Yaz tatilinde yan gelip yatmak yok

Davranış bilimci Prof. Dr. Selçuk Şirin, tatilde öğrenme kaybıyla mücadele etmek için kardeşi Derya Şirin ile ilköğretime uygun bir proje seti hazırladı. Çocuklar bu setle; matematikten Türkçeye, hayat bilgisinden güzel sanatlara kadar pek çok alanda eğlenerek bilgilerini tazeleme fırsatı buluyor.
Bu kitaplar hangi ihtiyaçtan doğdu?
- Çocuklarım Türkiye’de okula giderken onlara özellikle uzun yaz tatilinde destek olacak kitaplar aramıştım. Bulduğum birkaç kitap, ezbere dayalı testlerden oluşuyordu. Çocuk okurken bunalıyor, ben bakarken bunalıyordum. Bu setleri hazırlama kararını o zaman verdim. İçinde öğretmenlerin, sanatçıların, biliminsanlarının olduğu bir ekiple uzun çalışma döneminin ardından ortaya ‘Şirin Proje Setleri’ çıktı. Tabii bir de meselenin kuramsal, veriye dayalı bir boyutu var. Neredeyse 10 yıldır Türkiye eğitim sistemine bir kavramı sokmaya çalışıyorum. Kavramın adı: Tatilde öğrenme kaybı. Bunu önlemenin en temel yollarından biri çocukların yaz tatilinde ek çalışmalarla desteklenmesi.
Kitaplar neden ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik?
- Tatilde öğrenme kaybının en yoğun yaşandığı dönem ilkokul yılları. Ev ortamı ne olursa olsun, çocuklar arası başarı farkı okullar açık olduğu zaman azalıyor. Ama yaz tatili gelince tatilde öğrenmeye devam eden çocuklarla tatilde öğrenmeye mola veren çocuklar arasındaki makas açılmaya başlıyor.
Çocuklar bu kitaplarla hangi becerileri kazanacaklar?
- Set; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi derslerinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve İngilizce derslerini de kapsıyor. Amaç; iki sınıf arasında bir köprü kurmak. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir çocuk bu setlerle birlikte tüm konuları hem eğlenerek gözden geçiriyor hem de bir sonraki sınıfın müfredatına kendisini hazırlıyor. Araştırıyor, hayal gücünü kullanıyor, projeler yaparak öğreniyor. Merak duygusunu harekete geçirip çocuğun ihtiyaç duyduğu bilgiyi toparlamasını, sonra da bunu sunmasını aşama aşama bir proje çerçevesinde sağlıyoruz. Çocuklara; soru sormayı, tez geliştirmeyi, tezi test etmeyi ve ortaya çıkan veriyi sunmayı öğretmeyi hedefliyoruz.
Anne-babalara ve öğretmenlere önerileriniz neler?
- Bu setin başarılı olması için önce öğretmenlerin, sonra da evdeki yetişkinlerin tatilde öğrenme kavramını dert etmesi gerekiyor. Bu ilk aşamayı geçtikten sonra yapmamız gereken çocuklarla bir sözleşme yapmak. Yani karşılıklı diyalog içinde bir çalışma takvimi yapmak, onların bu sürece katılımını gönüllü kılmak şart. Günde belli bir süreyi tatil setlerine ayırmak bu planın bir parçası olmalı. Bu en fazla bir saat, çoğu zaman yarım saatlik bir dilim olabilir.
Yaz tatilinde yan gelip yatmak yok
Davranış bilimci Prof. Dr. Selçuk Şirin, tatilde öğrenme kaybıyla mücadele etmek için kardeşi Derya Şirin ile ilköğretime uygun bir proje seti hazırladı. Çocuklar bu setle; matematikten Türkçeye, hayat bilgisinden güzel sanatlara kadar pek çok alanda eğlenerek bilgilerini tazeleme fırsatı buluyor.
Bu kitaplar hangi ihtiyaçtan doğdu?
- Çocuklarım Türkiye’de okula giderken onlara özellikle uzun yaz tatilinde destek olacak kitaplar aramıştım. Bulduğum birkaç kitap, ezbere dayalı testlerden oluşuyordu. Çocuk okurken bunalıyor, ben bakarken bunalıyordum. Bu setleri hazırlama kararını o zaman verdim. İçinde öğretmenlerin, sanatçıların, biliminsanlarının olduğu bir ekiple uzun çalışma döneminin ardından ortaya ‘Şirin Proje Setleri’ çıktı. Tabii bir de meselenin kuramsal, veriye dayalı bir boyutu var. Neredeyse 10 yıldır Türkiye eğitim sistemine bir kavramı sokmaya çalışıyorum. Kavramın adı: Tatilde öğrenme kaybı. Bunu önlemenin en temel yollarından biri çocukların yaz tatilinde ek çalışmalarla desteklenmesi.
Kitaplar neden ilköğretim düzeyindeki çocuklara yönelik?
- Tatilde öğrenme kaybının en yoğun yaşandığı dönem ilkokul yılları. Ev ortamı ne olursa olsun, çocuklar arası başarı farkı okullar açık olduğu zaman azalıyor. Ama yaz tatili gelince tatilde öğrenmeye devam eden çocuklarla tatilde öğrenmeye mola veren çocuklar arasındaki makas açılmaya başlıyor.
Çocuklar bu kitaplarla hangi becerileri kazanacaklar?
- Set; Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi derslerinin yanı sıra Güzel Sanatlar ve İngilizce derslerini de kapsıyor. Amaç; iki sınıf arasında bir köprü kurmak. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen bir çocuk bu setlerle birlikte tüm konuları hem eğlenerek gözden geçiriyor hem de bir sonraki sınıfın müfredatına kendisini hazırlıyor. Araştırıyor, hayal gücünü kullanıyor, projeler yaparak öğreniyor. Merak duygusunu harekete geçirip çocuğun ihtiyaç duyduğu bilgiyi toparlamasını, sonra da bunu sunmasını aşama aşama bir proje çerçevesinde sağlıyoruz. Çocuklara; soru sormayı, tez geliştirmeyi, tezi test etmeyi ve ortaya çıkan veriyi sunmayı öğretmeyi hedefliyoruz.
Anne-babalara ve öğretmenlere önerileriniz neler?
- Bu setin başarılı olması için önce öğretmenlerin, sonra da evdeki yetişkinlerin tatilde öğrenme kavramını dert etmesi gerekiyor. Bu ilk aşamayı geçtikten sonra yapmamız gereken çocuklarla bir sözleşme yapmak. Yani karşılıklı diyalog içinde bir çalışma takvimi yapmak, onların bu sürece katılımını gönüllü kılmak şart. Günde belli bir süreyi tatil setlerine ayırmak bu planın bir parçası olmalı. Bu en fazla bir saat, çoğu zaman yarım saatlik bir dilim olabilir.