN SOSYAL HAYAT REPLİĞİ

“Her şey yolunda mı?”



EN DEMLİ TREND

Modern meyhanelerdeki hızlı artış. Öyle ki yılların Topaz’ı bile kendini modern meyhaneye dönüştürdü ve Rana oldu.



EN BÜYÜK YENİLİK

Büyük dans kulübü konusunda epeydir rakipsiz olan Klein’a son aylarda bir kardeş geldi: Hypnos. 3 bin kişilik kulüp Ayazağa tarafında olmasıyla da dikkat çekti.



EN ÖZGÜN MEKANLAR

Kaselerde sunduğu sağlıklı yemekleriyle Topağacı’ndaki Kase No16, hem çiçekçi hem de kafe olan Reşitpaşa’daki Misk, gurme sokak lezzetleri dükkanı olarak da anılan Kadıköy’deki Basta! Street Food.



EN ÇOK HAREKETLENEN SOKAK

Akaretler’deki Şair Nedim. Özellikle ‘sosyetik ocakbaşıcı’ Kafi’yle çok konuşuldu.



EN ÇOK YÜKSELİŞE GEÇEN

Kadıköy.



EN ÇOK YEMEĞİ KONUŞULAN

Karaköy’deki Mürver ve Reşitpaşa’daki Aman da Bravo.



EN POPÜLER ‘ET’Çİ

Etiler’deki Elbet.



EN POPÜLER BURGER

Akaretler’deki Akali.



EN İYİ GERİ DÖNÜŞ YAPAN MEKAN

Yaklaşık 1 yıl aradan sonra ‘Neu’ ön adıyla yeniden açılan Colonie.



EN ANLAMLI GERİ DÖNÜŞ

Reina olayından sonra Ruby adlı mekanıyla tekrar sahalara geri dönen ünlü işletmeci Ali Ünal.



EN ÇOK KONUŞULAN EV PARTİSİ

Sahir Erozan’ın Contemporary İstanbul haftasında düzenlediği ev partisi.

Rap grubu Tahribad-ı İsyan’ın da sürpriz bir şekilde sahne aldığı parti uzun süre konuşuldu.



EN ÇOK TARTIŞMA YARATAN

Zonguldak’taki bir plajda bira içtikleri için şikayet edilen iki kadının başına gelenler.



EN GURUR VERİCİ PARTİ

Mert Alaş ve Marcus Piggott’nun ilk retrospektif kitaplarının tanıtımı için New York Public Otel’de verdikleri parti. Yazarınız oradaydı, bizzat bildirmişti...



EN ÇOK ÇALINAN ŞARKI

Jabbar’ın ‘Raf’ı.



EN İYİ MAHALLE MEKANLARI

Topağacı’ndaki Efendi, Cihangir’deki Geyik ve 21, Kabataş’taki Setup ve Arnavutköy’deki Any.