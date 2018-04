Zeynep Cemali ve öykü yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na kimler katılabiliyor?

Babasıyla birlikte uzun yıllar Anadolu’yu dolaşan Zeynep Cemali, 1998’de elinde ilk öykü dosyasıyla Günışığı Kitaplığı’nın kapısını çalmıştı. 1999’da “Ben, Çınar Ağacı ve Pufböreği” raflarda yerini aldı ve bir yıl sonra “Gül Sokağı’nın Dikenleri” adlı öykü kitabı da yayına hazırdı. Öykülerinin yanı sıra romanlarında da, zengin sözcük dağarcığıyla dikkati çeken Cemali, okurunu cezbeden bu sıcak üslubunu geliştirmeyi sürdürdü. İtalyancaya da çevrilen ve bugün 46. baskıya ulaşan “Ballı Çörek Kafeteryası” Cemali’nin öykülerle örülü romanlarının en başarılı örneğidir. Kasım 2009’da erken yaşta yaşama veda ettiğinde Günışığı Kitaplığı, çocukları, onun adıyla anılacak bir öykü yarışmasıyla okuyup yazmaya davet etmenin heyecanıyla teselli buldu. 2011’de ilk kez düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde tüm okullara duyurduğu Zeynep Cemali Öykü Yarışması, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımına açık. Her yıl değişen seçici kurullar edebiyatımızın önemli edebiyatçılarından oluşurken, yarışmanın teması da, Zeynep Cemali’nin artık birer klasik sayılan roman ve öykü kitaplarından seçilen bir cümleye dayanıyor.

Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Dr. Müren Beykan

Daha önceki konular nelerdi?

Bugüne dek, arkadaşlık, hoşgörü, kardeşlik, cesaret, umut, adalet ve dayanışma temalarında öyküler yazdı gençler. Ve toplam 25 gencimiz ödül aldı ve ayrıca 29 gencimizin öyküsü de Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yayımlanmaya değer bulundu. Gençlerin bazısı, Günışığı Kitaplığı Bloğu’na yazılar yolladı, bazısının da yazmayı sürdürdüğünü haber alıyor, izliyoruz. Yarışmamızın temaları her yıl değişiyor ama, hiç değişmeyen bir amacımız var: Gençleri bu yaşlı ve dertli dünyanın canlıları üzerine, yaşamın anlamı üzerine daha ciddi düşünmeye, sorgulamaya teşvik etmek, değişime inanmaları, güçlerinin farkına varmaları için onlara küçük bir kapı aralamak.

Bu yılki tema nedir peki?

Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın bu yılki teması “kararlılık”. Kılavuz cümle de bu kez, Zeynep Cemali’nin 'Öykü Öykü Gezen Kedi' adlı kitabından: “Keçi inadı tutan çocuğa laf geçiremeyeceğini anlayınca sustu.” Yarışmanın seçici kurulunda yine, edebiyatımızın önemli ustalarından Çiğdem Sezer, Fadime Uslu, Semih Gümüş, Turgay Fişekçi ile birlikte ben görev alacağım. Son başvuru tarihi 22 Mayıs salı günü.

‘Kararlılık’ kavramına nasıl yaklaşmalı gençler?

Kararlılık çok geniş bir kavram. İçinde hem inat, hem direnme, hem sebat ve sabır, hem de cesaret ve çalışkanlık barındırıyor. İstikrarlı, disiplinli olmayı ve tabii sürekliliği de içeriyor. Gençler, kararlılığın, “kör inat”tan öte bir okyanus olduğunu, hedefe ulaşmak ve başarmak için sevgiyle, sabırla sorgulamanın, gerekiyorsa yöntem değiştirmenin, başarısızlıktan yılmadan çok çalışmanın ve illa ki işbirliği yapmanın şart olduğunu öykülerinde ifade edecekler mi... Bu engin tema, tüm bu cepheleriyle sınıflarda tartışılabilirse, çocuklar kapsamını derinlemesine kavrayabilir ve öykülerine daha kolay hamur edip daha başarılı sonuçlara ulaşabilirler. Yani, sevgili öğretmenlerimize tatlı bir görev düşüyor bu noktada...

Bu tür yarışmaların ne gibi yararları var sizce?

Çocuklara yalnızca ‘öykü sanatı’ hakkında doğru bilgiler vermek yetmiyor, anadilimizi kullanma yeteneklerini ciddi biçimde desteklemek görevi hepimizin önünde. Keşke her ülke köşelerinde çocuklarımıza usta yazarları daha çok okutup kulaklarını güzel Türkçeyle doldurabilsek, o zaman su gibi akan öyküler okuruz mutlaka. İşte yarışmamızın bir amacı da, anadilimizin ülke genelinde kullanılma yeterliliğini görebilmek ve bu doğrultudaki öğretmen emeğini de desteklemek. Çocuklarımızın Türkçeyi en güzel yazması, konuşması ve düşüncelerini onunla en güzel ifade etmesi hayallerimizin başında geliyor. Özellikle Anadolu’dan gelen öykülerin pek çoğunda, başı sıkışan, derdi olan çocuk kahramanın sığındığı karakter bir öğretmen. Her yarışmada okuduğum yüzlerce öyküden yansıyan bir gerçek bu. Doalyısıyla Zeynep Cemali Öykü Yarışması her seferinde, bu kadim mesleğin gücünü ve önemini tekrar tekrar gösteriyor bize.

Daha önceki yıllarda yarışmaya katılan çocuklar hislerini nasıl anlatıyorlar?

Bu yıl yarışmamıza başvuruların sonlanmasına bir aydan az zaman ay kaldı. Öyküler Günışığı Kitaplığı adresine yağmaya devam ediyor. 22 Mayıs Salı gününe kadar çevremizdeki uygun yaş grubundaki gençleri yarışmaya katılmak için yüreklendirip heveslendirelim. Daha çok öğrenci öyküler hayal etsin. Hayal kuran, öykü kuran her öğrenci, dünyamızın çok daha iyi bir yer olması için en önemli yapı taşı... Tek başına edebiyatla savaşlar kazanamayız belki ama dağları, tepeleri aşabiliriz. Bu öykü yarışmasıyla edebiyata davet ettiğimiz gençlerin de, dünyayı iyileştirecek muhteşem birer anka kuşu olarak kanat çırpmalarını hayal ediyoruz. 7 yılın sonunda, gençlerden gördüğümüz ilgiye bakılırsa, yarışmamız amacına doğru yelken açmış ilerliyor. 2012 yılında, 7. sınıf öğrencisiyken katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması’da dereceye giren, bugün Galatasaray Lisesi 12. sınıf öğrencisi Bilge Arslan, yaşadıklarını e-dergi Keçi’de şu ifadelerle anlatmıştı: “Bu yarışma, herhangi bir öykü yarışması değildi. Bana ödülden çok, bir aile kazandırdı. Ödül töreni için İstanbul’da geçirdiğim o günü, çocukluğum boyunca yarattığı karakterlerle bin bir serüvene çıkmamı sağlayan Gülten Dayıoğlu’nun ödülümü verirken beni samimiyetle kucaklayışını, etrafımda pek çok yazarla gün boyunca sohbet edişimi hiç unutmam.”